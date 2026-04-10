ভোটের শহরে বাজেয়াপ্ত 20 কেজি গাঁজা ! ভোরে স্ট্র্যান্ড রোডে অভিযানে গ্রেফতার 3

ভোটের শহরে বাজেয়াপ্ত 20 কেজি গাঁজা ! ভোরে স্ট্র্যান্ড রোডে অভিযানে গ্রেফতার 3
Published : April 10, 2026 at 2:49 PM IST
কলকাতা, 10 এপ্রিল: ভোটের আবহে শহরের বুকে বড়সড় সাফল্য পেল অ্যান্টি নারকোটিক্স সেল । শুক্রবার ভোরে স্ট্যান্ড রোড এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় 20 কেজিরও বেশি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ । এই ঘটনায় এক মহিলা-সহ মোট তিনজনকে প্রথমে আটক করে পুলিশ ৷ টানা জিজ্ঞাসাবাদের পর তিনজনকেই গ্রেফতার করা হয় । উদ্ধার হওয়া মাদকের পরিমাণ এবং তার সম্ভাব্য বাজারমূল্য দেখে এটিকে বাণিজ্যিক স্তরের পাচার বলেই মনে করছেন তদন্তকারীরা ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়ার পরই দ্রুত পদক্ষেপ করে অ্যান্টি নারকোটিক্স সেলের একটি বিশেষ দল । ভোরের অন্ধকার কাটার আগেই ইডেন পুলিশ ক্যাম্পের মূল ফটকের পাশের ফুটপাথে হানা দেয় তারা । সেখানে তিনজনকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে প্রথমে আটক করা হয় । পরে তল্লাশি চালাতেই তাদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার হয় । উদ্ধার হওয়া মাদক বিশেষ প্যাকেটে মোড়া ছিল, যা দেখে প্রাথমিকভাবে পুলিশের ধারণা, এটি বড় কোনও সরবরাহ চক্রের অংশ ।
ধৃতদের পরিচয়: জয়দেব পাইক (38), রাজু সারদার (32) এবং উষা সারদার (36) । প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা উদ্ধার হওয়া মাদকের কোনও বৈধ উৎস বা নথিপত্র দেখাতে পারেননি । ফলে সন্দেহ আরও জোরালো হয়েছে যে তারা একটি সুসংগঠিত মাদক পাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত । এই ঘটনায় ময়দান থানায় মামলা রুজু করা হয়েছে । ইতিমধ্যেই মাদকদ্রব্য বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি গ্রেফতারের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে । ধৃতদের পুলিশ হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে । তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, এই মাদক কোথা থেকে শহরে আনা হয়েছিল এবং কোথায় পৌঁছানোর কথা ছিল ।
পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এই পাচারচক্রের সঙ্গে আন্তঃরাজ্য বা বৃহত্তর কোনও নেটওয়ার্ক জড়িত থাকতে পারে । ধৃতদের মোবাইল ফোন, যোগাযোগের সূত্র এবং আর্থিক লেনদেনের তথ্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে । পাশাপাশি শহরের বিভিন্ন এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে, যাতে এই ধরনের মাদক সরবরাহের চক্রকে দ্রুত চিহ্নিত করা যায় ।
লালবাজারের এক শীর্ষ পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, "ভোটের আগে শহরে মাদক পাচার রুখতে বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে । এই ধরনের অভিযান আগামী দিনেও আরও জোরদার করা হবে ।" তাঁর কথায়, যুব সমাজকে মাদকের হাত থেকে বাঁচাতে পুলিশ বদ্ধপরিকর ।
