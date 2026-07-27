ধর্মতলায় হামলা-ভাঙচুরের ঘটনায় গ্রেফতার আরও 2, পুলিশের নজরে উস্কানিদাতারাও

ধর্মতলায় হামলা-ভাঙচুরের ঘটনায় গ্রেফতার আরও 2, পুলিশের নজরে উস্কানিদাতারাও
শুধু সরাসরি ভাঙচুরে অংশ নেওয়া ব্যক্তিরাই নন, উস্কানিদাতা এবং পরিকল্পনাকারীদের ভূমিকাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
Published : July 27, 2026 at 12:45 PM IST
কলকাতা, 27 জুলাই: ছাত্রদের আন্দোলনের সময় ধর্মতলায় সাংবাদিক ও পুলিশের উপর হামলা চালানো এবং ভাঙচুরের ঘটনার তদন্তে আরও অগ্রগতি । কলকাতা পুলিশের অভিযানে রবিবার গভীর রাতে আরও দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হল । ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় একাধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । নতুন করে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতারের পর তদন্ত আরও জোরদার করা হয়েছে বলে লালবাজার সূত্রে খবর ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন ওয়াকার আজম (35)। তাঁর বাড়ি কড়েয়া থানার অন্তর্গত ব্রাইট স্ট্রিট এলাকায় । অপর ধৃতের নাম মহম্মদ জাভেদ আখতার (32)। তাঁর বাড়ি নাদিয়াল থানার অন্তর্গত ড. আবদুল কবীর রোড এলাকায় । এই ঘটনা নিয়ে কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (ক্রাইম) কুণাল আগরওয়াল বলেন, "তদন্ত চলছে। অভিযুক্তদের আমরা সনাক্তকরণ করে আইনের আওতায় আনছি ৷"
তদন্তকারী আধিকারিকদের দাবি, ধর্মতলায় বিক্ষোভ চলাকালীন ভাঙচুর, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করা এবং অশান্তি ছড়ানোর ঘটনায় এঁদের ভূমিকার প্রাথমিক প্রমাণ মিলেছে । সিসিটিভি ফুটেজ, ভিডিয়ো ফুটেজ, সংবাদমাধ্যমের চিত্র এবং অন্যান্য ডিজিটাল তথ্য বিশ্লেষণ করেই এই গ্রেফতারি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।
লালবাজার সূত্রে খবর, এই ঘটনায় জড়িত আরও কয়েকজনের পরিচয় চিহ্নিত করা হয়েছে । তাঁদের খোঁজে তল্লাশি চলছে । বিক্ষোভের নামে যাঁরা আইন হাতে তুলে নিয়েছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ । শুধু সরাসরি ভাঙচুরে অংশ নেওয়া ব্যক্তিরাই নন, উস্কানিদাতা এবং পরিকল্পনাকারীদের ভূমিকাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
উল্লেখ্য, নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে ককরোচ জনতা পার্টির দেশজুড়ে চলা আন্দোলনের ঢেউ কলকাতাতেও আছড়ে পড়ে ৷ শুক্রবার ধর্মতলায় ছাত্র আন্দোলনের ভিড়ে বহিরাগত দুষ্কৃতীরা মিশে গিয়ে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ ককরোচ জনতা পার্টির তরফ থেকেও কলকাতা পুলিশকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে যে, হিংসার ঘটনায় অভিযুক্তদের কারও সঙ্গে সিজেপি-র কোনও সম্পর্ক নেই ৷ পুলিশও জানিয়েছে, ধৃতরা কেউ ছাত্র নন ৷
ধর্মতলা চত্বরে ভাঙচুর, বিশৃঙ্খলা এবং আইনশৃঙ্খলা ভাঙার অভিযোগে ইতিমধ্যেই একাধিক মামলা দায়ের হয়েছে । সেই মামলাগুলির তদন্তে ধারাবাহিকভাবে গ্রেফতারি অভিযান চালাচ্ছে কলকাতা পুলিশ । শনিবার তিনজনকে গ্রেফতারির পর রবিবার গভীর রাতেও আরও দুইজনকে গ্রেফতারের ফলে মোট গ্রেফতারের সংখ্যা আরও বেড়েছে । তদন্তকারীদের দাবি, আগামী দিনেও এই ঘটনায় আরও গ্রেফতার হতে পারে ।