আজ বিনিয়োগে না এই রাশিদের, সমঝোতা করতে হবে কাদের

আজ বিনিয়োগে না এই রাশিদের, সমঝোতা করতে হবে কাদের
কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য, কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : August 20, 2026 at 12:01 AM IST
মেষ (ARIES) : পেশাগত জীবনের কারণে হতাশ হয়ে পড়বেন না, তাহলে সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হয়ে যেতে পারে । ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রে আপনি খুবই অভিনব উপায়ে নিজের ভালোবাসার কথা প্রকাশ করবেন । জীবনসঙ্গীর থেকে পাওয়া মানসিক সমর্থন আপনার মন গলিয়ে দেবে । কিন্তু আর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটি গড়পড়তা কাটবে । আজকে কোথাও অর্থ বিনিয়োগ করবেন না, কেননা তা আপনার অনুকূলে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই ।
বৃষ (TAURUS) : ভালোবাসার মানুষের থেকে আপনার প্রত্যাশা অনেক বেশি হলেও প্রেমের ক্ষেত্রে আজকের দিনটি গড়পড়তা যাবে । সতর্ক থাকুন যাতে আপনার কথায় প্রেমাস্পদ দুঃখ না পান । খেয়াল রাখুন যাতে আপনার অহংকারের কারণে আপনাদের সাবলীল সম্পর্ক প্রভাবিত না হয় । আজকে বিশাল কোনও খরচের ইঙ্গিত নেই, আপনি সম্ভবত সারাদিন ধরেই আপনার আর্থিক শক্তি নিয়ে চিন্তায় থাকবেন । অংশীদারী ব্যবসায় যুক্ত থাকলে আপনার আর্থিক পরিস্থিতি ভালো হবে ।
মিথুন (GEMINI) : বিলাস ও মনোরঞ্জনে মগ্ন হওয়ার সময় । আপনি সাংসারিক বিষয়ে বেশি মন দেবেন ও সন্তানদের প্রয়োজন মেটাবেন । সন্ধ্যাবেলা আপনি আপনার খাদ্যাভ্যাস ও অন্যান্য স্বাস্থ্যের বিষয় নিয়ে চিন্তিত থাকবেন, কিন্তু এই চিন্তাগুলি সবই সাময়িক । এগুলি নিয়ে বেশি মাথা ঘামাবেন না । আজ নতুন জিনিস শেখার ভালো দিন । যদিও আপনাকে চারপাশে যা ঘটছে তার খবর রাখতে হবে ।
কর্কট (CANCER) : সম্পর্কে থাকা ব্যক্তিদের জন্য স্বর্গীয় সময় আসতে চলেছে । যারা দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্কের খোঁজে আছেন তাদের জন্যও এটি ভালো সময় । বিপরীত লিঙ্গের যে মানুষটির থেকে আপনি ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পাচ্ছেন, তার পিছনে আপনি প্রচুর অর্থ খরচ করবেন । আবেগ ও বাস্তববাদিতা নিয়ে আজ আপনি দোটানায় পড়বেন । প্রযুক্তি কর্মী ও সহকর্মীদের সাহায্যে আপনি আপনার প্রাথমিক দায়িত্বগুলি সামলাতে পারবেন ।
সিংহ (LEO) : হঠাৎ হঠাৎ আবেগে ফেটে পড়ার জন্য আপনার আবেগপ্রবণ ও উদ্দীপনাপূর্ণ স্বভাব অনেকটাই দায়ী । আজকে আপনি আচমকা রাগে ফেটে পড়তে পারেন । এর ফলে আপনি পরিস্থিতি ও পরিবেশ নির্বিশেষে আত্মহারা হয়ে পড়তে পারেন, সে কর্মক্ষেত্র বা বাড়ি যাই হোক না কেন । সবকিছু আপনার অনুকূলে নাও হতে পারে । প্রেম জীবনকে চাপমুক্ত রাখার জন্য আপনাকে আপনার সঙ্গীর কথা শুনতে হবে । আজকে আপনাকে অনেক বিষয়ে সমঝোতা করতে হতে পারে ।
কন্যা (VIRGO) : আপনি সম্ভবত যৌথ উদ্যোগ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখবেন । বড় প্রকল্প একা একা সামলানোর ক্ষমতা আপনার আছে । আপনি সম্ভবত কোনও বড় দল পরিচালনা করবেন ও তাদের থেকে নিজের সুবিধামতো কাজ বের করে নেবেন । আপনার সঙ্গীর সঙ্গে আপনি সাহিত্য ও দর্শন জাতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন । যতক্ষণ না আপনি সঠিক উত্তর পাচ্ছেন, আপনি আরও জ্ঞান আহরণ করতে থাকতে চান । আপনার এই সত্যানুসন্ধিৎসা বর্তমান সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারে ।
