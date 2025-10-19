চতুর্দশীতে চোদ্দ প্রদীপের আলোয় অন্ধকার কাটবে এই রাশিদের

চতুর্দশীতে চোদ্দ প্রদীপের আলোয় অন্ধকার কাটবে এই রাশিদের
কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য ? কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : October 19, 2025 at 12:04 AM IST
মেষ : আজকে আপনি খুবই বিভ্রান্ত এবং বিষণ্ণ বোধ করবেন । এর ফলে আপনি আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝুঁকবেন । ধ্যানে আপনি অনেকটা সময় দেবেন এবং প্রচুর প্রার্থনা করবেন আজ । বিরূপ পরিস্থিতি থাকা সত্বেও আপনার অগ্রগতি হবে । কাজের জায়গায় আপনাকে লোকে বাস্তববাদী এবং বিশ্লেষক হিসেবেই চেনে ৷ আজকের দিনটি তার থেকে আলাদা নয় । এর সাহায্যে আপনি নিয়মমাফিক কার্যকলাপ ভালোই সামলাতে পারেন, ফলে কাজের দায়িত্ব নেওয়া থেকে বিরত থাকবেন না ।
বৃষ : এখন আপনাকে সমস্যা থেকে দৌড়ে পালানো বন্ধ করতে হবে এবং সরাসরি সেগুলির সম্মুখীন হতে হবে । আপনার ভালোবাসার মানুষরা আজকে আপনার বস্তুগত উদারতা উপভোগ করবেন । বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তিদের মুগ্ধ করার জন্য আপনি উদারচিত্তে অর্থ খরচ করবেন । ভুলে যাবেন না, সময় মূল্যবান । হৃদয়ঘটিত বিষয়গুলিকে বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে হবে । এই সময়ে, তাই প্রয়োজন । স্বাস্থ্যের ভালো অবস্থা বজায় রাখার প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেখা দেবে আজ ।
মিথুন : প্রেমের সম্পর্কে থাকা ব্যক্তিদের জন্য আজকের দিনটি ভালো প্রমাণিত হবে । আপনারা সম্পূর্ণভাবে একে অন্যের সান্নিধ্য উপভোগ করবেন । বিবাহিত না হলে বিয়ে বা বাগদান সম্পন্ন করতে চাইবেন । আজকে আপনি হয়ত কোনও বাণিজ্যিক সম্পত্তি কেনার দিকে ঝুঁকবেন । সব মিলিয়ে আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলি লাভজনক হবে । আজকে সাংসারিক জীবনে বেশি মনোযোগ দেওয়া দরকার । আপনার ব্যবহারিক ও যৌক্তিক ক্ষমতা আপনাকে অফিস ও কাজ একসঙ্গে সামলাতে সাহায্য করবে ।
কর্কট : আজকে আপনি, আপনার পরিকল্পনা খুব ভালোভাবে মেনে চলবেন । যদিও, আজকে সেরকমই বিরল একটি দিন, যখন সবকিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী হয় । আপনি নিজের মতামত নিজের কাছে রাখবেন এবং মাথায় কী আছে তা প্রায় প্রকাশই করবেন না । আজকের দিনে আপনার ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে ভালো কথাবার্তা হবে । সম্ভবত, আপনার মাথায় প্রচুর ধারণা আসে এবং এখন আপনাকে সেগুলি প্রয়োগ করা শুরু করতে হবে । যদিও, আপনি হয়ত আর্থিক বিষয়ে কিছু দ্বিধায় ভুগবেন ।
সিংহ : এক শুভ ও অনুকূল দিন আপনার জন্য অপেক্ষা করছে । বাড়ির ভালোর জন্য কিছু পরিবর্তন ঘটাতে পারবেন । বাড়ির জন্য নতুন কিছু জিনিসপত্রও কিনবেন । আর্থিক লাভ হওয়ার সম্ভাবনা আছে । অল্পবয়সীরা প্রেমে পড়তে পারে ।
কন্যা : আজকে অন্তর্মুখী হয়ে চিন্তা করার দিন । শান্তি ও সমৃদ্ধি খুঁজে পান । ঝিনুকের মত নিজের মধ্যে বন্ধ হয়ে যান এবং অন্তরের মুক্তো খুঁজে পান । আজকে, আপনি তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন, যাদের তা প্রয়োজন আছে । প্রেমিকেরা একে অন্যের সান্নিধ্য উপভোগ করবেন এবং তাদের প্রেম জীবন সম্বন্ধে হয়ত কিছু ব্যবহারিক সিদ্ধান্ত নেবেন । এই নৈকট্য উপভোগ করে আপনি আনন্দিত বোধ করবেন । আজকে হয়ত আপনি হিসেবি, যৌক্তিক ও বিশ্লেষক মেজাজে থাকবেন ।
তুলা : কর্মক্ষেত্রে ক্ষমতায় থাকা কোনও ব্যক্তি হয়ত, শুধুমাত্র মজা করার জন্য আপনার পিছনে লাগার সিদ্ধান্ত নেবেন । কিন্তু আপনার ভাগ্য খুব ভালো এবং আপনার নিজের চিন্তা এবং আশঙ্কা ছাড়া অন্য কোনও কিছুই আপনার ক্ষতি করতে পারবে না । এই সমস্যাগুলি থেকে বেরিয়ে আসা আপনার জন্য তুলনামূলকভাবে সহজ হবে ৷ যারা এর অন্যথা চান, তারা যতই অখুশি হন না কেন আপনার হয়ত সময় কম পড়বে । এটি আপনার জন্য কঠিন হতে পারে । আজকে আপনার বিশ্লেষণী দক্ষতা সামনে বেরিয়ে আসবে ।
বৃশ্চিক : সকালের ঝলমলে আলোর সঙ্গে প্রফুল্লভাবে দিনটিকে শুরু করুন । আশপাশের মানুষের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক উপভোগ করুন । সামগ্রিকভাবে দিনটি ভালো কাটবে । প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটবে । প্রেমের সম্পর্ককে আবেগপূর্ণভাবে উজ্জীবিত করুন ।
ধনু : আজকে আপনি সব চিন্তা ও কাজ পরিবারকে নিয়েই করবেন । আপনি প্রিয়তমের সঙ্গেও অসাধারণ সময় কাটাবেন ও ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন । প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরা আজ আপনাকে সমর্থন করবেন ও বেশি অর্থ উপার্জনে সাহায্য করবেন । আপনি যদি আপনার কাজ/ব্যবসাকে আন্তর্জাতিক করে তুলতে চান, তাহলে আজই সঠিক দিন । আপনি বাকি থাকা কাজ ও সেগুলিকে যে প্রাধান্য দিতে হবে সে সম্বন্ধে সচেতন থাকবেন ।
মকর : পরিবারে কিছু দারুণ ঘটনা ঘটার কারণে সারা দিনটাই উচ্ছ্বাসে ভরে থাকবে এবং আপনাকে ব্যস্ত রাখবে । কাজের জায়গায় আপনার অসাধারণ প্রচেষ্টার উপযুক্ত পুরস্কার পাবেন । তবে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আপনাকে অতিরিক্ত সতর্ক হতে হবে ।
কুম্ভ : আজকে আপনি লক্ষ্যভেদ করতে চাইবেন । আজকে যাই করবেন, লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে করবেন । নিষ্ফল কিছুর পিছনে আপনি আপনার সংস্থান খরচ করবেন না এবং এই মনোভাবের কারণে আপনার পথ চলা মসৃণ এবং দ্রুত হবে । মানসিক স্বাস্থ্যের দিক থেকেও আপনি ভালো মেজাজে ও ফুরফুরে থাকবেন । সামাজিক ও আনুষ্ঠানিক দায়িত্বগুলির শুধু তালিকা বানালেই চলবে না, সেগুলোকে পূরণও করতে হবে ।
মীন : আজকে আপনার জন্য খুব একটি খুবই ফলদায়ক দিন অপেক্ষা করছে । আপনি সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাবেন এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য উদ্যম ও উৎসাহে ভরপুর থাকবেন । ওপরওয়ালাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ থেকে কিছু প্রত্যাশিত ফল পাবেন । সমালোচনাগুলিকে গঠনমূলক কাজে লাগান । এছাড়া, যদিও আপনি অর্থ খরচ করার দিকে মন দেবেন, উপার্জন খুব বেশি হওয়ার সম্ভাবনা নেই । অফিসে আপনি হয়ত লোকজনদের মতামত ও বিশ্বাসের সঙ্গে সহমত হবেন ।