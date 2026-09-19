গ্রহের ফেরে কার লাভ, লোকসানের ইঙ্গিত কোন রাশিতে
কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য, কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : September 19, 2026 at 5:30 AM IST
মেষ (ARIES) : আজ আপনি নিজেকে প্রকৃত স্বাধীন মনে করবেন । আর সেই মানসিকতার সঙ্গে ছোটোবেলায় যা যা করতে ভালোবাসতেন সেইসব এখন করতে চাইবেন । প্রিয়জনদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করার কথাও ভাবতে পারেন ।
বৃষ (TAURUS) : আজ খুশি মনে দৈনন্দিন কাজ করে যাবেন । কাজের চাপ বেশি থাকবে । বিরতি নেওয়ার সময় খুব একটা পাবেন না । সৌভাগ্যের বিষয় হল, এই চাপের জন্য আপনার খুব একটা অসুবিধা বোধ হবে না আর দিনের শুরুতে যতটা সতেজতা ছিল, দিনের শেষে গিয়েও সেই অনুভূতি ধরে রাখতে পারবেন ।
মিথুন (GEMINI) : ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে ভালোভাবে ভাবনা-চিন্তা করা দরকার । লোকজনের সঙ্গে হওয়া সমস্যার সমাধান করার জন্য, আপনাকে আপনার যোগাযোগের দক্ষতা ব্যবহার করতে বলা হচ্ছে । যদিও, বেশি কথা বলবেন না, কেননা তা আপনাকে দ্রুত ক্লান্ত করে তুলবে । আজকে আপনাকে নানা ধরনের মানুষদের সঙ্গে লেনদেন করতে হতে পারে । কাজের ক্ষেত্রে অন্যদের সঙ্গে কাজ করার সময়, আপনার রসবোধের ব্যবহার করুন । নতুন রাস্তা অনুসন্ধান করার পেছনে, আপনি আপনার সব শক্তি দিয়ে দেবেন । গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে ।
কর্কট (CANCER) : আজকে আপনাকে জাগলারের ভূমিকায় নামতে হবে । একসঙ্গে অনেক কাজ করার দরকার ! যদিও চিন্তার কারণ নেই, আপনি খুবই উদ্যমী ও কুশলী থাকবেন । তাই জমে থাকা কাজ সহজেই শেষ হয়ে যাবে । চোখের পলকে অসম্ভব সব কাজ সম্পন্ন হবে । কাজের জায়গায় যেহেতু আপনাকে অনেক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, আপনি হয়ত কাছের প্রিয় লোকদের সময় দিতে পারবেন না ।
সিংহ (LEO) : আজ আপনি খুব ভালো মেজাজে থাকবেন । জীবনে গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্ব অর্জনেরর জন্য, আপনি অন্যদেরকে অনুপ্রাণিত করবেন । আপনি যে প্রবল চ্যালেঞ্জিং কাজটিতে হাত দেওয়ার কথা ভাবছিলেন, এতদিন তার কোনও সঠিক সুযোগ পাননি । আজকে আপনি সেই রকম প্রকল্প শুরু করবেন । সম্পর্কের ক্ষেত্রে জীবন উজ্জ্বল থাকবে । সুতরাং, কাউকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার জন্য আজকের শুভ দিন ।
কন্যা (VIRGO) : ব্যক্তিগত দিক থেকে আজকের দিনটি স্বাচ্ছন্দ্যে কাটবে । কাজেই সব চিন্তা দূরে সরিয়ে রাখুন । আজকে প্রিয়তমের সঙ্গে বাইরে যান ও ভালো সময় কাটান । এই সফরটি আপনার প্রেমের সম্পর্ককে মজবুত করবে । আজকে আপনি আপনার বাড়িটিকে নতুন করে সাজানোর কথা ভাববেন । অন্যদিকে, আপনি হয়ত নতুন বাড়ি বা নতুন গাড়ি কিনতে চাইবেন ।
