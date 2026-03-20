আসছে আরও সেন্ট্রাল ফোর্স, রাজ্যে প্রথম দফার ভোটের দায়িত্বে 1920 কোম্পানি বাহিনী

আসছে আরও সেন্ট্রাল ফোর্স, রাজ্যে প্রথম দফার ভোটের দায়িত্বে 1920 কোম্পানি বাহিনী
ইতিমধ্যে রাজ্যে 480 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন ৷ রাজ্যে প্রায় আড়াই হাজার কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ৷
Published : March 20, 2026 at 6:24 PM IST
কলকাতা, 20 মার্চ: 23 এপ্রিল প্রথম দফার নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে করতে তৎপর জাতীয় নির্বাচন কমিশন ৷ তাতে তারা কোনও ফাঁকফোকড় রাখতে চাইছে না ৷ কেবলমাত্র প্রথম দফার নির্বাচনের জন্যই 1920 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে ৷ ইতিমধ্যে, 480 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী রাজ্যে এসে গিয়েছে ৷ আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের জন্য রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় টহল দিচ্ছে তারা ৷ এবার তার সঙ্গেই আরও অতিরিক্ত বাহিনী আনছে কমিশন ৷
সিইও দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য রাজ্যে প্রায় আড়াই হাজার কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে ৷ তবে, এই বিপুল সংখ্যক বাহিনী কবে রাজ্যে আসবে, তা নিয়ে নির্দিষ্ট কোনও তথ্য সিইও দফতর দিতে পারেনি ৷ কেবল বলা হয়েছে, জাতীয় নির্বাচন কমিশন বিধানসভা নির্বাচনের জন্য প্রায় আড়াই হাজার বাহিনী নিয়োগের কথা জানিয়েছে ৷ তার মধ্যে 480 কোম্পানি বাহিনী ইতিমধ্যে রাজ্যে কাজ করছে ৷ এবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক যখন-যখন যেভাবে ছাড়পত্র দেবে, তখন সেই ভাবে রাজ্যে আসবে কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷
কমিশনের তরফে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত যে তথ্য দেওয়া হয়েছে, সেই অনুযায়ী এখনও পর্যন্ত তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র, তিনটি বোমা ও 39টি কার্তুজ উদ্ধার করেছে পুলিশ ৷ পাশাপাশি, রাজ্য এই মুহূর্তে 52 হাজার 814টি লাইসেন্স প্রাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে ৷ যার মধ্যে 20 হাজার 629টি জমা পড়েছে ৷ বাকি 32 হাজার 184টি লাইসেন্স প্রাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে ৷
অন্যদিকে, ভোট ঘোষণার দিন পর্যন্ত রাজ্যে মোটি 25 হাজার 380টি জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু হয়েছিল ৷ যার মধ্যে 893টি মামলা কার্যকর হয়েছে ৷ বাকি 24 হাজার 487টি এখনও মুলতবি রয়েছে ৷ অন্যদিকে, প্রতিবেশী যে রাজ্যগুলির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সীমানায় রয়েছে, সেখানে মোট 96টি নাকাচেকিং পয়েন্ট বসানো হয়েছে ৷ আর রাজ্যের ভিতরে মোট 571টি নাকাচেকিং পয়েন্টে তল্লাশি চলছে ৷ প্রয়োজন অনুযায়ী, এই নাকাচেকিং পয়েন্টের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে বলে জানিয়েছে কমিশন ৷
আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখতে ইতিমধ্যে 1071টি ফ্লাইং স্কোয়াড এবং 1057টি স্ট্যাটিক সার্ভিল্যান্স টিম মোতায়েন রয়েছে রাজ্যজুড়ে ৷ কমিশনের তরফে বার্তা দেওয়া হয়েছে, হিংসা, ভয় দেখানো বা কোনওরকম সমস্যা তৈরির চেষ্টা করা হলে, তা কঠোর হাতে দমন করা হবে ৷ প্রতিটি ভোটার যাতে নির্ভয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, সেই চেষ্টা করছে কমিশন ৷
প্রতিটি দফায় এই বিপুল সংখ্যক বাহিনী মোতায়েন করার নেপথ্যে বেশ কয়েকটি দিককে মাথায় রেখেছে কমিশন ৷ ছাপ্পা ভোট, বুথ জ্যামিং বা সোর্স জ্যামিং-এর মতো ইস্যুগুলিকে পুরোপুরি নির্মূল করতে চাইছে কমিশন ৷ জাতীয় নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য, প্রত্যেক ভোটার যাতে কোনরকম ভয় ছাড়াই নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, সেটাই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ৷ সেই কারণেই রাজ্যের বিভিন্ন স্পর্শকাতর এলাকায় বাড়তি বাহিনী মোতায়েনের পাশাপাশি নজরদারিও জোরদার করা হবে ৷