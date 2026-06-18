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পরিবারের সঙ্গ, বসের প্রশংসা; লক্ষ্মীবারে চওড়া কপাল তিন রাশির

জ্যোতিষ শাস্ত্রের দিক থেকে একাধিক বড় পরিবর্তন হতে চলেছে জুন মাসে ৷ চাকরি-ব্যবসা থেকে বাণিজ্যে ভালো সময়ের অপেক্ষায় কোন কোন রাশির জাতকরা ?

18 JUNE HOROSCOPE
আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 18, 2026 at 12:01 AM IST

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মেষ (ARIES) : পরিবারের প্রতি আপনার ভক্তি প্রিয়তমের প্রশংসা পাবে এবং আপনার সঙ্গে থাকতে তিনি খুবই আনন্দিত হবেন। সম্পর্ক মজবুত করার মূল চাবিকাঠি হল সহযোগিতা ও একসঙ্গে থাকা। সম্ভবত আপনার পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যের জন্য পয়সা খরচ হবে। যদিও খুব মারাত্মক খরচ হওয়ার সম্ভাবনা নেই, কিন্তু খুচরো প্রয়োজনের খরচ হতে পারে। আপনার উষ্ণ ও সহানুভূতিশীল মনোভাব অনদের আপনার দিকে আকৃষ্ট করবে।

বৃষ (TAURUS) : টাকা খরচ করার আগে দু'বার ভাবুন। ভাবনাচিন্তা না-করে সিদ্ধান্ত নেবেন না এবং খেয়াল রাখুন যে টাকা যেন ঠিক সমিয়ে ঠিক দিকে খরচ হয়। আজ আপনি সারাদিন কাজের প্রতি একনিষ্ঠ থাকবেন। আপনার মনোযোগ ও একনিষ্ঠতার কারণে আপনি অনেক কঠিন কাজ সম্পন্ন করতে পারবেন এবং তার ফলে সহকর্মী ও কর্তাদের প্রশংসা পাবেন। এর ফলে আপনার কিছু ভালো মুনাফা হবে।

মিথুন (GEMINI) : কর্মক্ষেত্রে নিজের কর্তৃত্ব প্রমাণ করার জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করবেন। কাজের জায়গায় ওপরওয়ালা এবং সহকর্মীরা, কাজের প্রতি আপনার একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতার সমাদর করবেন। সন্ধ্যার দিকে আর্থিক লাভের আশা করা যেতে পারে। আত্মকেন্দ্রিক কিছু সমস্যার কারণে আপনার সঙ্গীর প্রতি আপনি রাগ দেখাতে পারেন। প্রিয়তমর সঙ্গে অকারণ তর্ক এড়িয়ে চলা আবশ্যক। আজকে কোনও পরিস্থিতিতে জয়লাভ করার জন্য আপনাকে লেখনী ও বাকপটুত্বের সাহায্য নিতে হতে পারে।

কর্কট (CANCER) : আপনি পরিবারের সদস্যদের সবথেকে বেশি প্রাধান্য দেবেন। তাঁদের কথা মাথায় রেখে আপনি পুরো দিনের পরিকল্পনা করবেন। পরিবারও আপনাকে ভালোবাসা ও আশীর্বাদে ভরিয়ে দেবে। প্রতিদ্বন্দ্বীরা আপনার কৃতিত্ব ও ক্ষমতার কথা স্বীকার করে নেবেন। প্রেমের জন্য, আপনার ব্যস্ত কর্মসূচি থেকে সময় বার করে আনবেন। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজকের দিনটি অসাধারণ কাটবে। আপনার কাজ থেকে ভবিষ্যতে ভালো ফল পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

সিংহ (LEO) : আজকের দিনটি আপনার পক্ষে খুব কঠিন হতে পারে। আজকের দিনটি আপনার জন্য সেরা দিন নয় এবং আজ আপনার লক্ষ্যগুলি পূরণ করতে আপনাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। ব্যবসার দিক থেকে, আপনি এখনও পর্যন্ত যে লভ্যাংশের প্রত্যাশা রেখেছেন, তা নাও পেতে পারেন। তবে দিনটি ভালভাবে শুরু হতে পারে এবং আপনি ভাল স্বাস্থ্য এবং মেজাজে থাকবেন। দিনের প্রথমার্ধে, আপনার চিন্তাভাবনা পরিষ্কার থাকবে এবং সেইমত আপনি কাজ করবেন।