তুলা (LIBRA) : ব্যবসায় আপনার সাফল্য ও বৃদ্ধি অনেকের হিংসার কারণ হবে । ব্যবসার প্রতিদ্বন্দ্বীরা আপনার বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করার বহু চেষ্টা করবে । সামনাসামনি তাদের মোকাবিলা করার থেকে বুদ্ধি সঙ্গে বিষয়টি সামলান ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : আজ আপনার দিনটি ঝুটঝামেলাহীনভাবে কাটবে ৷ ব্যক্তিগত জীবন যাতে তিক্ত না হয়ে যায়, সেদিকে খেয়াল রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে । সঙ্গীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত কাটান ৷ সঙ্গীর সঙ্গে সংযত হয়ে কথা বলার চেষ্টা করুন ৷ আজকে আর্থিক দিক থেকে আপনি স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবেন । আর্থিকক্ষেত্রে লক্ষ্য স্থির রাখুন, ধৈর্য ধরলে তা অর্জন করতে পারবেন । পেশাদার ব্যক্তিরা পরিশ্রমের মাধ্যমে ভালো অর্থ উপার্জন করবেন । কর্মক্ষেত্রে কূটনীতির সাহায্য নিতে হতে পারে ।
ধনু (SAGITTARIUS) : টিমমেট ও সহকর্মীদের সঙ্গে আপনার ব্যবহার কঠোর ও নিয়ন্ত্রিত হতে চলেছে । তবে, আপনার নিখুঁত কাজের অভ্যাস তাদের হতবাক করবে । আপনার কড়া আচরণ ব্যক্তিগত জীবনে কোনও প্রভাব ফেলবে না । সাফল্যকে মাথায় চড়তে দেবেন না ।
মকর (CAPRICORN) : এই রাশির জাতকদের আজ সঙ্গীর সঙ্গে মতপার্থক্যের সম্ভাবনা রয়েছে ৷ তবে তা প্রেমের সম্পর্কের উপর কোনও প্রভাব পড়বে না ৷ সম্পর্ক মজবুতিকরণের জন্য আপনি কৌশল অবলম্বন করতে পারেন ৷ আজ আপনার আর্থিক ভাগ্য ভালো নয় ৷ জলের মতো টাকা বেরিয়ে যাবে ৷ চিকিৎসা ও ভ্রমণের জন্য পকেটে কিছুটা হলেও চাপ পড়বে । নিয়মিতভাবে টাকা জমানো শুরু করার জন্য দিনটি শুভ ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : আজ আপনি অতিরিক্ত উপার্জনের জন্য চিন্তিত থাকবেন ৷ কিন্তু কাজ করলে তবেই ফল পাবেন, চিন্তা করে নয় এটা মাথায় রেখে কাজের দিকে মন দিন । আজকে দলগত কার্যকলাপের জন্য আদর্শ দিন । আপনার বুদ্ধিমত্তা ও ব্যাকুল আগ্রহ অফিসে প্রশংসিত হবে । যে কাজগুলি সম্পন্ন করতে অনেক সময় লাগে সেগুলি হয়ত আপনি এড়িয়ে চলবেন । আপনি হয়ত আজকে অন্যদের পথ দেখানো বেশি উপভোগ করবেন ও দ্রুত ফল পাওয়ার জন্য কাজগুলি সতীর্থদের মধ্যে ভাগ করে দেবেন ।
মীন (PISCES) : আজকে একটি আবেগঘন দিন আপনার জন্য অপেক্ষা করছে ৷ আপনার মেজাজ ভালো রাখার জন্য আপনার প্রিয়তম আপ্রাণ চেষ্টা করবেন । আর্থিক পরিস্থিতি ভালো করার জন্য পদোন্নতি বা পেশা পরিবর্তনের কথা ভাবনা চিন্তা করার এটি ভালো সময় । ভবিষ্যতের জন্য আর্থিক পরিকল্পনা করবেন, যাতে ভালো মুনাফা অর্জন করতে পারেন ৷ ইন্টারভিউয়ের জন্য আজকের দিনটি শুভ । কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আপনাকে প্রবল আত্মবিশ্বাসী থাকতে হবে । খুব বেশি দেরি হয়ে যাওয়ার আগে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ।