সোমে ভোলেনাথের কৃপায় আপনিই রাজা, বদলে যাবে এই রাশিদের জীবন

সোমে ভোলেনাথের কৃপায় আপনিই রাজা, বদলে যাবে এই রাশিদের জীবন
সোমবার মানেই বাবা মহেশ্বরের বার ৷ শিবের দৃষ্টিতে প্রেম, অর্থ, সুখময় হবে কাদের? আজকের দিনটি কোন রাশির কেমন কাটবে, তা জানুন ইটিভি ভারতের রাশিফলে ৷
Published : May 18, 2026 at 7:10 AM IST
মেষ (ARIES): আজকে নক্ষত্রগুলো এই পরামর্শ দিচ্ছে যে, আপনি আর্থিক বিষয় ও কী করে কিছু সঞ্চয় করবেন, তাতে মনোযোগ দিন এবং এই কারণেই আপনি সারাদিন এই বিষয় নিয়ে মগ্ন থাকবেন। যদিও, আপনাকে এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, সংসারের দায়িত্বগুলি উপেক্ষা করবেন না, না হলে আপনার জীবনসঙ্গী বিষণ্ণ হয়ে পড়বেন। কাজেই একসঙ্গে যে সিনেমা দেখার পরিকল্পনা করেছেন, তা বাস্তবে পরিণত করুন। বাতিল করে দেবেন না। ঠান্ডা মাথায়, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে, আপনি এই উজ্জ্বল দিনটিকে পার করে যাবেন। শরীরচর্চার রুটিনের পরিকল্পনা করা এবং প্রয়োগ করার জন্যও এটি আদর্শ সময়।
বৃষ (TAURUS): আজকে আপনি সম্ভবত মানসিকভাবে সজাগ ও সতর্ক থাকবেন। আপনি যে কাজই করুন না কেন ,তাতেই আপনার সৃজনশীলতার ছোঁয়া থাকবে। আপনি অভিনয়, ডিজাইনিং, গ্রাফিক্স বা স্পেশাল ইফেক্ট নিয়ে কাজ করতে পারেন। আপনার মধুর স্বভাব আজ বিপরীত লিঙ্গের মানুষদের খুবই আকৃষ্ট করবে। আজ আপনি স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেবেন। যা থেকে আপনি নিয়মিত রিটার্ন পাবেন, এরকম কোনও স্থায়ী আমানত যোজনা বা অন্য কিছুতে টাকা সঞ্চয় করার কথা ভাবার জন্য এটি সঠিক সময়।
মিথুন (GEMINI): আপনার নিজের ভালোর জন্য হলেও আপনি অন্যের অনুভূতি যাতে আঘাত না পায় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে সারা দিন কাটাবেন। এটি চরিত্রের সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খায় না তা নয়, কিন্তু অস্বাভাবিক তো বটেই। দিনের বেশির ভাগ সময়টা আপনি পরিবার থেকে দূরে থাকবেন, অধিক অংশের জন্য ব্যবসায়িক বা প্রমোদ সফরের কারণে। আপনার ‘শক্তির সঠিক প্রয়োগ’ অনুশীলন করা উচিত। অর্থাৎ আপনার সেই সব কাজই করা উচিত যার থেকে ফল পাওয়া যাবে।
কর্কট (CANCER): আজকে আপনি হয়তো একটু বেশি উদ্দীপনাপূর্ণ ও বিশ্লেষণাত্মক থাকবেন। অন্যদের ওপ্র বেশি জোর করবেন না বা চাপ দেবেন না। এর ফলে আপনার কিছু বন্ধুত্ব বাঁচবে ও সম্মান যাতে অটুট থাকে তা নিশ্চিত করবে। আপনার সহকর্মী ও বসদের সঙ্গে বিবাদ ও মতপার্থক্য এড়িয়ে চলাই ভালো। আপনি হয়তো আপনার উচ্চাকাঙ্খার কথা আপনার প্রিয়তমকে জানাবেন। আপনার মনের ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা নতুন উচ্চতায় পৌঁছনোর ফলে আপনি প্রেম জীবনে সঙ্গতির শিখরে পৌঁছবেন।
সিংহ (LEO): সাংসারিক বিষয়গুলির দিকে আপনি বেশি মনোযোগ দেবেন। আপনি সম্ভবত বাড়ি সংস্কারের কাজে হাত দেবেন। আপনি হয়তো আপনার বাড়ির সমস্ত আসবাবপত্র পালটে ফেলবেন। দিনটি আপনি পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের সঙ্গে উপভোগ করে কাটাবেন। বলাই বাহুল্য, আপনি এমন সব কাজ হাতে নেবেন, যা চ্যালঞ্জিং। আপনি সহজেই সাফল্য পাবেন এবং তা আপনার মনোবল বাড়াবে। ভালো মেজাজ ধরে রাখার জন্য তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তর্ক করা থেকে বিরত থাকুন।
