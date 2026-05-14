উচ্চমাধ্যমিকে মেধাতালিকায় নরেন্দ্রপুরের 18 ছাত্র, প্রথম আদৃত পাল
উচ্চমাধ্যমিকের মেধাতালিকায় এবার দক্ষিণ 24 পরগনার 19 জনের স্থান হয়েছে ৷ এর মধ্যে 18 জনই নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ৷
Published : May 14, 2026 at 2:13 PM IST
নরেন্দ্রপুর/ পুরুলিয়া, 14 মে: প্রকাশিত হয়েছে এবছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল ৷ আর এবারও মেধাতালিকায় রামকৃষ্ণ মিশনের জয়জয়কার । সবচেয়ে এগিয়ে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় ৷ সেখানকার ছাত্ররা একেবারে ফলের নিরিখে ঝড় তুলেছে ৷
এবারের উচ্চমাধ্যমিকের মেধাতালিকায় মোট 64 জন স্থান পেয়েছে ৷ তার মধ্যে দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা থেকেই রয়েছেন 19 জন ছাত্রছাত্রী । আর এই 19 জনের মধ্যে 18 জনই নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র । ফল প্রকাশের পর থেকেই গোটা জেলার পাশাপাশি শিক্ষামহলেও চর্চার কেন্দ্রে উঠে এসেছে এই সাফল্য ।
এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র আদৃত পাল । তার প্রাপ্ত নম্বর 496 । অসাধারণ ফলাফলের মাধ্যমে সে শুধু বিদ্যালয়ের নয়, গোটা দক্ষিণ 24 পরগনার মুখ উজ্জ্বল করেছে । ফল প্রকাশের পর বিদ্যালয় চত্বরে খুশির আবহ তৈরি হয় । শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, ছাত্র ও অভিভাবকদের মধ্যে আনন্দ ছিল চোখে পড়ার মতো ।
মেধাতালিকায় নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের কে কে ?
শুধু প্রথম স্থানই নয়, দ্বিতীয় স্থানেও রয়েছে নরেন্দ্রপুরের জোড়া সাফল্য । ঋতব্রত নাথ এবং ঐতিহ্য পাছাল ৷ দু'জনেই 495 নম্বর পেয়ে যৌথভাবে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন । তৃতীয় স্থানেও রয়েছে এই বিদ্যালয়ের ছাত্র সৌম্য রায়, তাঁর প্রাপ্ত নম্বর 494 । চতুর্থ স্থানে রয়েছে অর্কদ্যুতি ধর, প্রাপ্ত নম্বর 493 ।
পঞ্চম স্থানেও নজর কেড়েছে নরেন্দ্রপুর । প্রিয়াংশু মুখোপাধ্যায় এবং আলেখ্য মাইতি দু'জনেই 492 নম্বর পেয়ে পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে । ষষ্ঠ স্থানেও একাধিক ছাত্র জায়গা করে নিয়েছে । প্রত্যুষ মণ্ডল, শুভদীপ দিন্দা, পল্লব কুমার ভাওয়াল এবং অনিমেষ মুখোপাধ্যায় প্রত্যেকেই 491 নম্বর পেয়ে যৌথভাবে ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে । অষ্টম স্থানেও রয়েছে বিদ্যালয়ের দুই কৃতী ছাত্র অরিত্র সরকার এবং ফারহান আলি । দু'জনেরই প্রাপ্ত নম্বর 489 । নবম স্থানে রয়েছে সোহম বেজ, তাঁর প্রাপ্ত নম্বর 488 । দশম স্থানেও নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের চার ছাত্র জায়গা করে নিয়েছে । সাগ্নিক ঘটক, মেঘম অধিকারী, সোহম ভৌমিক এবং সৃজন পাল প্রত্যেকেই 487 নম্বর পেয়ে দশম স্থানে রয়েছে ।
মেধাতালিকায় সপ্তম স্থান ছাড়া প্রায় প্রতিটি স্থানেই নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্ররা রয়েছে ৷ আর এর থেকেই আন্দাজ করা যাচ্ছে যে, ধারাবাহিক সাফল্যের ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠান কতটা এগিয়ে । বছরের পর বছর ধরে রাজ্যের অন্যতম সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে এই বিদ্যালয় । এবারের ফলাফল সেই সুনামকে আরও উজ্জ্বল করল বলে মনে করছে শিক্ষামহল ।
দক্ষিণ 24 পরগনার সাফল্য
এদিকে দক্ষিণ 24 পরগনার আরও এক কৃতী ছাত্র মেধাতালিকায় জায়গা করে নিয়েছে । জয়নগর জেএম ট্রেনিং স্কুল-এর ছাত্র অরিত্র প্রামাণিক 487 নম্বর পেয়ে দশম স্থান অধিকার করেছেন । জেলার শিক্ষা ক্ষেত্রে এই সাফল্য নিঃসন্দেহে এক গর্বের মুহূর্ত ।
ফল প্রকাশের পর নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান শিক্ষক ইষ্টেশানন্দ মহারাজ ছাত্রদের এই সাফল্যে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন । তিনি বলেন, "শুধুমাত্র নম্বর নয়, ছাত্রদের মানবিক মূল্যবোধ, শৃঙ্খলা ও অধ্যবসায়ই এই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি ।" বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিরলস পরিশ্রম এবং অভিভাবকদের সহযোগিতাও এই কৃতিত্বের পিছনে বড় ভূমিকা পালন করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন ।
নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্ররা
কৃতী ছাত্রদের অনেকেই জানিয়েছেন, নিয়মিত পড়াশোনা, সময় মেনে প্রস্তুতি এবং শিক্ষকদের পরামর্শ মেনেই তাঁরা এই সাফল্য অর্জন করেছে । ভবিষ্যতে কেউ চিকিৎসক, কেউ বিজ্ঞানী, আবার কেউ প্রশাসনিক আধিকারিক হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন । তাঁদের এই সাফল্যে পরিবারেও খুশির জোয়ার বইছে । উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশের দিন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন চত্বরে সকাল থেকেই ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো । ছাত্রদের সাফল্যের খবর প্রকাশ্যে আসতেই একে অপরকে মিষ্টিমুখ করাতে দেখা যায় শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবকদের । বহু প্রাক্তনীও বিদ্যালয়ে এসে শুভেচ্ছা জানান বর্তমান ছাত্রদের ।
শিক্ষা মহলের একাংশের মতে, শুধু পড়াশোনা নয়, চরিত্র গঠন ও মূল্যবোধের শিক্ষাকেও সমান গুরুত্ব দেওয়ার ফলেই নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন ধারাবাহিকভাবে সাফল্যের শিখরে পৌঁছতে পারছে । রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছাত্ররা এখানে পড়তে আসে এবং প্রতিবছরই তারা অসাধারণ ফল করে বিদ্যালয়ের ঐতিহ্য বজায় রাখে । এবারের উচ্চমাধ্যমিকের মেধাতালিকায় দক্ষিণ 24 পরগনার এই সাফল্য নিঃসন্দেহে জেলার শিক্ষা মানকে আরও একধাপ এগিয়ে দিল । বিশেষ করে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্রদের এই অভূতপূর্ব ফলাফল আগামী প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীদের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে বলে মনে করছে শিক্ষামহল ।
পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের জয়জয়কার
এদিকে উচ্চমাধ্যমিকের মেধাতালিকায় নজর কেড়েছে পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনও । প্রথমে দশে মেধাতালিকায় জায়গা পেয়েছে পুরুলিয়ার রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের 17 জন ছাত্র । রাজ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকারীও এই বিদ্যাপীঠের ছাত্র । রাজ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন জিষ্ণু কুণ্ডু । তাঁর প্রাপ্ত নম্বর 495 । তাছাড়াও প্রথম দশে জায়গা করে নিয়েছেন এই বিদ্যালয়ের আরও 16 জন ছাত্র । 494 নম্বর পেয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন দেবপ্রিয় মাঝি, তন্ময় মণ্ডল ও প্রীতম বল্লভ । পঞ্চম স্থানেও রয়েছেন তিনজন । ত্রিদেব চক্রবর্তী, সৃজন পরিশা ও সৌমিক দত্ত ৷ তাদের প্রাপ্ত নম্বর 492 ।
মেধাতালিকায় ছাত্ররা
ষষ্ঠ স্থানে 491 নম্বর পেয়ে জায়গা করে নিয়েছে চারজন । তারা হল শুভদীপ অধিকারী, মনিদীপ মাহাতো, সৌম্যদীপ খান ও সৌমাল্য রুদ্র । 490 পেয়ে সপ্তম স্থানে রয়েছে সৌম্যদীপ ঘোষ । অষ্টম স্থান অধিকার করেছে আদর্শ মণ্ডল । তার প্রাপ্ত নম্বর 489 । নবম স্থানে 488 নম্বর পেয়ে জায়গা করে নিয়েছে তিন ছাত্র । তারা হল অরিত্র দুয়ারী, ময়ূখ পাল ও আদিত্য নারায়ণ জানা । 487 নম্বর পেয়ে দশম স্থান অধিকার করেছে অম্লান রায় । স্কুলের 17 জন মেধাতালিকায় জায়গা পাওয়ায় খুশি রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ কর্তৃপক্ষ ।
রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান শিক্ষক স্বামী জ্ঞানরূপানন্দ বলেন, "আমাদের বিদ্যাপীঠ থেকে 64 জন এবারে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল ৷ তার মধ্যে 17 জন মেধাতালিকায় জায়গা করে নিয়েছে ৷ এই সাফল্যে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ও আপ্লুত ৷ রামকৃষ্ণ মিশনের পবিত্র পরিবেশ, শৃঙ্খলাপরায়ণ জীবন ও শিক্ষকদের-ছাত্র সকলের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এই সাফল্য ৷"