শাহজাহান-মামলায় সাক্ষীর গাড়ি দুর্ঘটনায় গ্রেফতার 2, ধৃতদের নামই নেই অভিযোগপত্রে

শাহজাহান-মামলায় সাক্ষীর গাড়ি দুর্ঘটনায় গ্রেফতার 2, ধৃতদের নামই নেই অভিযোগপত্রে
দুর্ঘটনার তিনদিনের মাথায় প্রথম গ্রেফতারি । অভিযোগপত্রে নাম না-থাকা দু'জনকে পাকড়াও করে পুলিশ । এখনও খোঁজ নেই ঘাতক ট্রাকের চালক এবং তাঁর সহযোগীর ।
Published : December 13, 2025 at 8:02 PM IST
বসিরহাট, 13 ডিসেম্বর: শাহজাহান-মামলায় সাক্ষীর গাড়ি দুর্ঘটনায় তিনদিনের মাথায় প্রথম গ্রেফতারি পুলিশের । সাক্ষী ভোলানাথ ঘোষকে খুনের পরিকল্পনার অভিযোগের তদন্তে নেমে পাকড়াও করা হল দুই অভিযুক্তকে । ধৃতদের নাম রুহুল কুদ্দুস তরফদার এবং সুশান্ত ওরফে উত্তম সরদার ।পুলিশ সূত্রে খবর, সন্দেশখালির সরবেড়িয়া থেকে প্রথমে গ্রেফতার করা হয় রুহুল কুদ্দুসকে । পরে, অভিযান চালিয়ে দক্ষিণ 24 পরগনার পোলেরহাট থানা এলাকা থেকে পাকড়াও করা হয় সুশান্তকে । এর মধ্যে ধৃত কুদ্দুসের বাড়ি ন্যাজাট থানা এলাকায় । ধৃত অপরজনের বাড়ি সন্দেশখালি থান এলাকায় । দু'জনের 9 দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে বসিরহাট মহকুমা আদালত ।
এর আগে 2024 সালে সন্দেশখালিতে ইডির উপর হামলার ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছিল শাহজাহান ঘনিষ্ঠ তৎকালীন তৃণমূল নেতা উত্তম সরদারকে । গ্রেফতার হতেই তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্ব একদা শাহজাহানের 'ডান' হাত বলে পরিচিত এই উত্তমকে ছ'বছরের জন্য দল থেকে বহিষ্কারও করেছিল ।এক সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে জমি দখল, হুমকি দেওয়া-সহ ভূড়ি ভূড়ি অভিযোগ উঠেছিল । তবে, গ্রেফতারের কয়েকমাস পর আদালত থেকে শর্তসাপেক্ষে জামিন পান তিনি । আদালত নির্দেশে বলেছিল, নিজের জেলায় অর্থাৎ উত্তর 24 পরগনায় ঢুকতে বা থাকতে পারবেন না উত্তম । তখন থেকেই পোলারহাটে থাকতে শুরু করেন তিনি।
যদিও ন্যাজাট-কাণ্ডে অভিযুক্তদের তালিকায় রুহুল কুদ্দুস কিংবা সুশান্ত সরদার কারওরই নাম ছিল না । ঘটনার একদিন পর সাক্ষী ভোলানাথ রাজবাড়ি পুলিশ ফাঁড়িতে যে অভিযোগপত্র জমা দেন, তাতে সস্ত্রীক শাহজাহান-সহ আটজনের নাম থাকলেও উল্লেখ ছিল না এই দু'জনের নাম । কিন্তু তার পরেও কেন তাঁদের গ্রেফতার করা হল ? পুলিশের দাবি, অভিযোগপত্রে এই দু'জনের নাম না থাকলেও ন্যাজাট-কাণ্ডে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে রুহুল কুদ্দুস এবং সুশান্ত সরদারের । তাই, তাঁদের পাকড়াও করা হয়েছে । ধৃত দু'জনকে শনিবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে । ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে অন্যান্য অভিযুক্তদের হদিশ পেতে চাইছেন তদন্তকারীরা ।
এই বিষয়ে বসিরহাট জেলা পুলিশের এক পদস্থ কর্তা বলেন, "ধৃতদের হেফাজতে নিয়ে এই ঘটনার রহস্য ভেদের চেষ্টা করা হবে । পলাতক বাকি দুই অভিযুক্তেরও গতিবিধি নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে । আশা করছি, শীঘ্রই তাদেরকেও গ্রেফতার করা সম্ভব হবে । তদন্ত চলছে । তদন্তের স্বার্থে সব কিছু এখনই সামনে আনা যাবে না ।"
এদিকে, অভিযোগপত্রে নাম থাকা শাহজাহান ঘনিষ্ঠ ঘাতক ট্রাকের চালক আবদুল আলিম মোল্লা অথবা তাঁর সহযোগী আরেক অভিযুক্ত নজরুল মোল্লার এখনও অবধি হদিশ মেলেনি । কোথায় তাঁরা গা ঢাকা দিয়ে রয়েছেন ? তিনদিন পরেও তার উত্তর অধরা পুলিশের কাছে । শুধু তাই নয়, ন্যাজাট-কাণ্ডে পরিকল্পিত খুনের ষড়যন্ত্রের নেপথ্যে থাকা জেলবন্দি শাহজাহান, তাঁর স্ত্রী তসলিমা বিবি এবং শাহজাহান ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা মোসলেম শেখ, গফফর শেখ-দে'র আটক কিংবা জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজনটুকুও পুলিশ এখনও পর্যন্ত মনে করেনি বলে অভিযোগ ।
অথচ, অভিযোগপত্রের ছত্রে ছত্রে খুনের ষড়যন্ত্রের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন ভোলানাথ । সিবিআইয়ের করা মামলার অন্যতম সাক্ষীর এ-ও দাবি, জেলে বসেই গোটা ষড়যন্ত্রের ছক কষেছিলেন শেখ শাহজাহান । তাঁকে খুন করতে শাহজাহান তাঁর স্ত্রী তসলিমা বিবিকে জেল থেকে ফোন করে নির্দেশও দিয়েছিলেন । সেই নির্দেশ ও পরিকল্পনা মাফিক শাহজাহান ঘনিষ্ঠদের দিয়ে এই অপরাধ সংগঠিত (গাড়ি দুর্ঘটনা) করা হয় ।
অন্যদিকে, ন্যাজাট-কাণ্ডে দুই অভিযুক্তের গ্রেফতারি প্রসঙ্গে সাক্ষী ভোলানাথ ঘোষ বলেন, "প্রশাসন প্রশাসনের কাজ করছে । পুলিশ প্রশাসনের উপর পূর্ণ আস্থা রয়েছে । যদি ধৃতরা সত্যিই দোষী হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই শাস্তি পাক, সেটাই চাই । এখানে বড় একটা র্যাকেট চলছে । সেটা আমি বারবার সংবাদমাধ্যমের সামনে বলেছি । রেইকি করেছিল কি না, ঘটনার সময় আমার নজরে আসেনি । কিন্তু, পরে শুনলাম বাইক ও ইকো গাড়িতে করে নাকি রেইকি করা হয়েছিল । এরকম অনেকেই রেইকি করে থাকতে পারে । এখন আরও জানতে পারছি, 10 থেকে 15 জন বহিরাগত গত ছয়-সাতদিন ধরে রেইকি করেছে ।"
তাঁর কথায়, "আমি আশা করছি, পুলিশ নিশ্চয় আমার ছেলের মৃত্যুর ঘটনার সত্যতা উদঘাটন করবে । মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশ মন্ত্রীর কাছে আমার একটাই আবেদন ছেলের মৃত্যুর যেন সঠিক বিচার পাই । শাহজাহান ও তাঁর দলবলের আক্রোশ এই কারণেই তারা হয়তো ভাবছে আমি সিবিআই-ইডির কাছে ওঁদের অপরাধের তথ্য তুলে দিচ্ছি । আমার হারানোর আর কিছু নেই । তবে, ওঁদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাব ।"
প্রসঙ্গত, গত বুধবার ন্যাজাটের বাসন্তী হাইওয়েতে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে সিবিআইয়ের করা মামলার অন্যতম সাক্ষী ভোলনাথ ঘোষের গাড়ি । বসিরহাট আদালতে সাক্ষ্য দিতে যাওয়ার পথে হঠাৎই একটি ট্রাক সজোরে এসে ধাক্কা মারে ভোলনাথের গাড়িতে । মুখোমুখি সংঘর্ষে সাক্ষীর গাড়ির সামনের দিকের অংশ একেবারে দুমড়ে মুচড়ে যায় । সংঘর্ষের অভিঘাত এতটাই ছিল যে, রাস্তার পাশের নয়ানজুলিতে গিয়ে পড়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত দুটি গাড়িই ।রহস্যজনক এই দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ভোলানাথের ছোট ছেলে সত্যজিৎ ঘোষ ও গাড়ির চালক শাহনুর আলম । তবে, এই ঘটনায় অল্পবিস্তর জখম হলেও বরাত জোরে সেদিন প্রাণে বেঁচে যান সিবিআই ও ইডির ওপর হামলার ঘটনার মামলায় অন্যতম সাক্ষী ভোলানাথ ।
ঘটনার পরেই অভিযোগের আঙুল ওঠে সন্দেশখালির একদা 'ত্রাস' জেলবন্দি শেখ শাহজাহানের দিকে । পুলিশের কাছে দেওয়া অভিযোগপত্রেও সাক্ষী ভোলানাথ শাহজাহান এবং তাঁর ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধে 'খুনের চক্রান্তের' অভিযোগ এনেছেন । এমনকি, ছেলে হারানোর যন্ত্রণা বুকে চেপে অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতেও সরব হতে দেখা গিয়েছে গাড়ি দুর্ঘটনায় বেঁচে যাওয়া ভোলানাথ ঘোষকে ।