9 বছরের নাবালককে যৌন নিগ্রহ ! গ্রেফতার 2, টিআই প্যারেডের আবেদন পুলিশের
ভিক্ষুক নাবালককে টাকার প্রলোভন দেখিয়ে লিচু বাগানে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ ৷ কিশোরকে বিবস্ত্র করে মারধর অভিযুক্তদের !
Published : February 13, 2026 at 8:15 PM IST
মালদা, 13 ফেব্রুয়ারি: বিকৃত যৌনতার শিকার হয়েছিল 9 বছরের এক কিশোর ! সেই ঘটনার তদন্তে নেমে অভিযুক্ত দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ ঘটনায় টিআই প্যারেডের আবেদন জানিয়ে ধৃতদের শুক্রবার মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে ৷ গত 6 ফেব্রুয়ারি মালদার কালিয়াচকের খালতিপুর এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছিল ৷
অভিযোগ, ঘটনার দিন খালতিপুরের একটি লিচু বাগানের পাশ থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় নয় বছরের এক কিশোর ৷ পরদিন সকালে ওই লিচু বাগান থেকেই কিশোরকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা হয় ৷ জ্ঞান ফেরার পর পরিবারের লোকজন সমস্ত ঘটনা তাঁর কাছ থেকে জানতে পারেন ৷ এরপরেই পুলিশে খবর দেওয়া হয় ৷ নাবালকের মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় ৷
জানা গিয়েছে, নিগৃহীত কিশোর একেবারের নিম্নবিত্ত পরিবারের ৷ সে ভিক্ষাবৃত্তি করে বলে জানা গিয়েছে ৷ তার বাবা-মা ভিক্ষাবৃত্তি করে অন্ন সংস্থান করেন ৷ কিশোরটি পুলিশকে জানিয়েছে, ওইদিন সকালে সে কালিয়াচক চৌরঙ্গি মোড়ে ভিক্ষা করছিল ৷ সকাল 11টা নাগাদ এক ব্যক্তি তাকে কিছু টাকা ভিক্ষা দেয় ৷
অভিযোগ এরপরেই ওই ব্যক্তি তাকে জানায়, তাঁর সঙ্গে গেলে আরও টাকা দেবে ৷ টাকার লোভে সে ওই ব্যক্তির সঙ্গে যায় ৷ তাকে নিয়ে যাওয়া হয় খালতিপুর রেল স্টেশনের পিছনের একটি লিচু বাগানে ৷ সেখানে ওই ব্যক্তি তার কাছে বাবা-মায়ের ফোন নম্বর চান ৷ কিন্তু, তাদের বাড়িতে কোনও মোবাইল ফোন নেই ৷ সেকথা জানালে ওই ব্যক্তি তাকে বিবস্ত্র করে মারধর করে বলে অভিযোগ ৷ কিশোরকে যৌন নির্যাতন করা হয় বলে অভিযোগ করা হয়েছে ৷ এরপর ফোন করে আরও কাউকে সেখানে আসতে বলে ৷ সুযোগ বুঝে কিশোর ওই ব্যক্তির হাতে কামড় দিয়ে পালিয়ে যায় ৷
এরপর একটি লিচু গাছের মগডালে উঠে বসে ৷ সেখান থেকেই দেখে, কিছুক্ষণের মধ্যে আরেক ব্যক্তি ওই বাগানে আসেন ৷ এরপর দু’জন কথাবার্তা বলতে শুরু করেন ৷ তাঁরা গোটা বাগান জুড়ে কিশোরকে খুঁজছিলেন ৷ কিন্তু, কোথাও তার সন্ধান না-পেয়ে, সেখান থেকে চলে যান ৷ ততক্ষণে রাত হয়ে গিয়েছিল ৷ এরপর সে গাছ থেকে নেমে বাগানেই ঘুমিয়ে পড়ে ৷ পরেরদিন সকালে বাগানের মালিক তাকে ঘুম থেকে তোলেন ৷ তিনিই পোশাক পরিয়ে তাকে বাড়িতে রেখে আসেন ৷
গোটা ঘটনা জানতে পেরে স্থানীয় মানুষজনের সহায়তায় কালিয়াচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই কিশোরের বাবা ৷ অভিযোগ পেয়েই ঘটনার তদন্তে নামে কালিয়াচক থানার পুলিশ ৷ শুক্রবার পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "7 ফেব্রুয়ারি সকালে বাচ্চাটিকে খালতিপুরের একটি লিচু বাগান থেকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছিল ৷ তার গোপনাঙ্গে আঘাতের চিহ্ন ছিল ৷ তাকে প্রথমে স্থানীয় সিলামপুর গ্রামীণ হাসপাতাল, পরবর্তীতে মালদা মেডিক্যালে ভর্তি করানো হয় ৷ বর্তমানে সে খানিকটা স্থিতিশীল ৷"
তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়ে পুলিশ সুপার বলেন, "এই ঘটনায় অভিযোগের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে ৷ বেশ কিছু সূত্রের ভিত্তিতে কালিয়াচক থানার পুলিশ দু’জনকে চিহ্নিত করে ৷ গতকাল রাতে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তদন্তের স্বার্থে তাদের নাম কিংবা পরিচয় এখনই প্রকাশ করা যাবে না ৷ টিআই প্যারেডের আবেদন জানিয়ে আজ তাঁদের জেলা আদালতে পেশ করা হচ্ছে ৷ তাঁদের বিরুদ্ধে পকসো আইনের 6 নম্বর ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে ৷ বাচ্চাটি তাঁদের চিহ্নিত করলে পুলিশি হেফাজতে নিয়ে পরবর্তী তদন্ত করা হবে ৷"
পুলিশ সুপার আরও বলেন, "এটা জঘন্যতম ঘটনা ৷ এর গুরুত্ব অনুধাবন করে কালিয়াচক থানা এবং মালদা জেলা পুলিশ সেই অনুযায়ী তদন্ত করছে ৷ এই ঘটনায় আপাতত দু’জন জড়িত থাকারই প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে ৷ বিচারকের সামনে গোপন জবানবন্দি দেওয়ানোর জন্য নিগৃহীত বাচ্চাটিকেও আজ আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ৷ বাচ্চাটি বেশিরভাগ সময় তার দাদু-দিদিমার কাছেই থাকত ৷"
উল্লেখ্য, সম্প্রতি কালিয়াচক থানায় বেশ কয়েকজন নাবালকের নিখোঁজের অভিযোগ জমা পড়েছে ৷ হঠাৎ করে তারা নাকি এলাকা থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছে ৷ পুলিশের উদ্যোগে কয়েকজন নাবালককে ঘরে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হলেও, এখনও অনেকে নিখোঁজ রয়েছে ৷
স্থানীয় বাসিন্দা রেজাউল মোমিন বলেন, "আমাদের ধারণা, কালিয়াচক এলাকায় নাবালক পাচারচক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে ৷ নানা অছিলায় তাদের অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে হয় বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে, অথবা কিডনি কিংবা বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ শরীর থেকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে ৷ আমরা পুলিশের কাছে এই ঘটনার যথাযথ তদন্ত ও কার্যকরী পদক্ষেপের দাবি করছি ৷"