কন্যা (VIRGO): আজকে আপনি খুবই বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আর্থিক বিষয়গুলি দেখবেন এবং না ভেবেচিন্তে কোনও অর্থ খরচ করবেন না। বিনিয়োগ নিয়ে যদি কোনও সিদ্ধান্ত নিতে চান, তাহলে আজকে শুভ দিন। আপনি সব কাজ সরাসরি সামলাবেন। আপনার ব্যবহারিক পন্থা বা বাস্তববাদী মনোভাবের কারণে আজ আপনি সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে পারবেন। দ্রুত ও মসৃণভাবে কাজ শেষ করার জন্য আপনি প্রতিদ্বন্দ্বীদের থেকে এগিয়ে থাকবেন। আসন্ন প্রকল্পগুলির পরিকল্পনা আপনি আগে থেকে করে রাখবেন।
তুলা (LIBRA): নতুন কাজ শুরু করার জন্য আজ খুবই পয়মন্ত দিন। আপনার আকর্ষণীয়তা দিয়ে আপনি সবার মন জয় করে নেবেন। আপনার বাড়ি ও তার শৈল্পিক অন্দরুজ্জা লোককে মুগ্ধ করবে। ইতিবাচকতার সদ্ব্যবহার করুন। আজ আপনি প্রকৃত প্রেমের কথা প্রকাশ করবেন। ভালোবাসার মানুষের কাছে অনুভূতির কথা খুলে বললে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। ক্লান্তিকর কাজ এড়িয়ে চলুন ও উদ্যমের মাত্রা ধরে রাখুন। মনে রাখবেন, স্বাস্থ্যই সম্পদ। এখন বিরতি নিয়ে আরাম ও উপভোগ করার সময়।
বৃশ্চিক (SCORPIO): আপনি দূরদর্শী ও সফল ভবিষ্যত গড়ে তোলার লক্ষ্যে আজ আপনি কাজ করবেন। যদিও তাৎক্ষণিক ফল প্রত্যাশা করা ঠিক হবে না। জীবনে শক্তিশালী পরিবর্তন নিয়ে আসার জন্য ধৈর্য ধরে থাকতে হবে। অপেক্ষা করুন, সবুরে মেওয়া ফলবে! আপনার রসিকতাবোধ ভালোবাসার মানুষের কাছাকাছি আসতে আপনাকে সাহায্য করবে। আজকে যে অর্থ খরচ করবেন তা বিনিয়োগ স্বরূপ এবং তা নষ্ট হবে না।
ধনু (SAGITTARIUS): আজকে চিন্তার মেঘ আপনাকে বিষণ্ণ করে রাখবে। সেই মেঘ কাটানোর চেষ্টা করুন ও এমন সিদ্ধান্ত নিন যা আপনার সমস্যার সমাধান কুরবে। আপনি যদি চান যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে উঠুক, তাহলে তাতে একটু বিলম্ব হতে পারে। যদিও দিনের শেষে লাভ আপনারই হবে। ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কাজ করুন এবং নিজের সাধ্যের বাইরে গিয়ে কাজ করবেন না। আর্থিক বিষয়ে আপনি বাস্তববাদী থাকবেন এবং না ভেবেচিন্তে খরচ করার প্রলোভন জয় করবেন।
মকর (CAPRICORN): শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো খবর! তুমি যদি এতদিন বিদেশে পড়তে যাওয়ার চেষ্টা করো, আজ তোমার জন্য শুভ দিন। কোনও কাজকে অগ্রাধিকার দিতে হবে তা বুজেহ নিন ও এক কে করে সেগুলি সম্পন্ন করুন, কেননা পরিকল্পিত পদক্ষেপই আপনাকে আপনার উচ্চাকাঙ্খার কাছাকাছি নিয়ে আসতে পারে। জীবনকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য ফিটফাট হয়ে উঠুন। শেয়ার বাজারে লেনদেন করা থেকে বিরত থাকত বলা হচ্ছে। এই সময়ে আপনার দক্ষতাগুলিকে শানিয়ে নিতে পারেন।
কুম্ভ (AQUARIUS): আজ যোগাযোগ ও একত্রিত হওয়ার দিন। খুবই উৎপাদনশীল কিন্তু ক্লান্তিকর দিন। কোনও সম্পত্তির খোঁজ করার জন্য ভালো দিন। যদি বর্তমান বাড়ি নিয়ে আপনি খুশি থাকনে, তাহলে নতুন গাড়ির কথা ভাবুন। অফিসে ব্যস্ততার সম্ভাবনা আছে। সমস্যার সমাধান করেই আপনার দিনের প্রথম ভাগ নষ্ট হবে। সন্ধ্যাবেলা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গুরুগম্ভীর বিষয়ে আলোচনা করে সন্ধ্যাবেলা আপনার প্রবল ব্যস্ততায় কাটবে।
মীন (PISCES): সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমঝোতাই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর আপনি তাতে পারদর্শী। হৃদয় জেতার জন্য তর্কে হারার গুরুত্ব আপনি জানেন এবং অসাধারণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তা আপনি করেন। এই বিষয়ে সবাই আপনাকে অনুকরণ করতে চায়। আজকে আপনার হৃদয়ের থেকে মাথা বেশি জায়গা নেবে, যা কিনা আপনার স্বাভাবিক চরিত্র নয়। আপনি সুস্থ ও সবল থাকলেও মানসিক ভাবে ক্লান্ত বোধ করতে পারেন। তার ফলে কাজে আপনি কম মনোনিবেশ করতে পারবেন।