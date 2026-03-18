নির্বাচনের আগে অপসারিত 19 পুলিশ কর্তাকে নতুন দায়িত্ব, নবান্নের নির্দেশ জারি

নির্বাচনের আগে অপসারিত 19 পুলিশ কর্তাকে নতুন দায়িত্ব, নবান্নের নির্দেশ জারি
একদিনের মধ্যেই অপসারিত পুলিশ কর্তাদের নতুন দায়িত্বে নিয়ে আসা হল ৷ নবান্নর দাবি, কমিশনের নির্দেশ মেনেই নতুন দায়িত্ব বণ্টন করা হয়েছে ৷
Published : March 18, 2026 at 9:35 PM IST
কলকাতা, 18 মার্চ: আদর্শ নির্বাচনী আচরণ বিধি জারি হওয়ার পর পুলিশ ও প্রশাসনে একাধিক বড়সড় রদবদল ঘটিয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷ অপসারিত আইপিএস আধিকারিকদের এবার নতুন দায়িত্ব দিল রাজ্য সরকার। বুধবার নবান্নের তরফে জারি করা নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, মোট 19 জন অপসারিত আইপিএস অফিসারকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে পুনর্নিয়োগ করা হয়েছে।
মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে এই আধিকারিকদের তাঁদের পূর্ববর্তী পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। কমিশনের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছিল, নির্বাচনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত কোনও দায়িত্বে তাঁদের পুনর্বহাল করা যাবে না। সেই নির্দেশ মেনেই নবান্ন নতুন করে দায়িত্ব বণ্টনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একদিনের মধ্যেই মিলল নতুন দায়িত্ব ৷
কে কোথায় গেলেন ?
- নতুন দায়িত্ব অনুযায়ী, কলকাতা পুলিশের ডিসি (সেন্ট্রাল) পদ থেকে অপসারিত ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়কে পাঠানো হয়েছে রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ সিআইডির স্পেশাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট (এসএস) পদে।
- এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) পদ থেকে সরানো রাজীব মিশ্রকে এডিজি (সংস্কার ও সমন্বয়) পদে নিয়োগ করা হয়েছে।
- ব্যারাকপুরের প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার প্রবীণকুমার ত্রিপাঠীকে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)-এর আইজি করা হয়েছে। একই পদে দায়িত্ব পেয়েছেন আসানসোল-দুর্গাপুরের অপসারিত পুলিশ কমিশনার সুনীল কুমার চৌধরিও।
- উত্তরবঙ্গের আইজি পদ থেকে অপসারিত সুকেশকুমার জৈনকে এবার রাজ্য আইবি-র আইজি হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। হাওড়া ও চন্দননগরের অপসারিত পুলিশ কমিশনার আকাশ মাঘারিয়া ও কোটেশ্বর রাওকে আইবির ডিআইজি পদ দেওয়া হয়েছে।
রাজ্য প্রশাসনের একাংশের মতে, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ পালন করেই এই বদলি করা হয়েছে ৷ নির্বাচনী প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতা বজায় রাখার পাশাপাশি প্রশাসনিক কাজও যাতে ব্যাহত না হয় সে কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত ৷ অপসারিত পুলিশ কর্তাদের যেদিন নতুন দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে সেদিনই জেলাশাসক পদেও তাৎপর্যপূর্ণ রদবদল করল নির্বাচন কমিশন ৷
বুধবার সকালে নির্বাচন কমিশনের তরফে রাজ্যের মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিয়ালাকে দেওয়া এক নির্দেশে 13 জন ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস বা আইএএস অফিসারকে বদল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ এদিন যে নির্দেশ রাজ্যের মুখ্যসচিবকে পাঠানো হয়েছে নির্বাচন কমিশনের তরফে, সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে ভোট পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পরই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ এই নির্দেশ বলবৎ করার পর আগামিকাল, বৃহস্পতিবার দুপুর 3টের মধ্যে এই নিয়ে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে ৷
প্রশাসনের পর এবার পুলিশের শীর্ষস্তরেও বদল; নতুন ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা, কলকাতার নগরপাল অজয় নন্দ