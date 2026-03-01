ETV Bharat / state

রবিতে গ্রহনক্ষত্রের প্রভাব, ছুটির দিনে সৌভাগ্য ফিরবে এই রাশিদের

দিন শুরু করার আগেই দেখে নেওয়া যাক আপনার আজকের দিনটা কেমন যাবে ৷ তাই জ্যোতিষ গণনা অনুযায়ী আপনার রাশিচক্রে আজ কী রয়েছে দেখে নিন?

Today's Horoscope in Bangla
আজকের রাশিফল (RKC)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 1, 2026

মেষ (ARIES): অন্য লোকজনের জীবনকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা আপনার আছে। আপনি যেহেতু খুবই সহানুভূতিশীল ও যত্নবান, লোকজন আপনাকে সহকর্মী বা ঊর্ধ্বতন হিসাবে শ্রদ্ধা করে। এই অতিরিক্ত উদ্যমের সদ্ব্যবহার করে স্পর্শকাতর সমস্যার সমধান করুন। আপনাকে বড় মাপের কোনও প্রকল্প হাতে নিতে বলা হচ্ছে। আজকে হয়তো আপনার কোনও হাসিখুশি মেজাজের মানুষের সঙ্গে আলাপ হবে। আপনি যেহেতু ভালো মেজাজে আছে, আপনি হয়তো কোনও গোষ্ঠী বা ক্লাবে সামাজিকতা করতে চাইবেন।

বৃষ (TAURUS): আজকে সম্ভবত আপনি কাজ থেকে ছুটি নেবেন ও নিজেকে সাংসারিক কাজে ডুবিয়ে দেবেন। পরিবারের লোকেদের সঙ্গে অনেকটা সময় শান্তিতে কাটবে, কথা বলে বা এটা-ওটা করে। আপনার মাথায় বাড়ির অন্দরসজ্জা পালটে বাড়িটিকে নতুন রূপে সাজানোর চিন্তা আসবে। আপনি যদি ধীরস্থির মনে থাকেন, তাহলেই একমাত্র আপনি আপনার কাজগুলি সম্পন্ন করতে পারবেন।

মিথুন (GEMINI): আপনার প্রেমিকসুলভ মনোভাব আপনার প্রিয়তমের পছন্দ হবে, ফলে সন্ধ্যাটি অসাধারণ কাটবে। অন্যদিকে, আপনার মনে রাখা দরকার যে দ্রুত গতিশীল গ্রহের কারণে শুধু ক্ষণস্থায়ী আনন্দই পাওয়া যায়। আজকে আপনি যাই পাবেন, তা আপনাকে দীর্ঘস্থায়ী আনন্দ নাও দিতে পারে, বিশেষত আর্থিক ক্ষেত্রে। কাজের ক্ষেত্রে আপনি সহকর্মীদের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকবেন। আপনার বিবেচক মনোভাব আপনার সহকর্মীদেরও প্রশংসা পাবে।

কর্কট (CANCER): আপনার প্রিয়তমের আগ্রহ ও তাদের স্বাধীনতার প্রয়োজন বুঝতে পারবেন বলে আপনার মনে হবে তার সঙ্গে আপনার অসাধারণ সময় কাটছে। আজকে আর্থিক বিষয় নিয়ে আপনি স্পর্শকাতর থাকবেন। কিন্তু আপনার অন্যের মতামত দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে। আপনাকে বাস্তববাদী হতে হবে ও নিজের মনের কথা শুনতে হবে। আত্মবিশ্বাস কিছুটা বাড়ান। তাহলেই দেখবেন আপনার উপস্থাপনার দক্ষতাটি সামনে চলে আসবে।

সিংহ (LEO): প্রেমের ক্ষেত্রে মতামতের পার্থক্যের প্রভাব আপনাদের সম্পর্কে পড়তে দেবেন না। মনে রাখবেন, আপনি আপনার সঙ্গীর প্রেমে এই কারণেই পড়েছিলেন, কেননা আপনার তাকে অন্যদের থেকে আলাদা মনে হয়েছিল। আর্থিক লাভ আপনাকে শুধু সাময়িক আনন্দ দেবে। বরঞ্চ আধ্যাত্মিক বিকাশ, ধ্যানের ক্লাস বা এমন কিছুতে অর্থ বিনিয়োগ করুন যা আপনাকে মানসিক শান্তি দেয়। মহাজাগতিক প্রবাহ বলছে যে আজ আপনাকে একটি কাজেই মনোনিবেশ করতে হবে, যেটি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ।

কন্যা (VIRGO): প্রেমের ব্যাপারে আপনার আর আপনার সঙ্গীর মেজাজ আজ আলাদা। গ্রহনক্ষত্র সংক্রান্ত প্রভাব থেকে জানা যায় যে আপনার প্রিয়জনটি আজকের দিনের জন্য প্রেমে উদ্যোগ নিতে পারেন। আর্থিক স্বাধীনতা চাইলে গ্রহনক্ষত্র আপনার পক্ষে আছে। আপনি হয়তো আপনার পরিচিতিগুলির সাহায্যে আর্থিক অগ্রগতি করতে পারেন। ব্যক্তিগতভাবে হিসাবে এটি একটি সন্তোষজনক দিন হতে পারে কারণ আপনি উন্নতি অব্যাহত রাখবেন। প্রশংসনীয় কৌশলে কাজ উদ্ধার করা আজকে আপনার জন্য জলভাত।