তুলা (LIBRA) : অন্যের সঙ্গে কথা বলার সময়েই আপনার সেরাটা বেরিয়ে আসে, আপনার মধুর ভাষ্য অনেককেই মুগ্ধ করবে । আলাপ-আলোচনা, মিটিং ও লোকের সঙ্গে কথা বলে কাজ করানোতেই আজকের দিনটি অতিবাহিত হবে । কর্মক্ষেত্রে আপনাকে হয়ত কোনও অনুসন্ধানের কাজে লাগানো হবে । সন্ধ্যাবেলা আপনার চারপাশের লোকজনদের আপনাকে মনোহর ও অপ্রতিরোধ্য মনে হবে । সব মিলিয়ে স্বাস্থ্যের দিক থেকে একটি ভালো দিন । কোনও দিক থেকে আর্থিক গরমিলও হবে না ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : আপনি হয়ত আজ অবাক হয়ে বলবেন যে, স্বপ্নপূরণ হয়েছে । আপনার প্রাসাদোপম বাড়ি প্রস্তুত বা আপনি হয়ত আপনার বহুকাঙ্ক্ষিত গাড়ির চাবি হাতে পাবেন । প্রিয়জনদের সঙ্গে উপহার দেওয়া নেওয়া করে আপনি হয়ত এই উদযাপনকে দীর্ঘায়িত করবেন । আপনার মতো একইরকম মনোভাবের কোনও ব্যক্তির হয়ত আপনি প্রেমে পড়বেন ও তার সঙ্গে গভীর সংযোগ তৈরি হবে । আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে ৷
ধনু (SAGITTARIUS) : একে অন্যকে দোষারোপ করার বদলে প্রিয়জনকে বিশ্বাস করা বেশি ভালো । সঙ্গীকে বোঝার ক্ষেত্রে ধৈর্য্যই মূল চাবিকাঠি । আপনার অপব্যয়ী স্বভাবের জন্য আজ আপনি আর্থিকভাবে দুর্বল থাকবেন । আবেগতাড়িত হয়ে আপনি হয়ত প্রত্যাশার থেকে বেশি খরচ করে ফেলবেন । নক্ষত্রের প্রভাবে আপনার ইতিবাচক চিন্তাভাবনায় বাধা আসতে পারে, তাই কর্মক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝির জায়গা তৈরি হতে পারে । চাপের মধ্যে কাজ করতে শিখুন, দায়িত্বশীল হোন ও আজকে কোনওভাবেই নিষ্ফল কাজের পিছনে ছুটবেন না ।
মকর (CAPRICORN) : বাস্তববাদী ও সৃজনশীল, আজ প্রতিভার সঠিক ব্যবহার করতে পারবেন । আপনি পক্ষপাতহীন উপায়ে ও কাউকে দুঃখ না দিয়ে পারিবারিক সমস্যার ঝটপট সমাধান করতে পারবেন । আপনি শান্তির দূতের ভূমিকা পালন করতে চাইবেন, কেননা এতে আপনার মন সন্তুষ্ট হয় । ব্যক্তিগত জীবনে যদিও এর উলটো অভিজ্ঞতাই হবে । ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে আপনি সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলবেন । দিন এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে আপনি হয়ত কাজের দিক থেকে আপনার উদ্যম সরিয়ে আনবেন ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : দলগত কাজ ও সহযোগিতা আপনার থেকে সেরাটা বের করে আনে, কাজেই দলে কাজ করার সব সুযোগ নিন । কোনও পরিবেশগত কারণের জন্য মাথা ঘামানো বা প্রচারের কাজ হতে পারে বা সমুদ্রের ধারে খেলাধুলো ! কর্মক্ষেত্রে অন্যদের রাজি করানোর পিছনে আপনি অনেক শক্তি খরচ করবেন । আজকে যেহেতু গ্রহের অবস্থান আপনার অনুকূলে আছে, 'বেশি কাজ মানে বেশি টাকা' আপনার আজকের দিনের মন্ত্র হয়ে উঠবে । স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজ একটি গড়পড়তা দিন ।
মীন (PISCES) : আপনি যে খাদ্যসংযম পালন অর্থাৎ ডায়েটিং করছেন তার ফল শেষমেশ দেখতে পাবেন, বন্ধুবান্ধবদের থেকে প্রচুর প্রশংসা পাবেন । আজ সম্ভবত আপনার উদ্যম ও উৎসাহের মাত্রা প্রবল বেশি থাকবে । একটি উজ্জ্বল ও সুন্দর দিন আপনার জন্য অপেক্ষা করছে । আপনার মেজাজ সন্ধ্যাবেলা ভালো থাকায় আপনি আপনার ভালোবাসার কথা প্রকাশ করতে পারবেন, সেভাবেই, যেভাবে আপনার সঙ্গী চান । কর্মক্ষেত্রে অগ্রজেরা আপনার সৃজনশীল দক্ষতা খেয়াল করবেন । এটি আপনার অনুকূলে যাবে ।