নেপালে পাচারের আগে পানিট্যাঙ্কি সীমান্তে 3টি হিরে-সহ ধৃত 2, নেপথ্যে আন্তর্জাতিক চক্র!
জেরায় পূর্ণ কুমার তামাং স্বীকার করেন যে, উদ্ধার হওয়া হিরেগুলো তাঁর নিজের । তিনি জানান, তাঁর জন্ম হংকংয়ে হলেও তিনি নেপালের নাগরিক ।
Published : July 17, 2026 at 1:38 PM IST
দার্জিলিং, 17 জুলাই: ভারত-নেপাল সীমান্তের নিউ মেচি ব্রিজে চাঞ্চল্যকর অভিযানে তিনটি হিরে-সহ দুই ব্যক্তিকে আটক করলেন সশস্ত্র সীমা বলের (এসএসবি) 41 নম্বর ব্যাটালিয়নের রানিডাঙা বিআইটি (বর্ডার ইন্টিগ্রেশন টিম) ক্যাম্পের জওয়ানরা । বৃহস্পতিবার বিকেলে রুটিন তল্লাশির সময় ভারত থেকে নেপালগামী একটি চারচাকা গাড়ি আটকে এই সাফল্য পান তাঁরা । গাড়িতে চালক ও এক সহযাত্রী ছিলেন । সন্দেহ হওয়ায় তাঁদের মালপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে শারীরিক পরীক্ষা এবং স্ক্যান করতেই সহযাত্রীর ব্যাগ থেকে তিনটি উজ্জ্বল বিদেশি হিরে উদ্ধার হয় ।
আটক হওয়া ব্যক্তিদের ঘটনাস্থলেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তাঁদের আসল পরিচয় সামনে আসে । হিরে বহনকারী সহযাত্রী হলেন বছর 69-এর পূর্ণ কুমার তামাং, যিনি নেপালের কাঠমান্ডুর বাগমতি প্রদেশের ললিতপুরের বাসিন্দা । তাঁর কাছে একটি বৈধ নেপালি পাসপোর্ট (নম্বর 11614848) পাওয়া গিয়েছে । অন্যজন হলেন গাড়ির চালক ৷ তিনি দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ির ভীমারাম রথখোলার সাউথ স্টেশনপাড়ার বাসিন্দা সুজিত লোহার (31)।
এরপর এসএসবি এবং কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (আইবি)-র প্রতিনিধিরা যৌথভাবে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন । জেরায় পূর্ণ কুমার তামাং স্বীকার করেন যে, উদ্ধার হওয়া হিরেগুলো তাঁর নিজের । তিনি জানান, তাঁর জন্ম হংকংয়ে হলেও তিনি নেপালের নাগরিক । হংকংয়ে নেপালি কনস্যুলেট জেনারেল কর্তৃক যাচাইকৃত একটি মেয়াদোত্তীর্ণ নেপালি পাসপোর্ট এবং হংকংয়ের একটি স্থায়ী বাসিন্দা কার্ডও (পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট কার্ড) রয়েছে তাঁর কাছে । গত 21 জুন তিনি নেপাল থেকে ভারতে প্রবেশ করে সিকিমে অবস্থান করছিলেন ।
উদ্ধার হওয়া বহুমূল্য হিরের বিষয়ে কোনও বৈধ বিল, চালান বা ক্রয়ের নথিপত্র দেখাতে পারেননি পূর্ণ কুমার । ফলে অবৈধ পাচারের অভিযোগে জওয়ানরা তিনটি হিরে এবং চারচাকা গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করেন । পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া ও তদন্তের স্বার্থে ধৃত দুই ব্যক্তি-সহ বাজেয়াপ্ত হিরে ও গাড়িটি পানিট্যাঙ্কি শুল্ক দফতরের (কাস্টমস) হাতে হস্তান্তর করা হয়েছে । এই ঘটনায় কোনও আন্তর্জাতিক চোরাচালান চক্রের হাত রয়েছে কি না, অথবা হিরেগুলো ভারত থেকে নেপাল হয়ে অন্য কোথাও পাচারের ছক ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ।