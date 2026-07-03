1993-এর একুশে জুলাই কাণ্ডের বিচার চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি কাকলির, নিশানায় মমতার সরকার

1993-এর একুশে জুলাই কাণ্ডের বিচার চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি কাকলির, নিশানায় মমতার সরকার
মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া কাকলি ঘোষ দস্তিদারের এই চিঠিতে তিনি পূর্বতন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের বিরুদ্ধেও কর্তব্যে গাফিলতি এবং গোপন আঁতাতের চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুলেছেন।
Published : July 3, 2026 at 7:45 PM IST
কলকাতা, 3 জুলাই: ধর্মতলায় 1993 সালের 21 জুলাইয়ের পুলিশি গুলিচালনার ঘটনার 33 বছর অতিক্রান্ত। দীর্ঘ তিন দশকের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও সেই ঘটনার প্রকৃত বিচার এবং দোষীদের শাস্তির দাবিতে এবার রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে চিঠি দিলেন সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। সদ্য তিনি তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে এনসিপিআই-তে যোগ দিয়েছেন তিনি। তবে রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসের তিন দশক আগের তাঁর তৎকালীন দলীয় কর্মীদের মৃত্যুর অধরা সুবিচার চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিলেন তিনি ৷
আশ্চর্যের বিষয় হল, এই চিঠিতে তিনি কেবল তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের নির্মমতারই সমালোচনা করেননি, পাশাপাশি পূর্বতন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের বিরুদ্ধেও কর্তব্যে গাফিলতি এবং গোপন আঁতাতের চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুলেছেন।
মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া চিঠির বয়ানে পূর্বতন তৃণমূল সরকারের প্রতি কাকলির আক্রমণ অত্যন্ত শাণিত। তিনি স্পষ্ট ভাষায় অভিযোগ করেছেন, 2011 সালে শহিদদের বিচারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং মানুষের আবেগকে হাতিয়ার করে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় এসেছিল। কিন্তু পূর্বতন মমতা সরকার দোষী আমলা, পুলিশ আধিকারিক এবং বাম নেতাদের আড়াল করতে একটি গোপন রাজনৈতিক সমঝোতার পথ বেছে নিয়েছিল। সেই কারণেই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও উপযুক্ত ফৌজদারি পদক্ষেপ করা হয়নি। উদাহরণ হিসেবে তিনি তৎকালীন স্বরাষ্ট্রসচিব মণীশ গুপ্তের প্রসঙ্গ টেনেছেন।
কাকলির অভিযোগ, ঘটনার সময় আমলাতান্ত্রিক প্রধান পদে থাকা মণীশ গুপ্তকে গ্রেফতার বা বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর বদলে পূর্বতন মমতা সরকার তাঁকে ক্যাবিনেট মন্ত্রী এবং পরে রাজ্যসভার সাংসদ করে পুরস্কৃত ও পুনর্বাসিত করেছিল। পাশাপাশি, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বা বিমান বসুর মতো প্রবীণ বাম নেতাদেরও কোনওদিন জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়তে হয়নি। লালবাজার এবং মহাকরণ থেকে এই মামলার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফাইল রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে যাওয়ার পরেও পূর্বতন সরকার তা উদ্ধারে কোনও সদিচ্ছা দেখায়নি বলে চিঠিতে দাবি করা হয়েছে।
চিঠির একটি বড় অংশে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোতি বসুর জমানার পুলিশি বর্বরতার কথা তুলে ধরেছেন সাংসদ। তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, সেই দিনের অমানবিক ঘটনায় 13 জন নিরীহ যুব কংগ্রেস কর্মীর মৃত্যু হয়েছিল এবং বহু মানুষ মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন। 2014 সালের বিচারপতি সুশান্ত চট্টোপাধ্যায় কমিশনের রিপোর্টের উল্লেখ করে কাকলি জানিয়েছেন, ওই গুলিবর্ষণ সম্পূর্ণ অপ্ররোচিত, অসাংবিধানিক এবং অপ্রয়োজনীয় ছিল। কমিশনের পর্যবেক্ষণে ওই ঘটনাকে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গেও তুলনা করা হয়েছিল। রিপোর্টে স্পষ্ট বলা হয়েছিল যে, রাজনৈতিক প্রভুদের সন্তুষ্ট করতেই তৎকালীন স্বরাষ্ট্র দফতর এবং পুলিশ কন্ট্রোল রুম ভারতীয় সংবিধানের 19 এবং 21 নম্বর অনুচ্ছেদ চরমভাবে লঙ্ঘন করে এই পদক্ষেপ করেছিল। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু নিজে এই পুলিশি অ্যাকশনের পক্ষে সওয়াল করে প্রকৃত সত্য ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন বলেও চিঠিতে সরব হয়েছেন কাকলি।
এই দীর্ঘ বঞ্চনার ইতি টানতে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে দ্রুত হস্তক্ষেপের আর্জি জানিয়ে মোট ছ’টি সুনির্দিষ্ট দাবি পেশ করেছেন কাকলি। তাঁর দাবি, 21 জুলাইয়ের মামলাটি পুনরায় খুলে নতুন করে নিরপেক্ষ তদন্ত শুরু করতে হবে। পাশাপাশি জ্যোতি বসু আমলের চিহ্নিত দোষী পুলিশ আধিকারিক ও আমলাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ধারায় চার্জশিট গঠন করতে হবে।
তদন্ত কমিশনের মূল রিপোর্ট অবিলম্বে জনসমক্ষে আনার পাশাপাশি দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরেও যাঁরা পরবর্তীতে পদোন্নতি পেয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন তিনি। প্রয়োজনে কোনও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাহায্য নিয়ে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ফরেনসিক পুনর্তদন্ত এবং চ্যাটার্জি কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী শহিদ ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করার দাবিও রাখা হয়েছে ওই চিঠিতে। সব শেষে বর্তমান সরকারের কাছে হুঁশিয়ারির সুরে সাংসদ লিখেছেন, "এবারও যদি ন্যায়বিচার অধরা থাকে, তবে মানুষের মনে এই ধারণাই প্রতিষ্ঠিত হবে যে, পূর্বতন তৃণমূল কংগ্রেস সরকার আসলে জ্যোতি বসু এবং বামফ্রন্টের অপরাধীদের আড়াল করতেই যোগসাজশ করেছিল— যা শহিদদের স্মৃতির প্রতি এক চরম বিশ্বাসঘাতকতা।"