তুলা (LIBRA): আপনার সাফল্যের ভিত্তি হল আপনার পরিবার। আজকের দিনটিও একইরকম। আপনার শুভ দিন শুরু হয় বাড়ি থেকে এবং আপনি একই সুরে ও উৎসাহের সঙ্গে সেই ভাগ্য সব জায়গায় বহন করে নিয়ে চলেন। আপনার হাসির সাহায্যে আপনি সবার মন জয় করে তাদের নিজের পাশে নিয়ে আসেন। আজ আপনি উদ্দীপনা ও প্রাণশক্তিতে ভরপুর থাকবেন। কাজেই, আপনার শক্তিকে ঠিক দিকে চালিত করুন এবং ফলদায়ক কার্যকলাপ করে সময় সঠিক ভাবে খরচ করুন।

বৃশ্চিক (SCORPIO): আপনার সঙ্গীকে উদ্দীপ্ত করার জন্য নতুন নতুন উপায়ে আপনার আবেগের কথা প্রকাশ করার জন্য আজ আদর্শ দিন। সৌভাগ্যক্রমে আপনার প্রিয়তমও আপনাকে সমর্থন যোগাবেন। আজকে আপনি রোমান্টিক মেজাজে থাকবেন এবং একসঙ্গে কাটানো সময়ের প্রতিটা মুহূর্ত আপনি উপভোগ করবেন। আপনার কতটা প্রয়োজন ও কতটা আপনি ছাড়তে পারেন, সে সম্বন্ধে আজ আপনার স্পষ্ট ধারণা হবে। এই মনোভাবের কারণে সবকিছু আপনার অনুকূলে আনতে সাহায্য হবে। সব মিলিয়ে, আপস-আলোচনার জন্য আজকের দিনটি ভালো।

ধনু (SAGITTARIUS): আপনার প্রিয়জনকে পরামর্শ দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনি সান্ত্বনা পেতে পারেন। এটি আপনাকে প্রচুর আনন্দ এনে দিতে পারে কারণ আপনি মন থেকে সন্তুষ্ট বোধ করছেন। আর্থিক বিষয়গুলি আপনার প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করতে পারে না এবং তাই আপনাকে ভবিষ্যতে উন্নতির আশা নিয়ে শান্ত সংযত থাকতে হবে। কর্মক্ষেত্রে কোনও কাজের জন্য অবিলম্বে মনোযোগের প্রয়োজন হতে পারে। নিজেকে অত্যধিক চাপ দেবেন না কারণ এটি আপনার স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। কূটনীতি আপনাকে আবেগঘটিত বিষয়গুলি খুব স্বাচ্ছন্দ্যে পরিচালনা করতে সহায়তা করতে পারে।

মকর (CAPRICORN): আপনি আপনার সঙ্গীর সঙ্গে আবেগপ্রবণ হয়ে উঠতে পারেন এবং নতুন করে প্রেম এবং প্রতিশ্রুতির কথাগুলি একে অপরকে বলতে পারেন। আনুগত্য এবং বিশ্বাস একটি সুখী এবং সন্তোষজনক সম্পর্ক তৈরি করবে। আজকের দিনে আয় বাড়ার সম্ভাবনা কম তাই গ্রহনক্ষত্র অর্থনৈতিক দিক থেকে শুভফল দেবে এমন বলা যায় না। তবে আপনার ব্যবসার বৃত্তটি প্রসারিত করার পক্ষে এটি অনুকূল হতে পারে যাতে এটি ভবিষ্যতে কার্যকর হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে কিছুটা মানসিক চাপ থাকতে পারে যার জন্য আপনি আক্রমণাত্মক আচরণ করতে পারেন এবং মেজাজ হারাতে পারেন।

কুম্ভ (AQUARIUS): অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ফলে আপনি আজকে চিন্তিত থাকবেন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ভালোবাসার মানুষটির সঙ্গে কথা বলতে ভুলে যাবেন। বিরতি নিন ও সঙ্গীর সঙ্গে কিছু সময় কাটান। আপনি যদি কোনো সংস্থায় পরিষেবা দেওয়া শুরু করতে চান তাহলে নক্ষত্রের অবস্থান আপনার অনুকূলে আছে। আপনার পরিষেবার জন্য আপনি ভালো পারিশ্রমিক পাবেন। মূল্য বলার সময় খেয়াল রাখবেন যেন কম টাকা না পান। আজকে আপনি দ্বিধাগ্রস্ত থাকবেন বলে আপনার উপরওয়ালারা আপনার সঙ্গে একমত নাও হতে পারেন।

মীন (PISCES): অবিবাহিতদের নতুন সম্পর্ক শুরু করার জন্য আজ খুব ভালো দিন। যারা নিজের আদর্শ জীবনসঙ্গীর খোঁজে আছেন, বর্তমান গ্রহের অবস্থান কাঙ্খিত সঙ্গীর দেখা পাওয়ায় সাহায্য করবে। মনে রাখবেন, আপনার সেরাটা দেওয়ার জন্য এটাই সঠিক সময়। যদি আপনি শেয়ার বাজারে লেনদেন করেন, তাহলে আজ আপনার লাভ হবে। অতীতের বিনিয়োগ থেকে আপনি ভালোরকম মুনাফা করবেন। এছাড়াও আপনি আরো অর্থ উপার্জনের জন্য ঈশ্বরপ্রদত্ত গুণগুলি কাজে লাগাবেন।

