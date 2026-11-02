নতুন সপ্তাহের শুরুতে শুভ যোগ কোন রাশির, কাদের কপালে দুর্ভোগ
2 November 2026 Horoscope: কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য, কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : November 2, 2026 at 5:30 AM IST
মেষ (ARIES) : পরিবারের প্রতি ভক্তি আজ প্রিয়তমের প্রশংসা পাবে এবং আপনার সঙ্গে থাকতে তিনি খুবই আনন্দিত হবেন । সম্পর্ক মজবুত করার মূল চাবিকাঠি হল সহযোগিতা ও একসঙ্গে থাকা । আজকে সম্ভবত পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যের পিছনে পয়সা খরচ হবে । যদিও খুব মারাত্মক খরচ হওয়ার সম্ভাবনা নেই, কিন্তু খুচরো প্রয়োজনের পিছনে খরচ হতে পারে । আপনার উষ্ণ ও সহানুভূতিশীল মনোভাব অন্যদের আকৃষ্ট করবে ।
বৃষ (TAURUS) : টাকা খরচ করার আগে দু'বার ভাবুন । ভাবনাচিন্তা না করে সিদ্ধান্ত নেবেন না এবং খেয়াল রাখুন যে টাকা যেন ঠিক সমিয়ে ঠিক দিকে খরচ হয় । ভালো দিক হল, আজকে সারাদিন ধরে কাজের প্রতি একনিষ্ঠ থাকবেন । মনোযোগ ও একনিষ্ঠতার কারণে অনেক কঠিন কাজ সম্পন্ন করতে পারবেন এবং তার ফলে সহকর্মী ও ঊর্ধ্বতনদের প্রশংসা পাবেন । এর ফলে কিছু ভালো মুনাফা হবে ।
মিথুন (GEMINI) : কর্মক্ষেত্রে নিজের কর্তৃত্ব প্রমাণ করার জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করবেন । কাজের জায়গায় ওপরওয়ালা এবং সহকর্মীরা, কাজের প্রতি আপনার একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতার সমাদর করবেন । সন্ধ্যের দিকে আর্থিক লাভের আশা করা যেতে পারে । আত্মকেন্দ্রিক কিছু সমস্যার কারণে সঙ্গীর প্রতি রাগ দেখাতে পারেন । প্রিয়তমর সঙ্গে অকারণ তর্ক এড়িয়ে চলা আবশ্যক । আজকে কোনও পরিস্থিতিতে জয়লাভ করার জন্য লেখনী ও বাকপটুত্বের সাহায্য নিতে হতে পারে ।
কর্কট (CANCER) : পরিবারের সদস্যদের সবথেকে বেশি প্রাধান্য দেবেন । তাদের কথা মাথায় রেখে পুরো দিনের পরিকল্পনা করবেন । এর প্রত্যুত্তরে পরিবার ভালোবাসা ও আশীর্বাদে ভরিয়ে দেবে ৷ প্রতিদ্বন্দ্বীরা আপনার কৃতিত্ব ও ক্ষমতার কথা স্বীকার করে নেবেন । প্রেমাস্পদের জন্য ব্যস্ত কর্মসূচি থেকে সময় বের করে আনবেন । স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজকের দিনটি অসাধারণ কাটবে । কাজ থেকে ভবিষ্যতে ভালো ফল পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি ।
সিংহ (LEO) : আজকের দিনটি খুব কঠিন হতে পারে । লক্ষ্যগুলি পূরণ করতে আপনাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে । ব্যবসার দিক থেকে এখনও পর্যন্ত যে লভ্যাংশের প্রত্যাশা রেখেছেন, তা নাও পেতে পারেন । দিনটি ভালোভাবে শুরু হতে পারে ৷ ভালো স্বাস্থ্য এবং মেজাজে থাকবেন । দিনের প্রথমার্ধে, চিন্তাভাবনা পরিষ্কার থাকবে এবং সেইমতো কাজ করবেন ।
কন্যা (VIRGO) : মনের অভ্যন্তরে সৃজনশীলতা খুঁজে পাবেন এবং তাকে কাজে লাগাতে চাইবেন । আপনার উপর চাপানো বাধাগুলিকে অতিক্রম করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে লড়াই করতে পারেন । কর্মক্ষেত্রে নগদ অর্থ আয়ের সম্ভনা আছে । স্বাস্থ্যের প্রতি যথাযথ মনোযোগ দিতে হবে । প্রেম জীবন আজ ঝামেলা মুক্ত থাকবে । সঠিক আর্থিক লাভের রাস্তা খুজে পাবেন । এছাড়াও, বুঝতে পারেন যে প্রতিটি বিনিয়োগ সবসময় প্রচুর লাভের দিকে পরিচালিত হয় না ।
তুলা (LIBRA) : আর্থিক বিষয়ে কিছু উদ্বেগ দেখা দিতে পারে, অন্ততপক্ষে দিনের পরের দিক পর্যন্ত তা থাকবে । তারপরে, এই আর্থিক সমস্যাগুলি লাভজনক সুযোগে বদলে যাবে । বিকেলের পরের দিকে সব ক্ষেত্র থেকে অর্থ উপার্জনের প্রত্যাশা করতে পারেন । পেশার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে, আপনার কথাই শেষ কথা । আর্থিক বা ব্যবসায়িক লক্ষ্য অর্জনের জন্য, দিনের প্রথমার্ধে বেশি পরিশ্রম করবেন । আপনার অবদানে, কর্মকর্তা খুশি হবেন ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : সম্পর্কই জীবনের মূল বিষয় এবং সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন । সন্তান ও তাদের চাহিদা সামলানো কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে । তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না ৷ তাতে অন্যদের লাভ বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । সকালের দিকে খুবই ইতিবাচক থাকবেন, কিন্তু দিন এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে সম্ভবত উদ্যম কমে আসবে । যদিও, আরও অর্থ উপার্জনের নতুন সুযোগ পেতে পারেন ।
ধনু (SAGITTARIUS) : অসাধারণ যে সব কাজ করেছেন, তার কোনও প্রশংসাই পান না । এখনও, দুঃখ পাওয়া ছাড়া আর কিছুই পাননি । যদিও, যে স্বীকৃতি চাইছেন তাতে বিলম্ব হচ্ছে ঠিকই কিন্তু তা অস্বীকৃত হবে না এবং শীঘ্রই তা আসতে চলেছে । আবেগজনিত বিষয়ে আজকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে । স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজকের দিনটি খুব বেশি ভালো না । সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে খুবই অবসন্ন বোধ হতে পারে ।
মকর (CAPRICORN) : কোনও শান্তিপূর্ণ জায়গায় স্বল্প অবকাশ ভ্রমণের জন্য যেতে চাইতেন ৷ কিন্তু প্রতিবারই বর্ধিত কাজের চাপের জন্য সেটা করতে পারতেন না । আজকের দিনটি আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠার জন্য অনুকূল । কল্পনাশক্তিকে কাজে লাগান এবং যেখানে মন চায় যান । ক্ষুদ্র সংবেদনশীল বিষয়ে জড়িয়ে পরবেন না । ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে, দিনটি আরও বেশি ভালো কাটবে । সংবেদনশীল এবং ব্যবহারিক দিক দু'টিকে নিয়ে দোটানার মধ্যে পড়তে পারেন ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : আজকে অ্যান্টিক এবং শিল্পকলার দিকে ঝুঁকবেন । জীবনের সৌন্দর্য উপভোগ করেন, কিন্তু প্রায়ই সেই আবেগগুলোকে প্রকাশ করতে ভুলে যান । আজকে খুবই সংবেদনশীল থাকবেন এবং তুচ্ছ মতানৈক্যও খুব বেশি আঘাত করবে । যদিও, দিনের শুরু খুব ভালোভাবে হবে না ৷ কিন্তু দিন এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে তার পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা আছে । দিন যত এগোবে, ভাগ্য ততই অনুকূলে থাকতে শুরু করবে ।
মীন (PISCES) : আজকে স্মৃতিকাতর হয়ে পড়বেন এবং অনেক দিনের হারিয়ে যাওয়া বন্ধু ও আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবেন । সামাজিক ও ধর্মীয় কার্যকলাপের জন্যও আজকের দিনটি ভালো । কাজের সঙ্গেও আপনি সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারবেন, কিন্তু আবেগের দিক থেকে । আজকের দিনটির শুরুতে অন্যদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করার জন্য প্রচুর উদ্যম থাকবে । হয়ত সামাজিকতা করতে চাইবেন বা অনেক লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে চাইবেন । আজকে প্রবল ব্যস্ত থাকবেন ।