কন্যা (VIRGO) :আপনার ভিতরে থাকা সৃজনশীলতা খুঁজে পাবেন এবং তাকে কাজে লাগাতে চাইবেন। আপনার উপর চাপানো বাধাগুলিকে অতিক্রম করার জন্য আপনি যথেষ্ট পরিমাণে লড়াই করতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার নগদ অর্থ আয়ের সম্ভনা আছে। স্বাস্থ্যের প্রতি যথাযথ মনোযোগ দিতে হবে। আপনার প্রেম জীবন আজ ঝামেলা মুক্ত থাকবে। আপনি আজ সঠিক আর্থিক লাভের রাস্তা খুজে পাবেন। এছাড়াও, আপনি বুঝতে পারেন যে প্রতিটি বিনিয়োগ সবসময় প্রচুর লাভের দিকে পরিচালিত হয় না।

তুলা (LIBRA) : সকালের দিকে আর্থিক বিষয়ে আপনার কিছু উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। তারপরে আর্থিক সমস্যাগুলি, লাভজনক সুযোগে বদলে যাবে। বিকালের পরের দিকে সব ক্ষেত্র থেকে অর্থ উপার্জনের প্রত্যাশা করতে পারেন। পেশার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে, আপনার কথাই শেষ কথা। আপনার আর্থিক বা ব্যবসায়িক লক্ষ্য অর্জনের জন্য, দিনের প্রথমার্ধে আপনি বেশি পরিশ্রম করবেন। আপনার অবদানে, আপনার কর্মকর্তা খুশি হবেন।

বৃশ্চিক (SCORPIO) : সম্পর্কই জীবনের মূল বিষয় এবং সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। সন্তান ও তাদের চাহিদা সামলানো কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না ৷ তাড়া করলে আপনি এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে পারেন, যাতে আপনার থেকে অন্যদের লাভ বেশি হবে। সকালের দিকে আপনি খুবই ইতিবাচক থাকবেন ৷ কিন্তু দিন এগোনোর পর সম্ভবত আপনার উদ্যম কমে আসবে। যদিও, আপনি আরো অর্থ উপার্জনের নতুন সুযোগ পেতে পারেন।

ধনু (SAGITTARIUS) : আপনি অসাধারণ যে সব কাজ করেছেন, তার কোনও প্রশংসাই পান না। এখনও পর্যন্ত দুঃখ পাওয়া ছাড়া আর কিছুই আপনি পাননি। যদিও, যে স্বীকৃতি আপনি চান তাতে বিলম্ব হচ্ছে, কিন্তু তা অস্বীকৃত হবে না এবং শীঘ্রই তা আসতে চলেছে। আবেগজনিত বিষয়ে আপনাকে আজকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজকের দিনটি খুব বেশি ভালো না। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে আপনার খুবই অবসন্ন বোধ হতে পারে।

মকর (CAPRICORN) : আপনি কোনও শান্তিপূর্ণ জায়গায় স্বল্প অবকাশ ভ্রমণের জন্য যেতে চাইতেন, কিন্তু প্রতিবারই বর্ধিত কাজের চাপের জন্য আপনি সেটা করতে পারতেন না। আজকের দিনটি আপনার আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠার জন্য ভালো। কল্পনাশক্তিকে আজকে কাজে লাগান এবং যেখানে আপনার মন চায় সেখানে যান। সংবেদনশীল কোনও বিষয়ে জড়িয়ে পরবেন না। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে, দিনটি আরও বেশি ভাল কাটবে। আপনি আপনার সংবেদনশীল এবং ব্যবহারিক দিক দুটিকে নিয়ে দোটানার মধ্যে পড়তে পারেন।

মকর (CAPRICORN) : আজকে আপনি অ্যন্টিক এবং শিল্পকলার দিকে ঝুঁকবেন। জীবনের সৌন্দর্য আপনি উপভোগ করেন। আজ আপনি খুবই সংবেদনশীল থাকবেন এবং খুব তুচ্ছ মতানৈক্যও আপনাকে খুব বেশি আঘাত করবে। দিনের শুরুটা খুব ভালোভাবে হবে না, কিন্তু দিন এগোনোর সাথে সাথে তার পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। দিন যত এগোবে, ভাগ্য ততই আপনার অনুকূলে থাকতে শুরু করবে।

মীন (PISCES) : আজকে আপনি স্মৃতিকাতর হয়ে পড়বেন এবং অনেক দিনের হারিয়ে যাওয়া বন্ধু ও আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবেন। সামাজিক ও ধর্মীয় কার্যকলাপের জন্যও আজকের দিনটি ভালো। আপনার কাজের সাথেও আপনি সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারবেন, কিন্তু আবেগের দিক থেকে। আজকের দিনটির শুরুতে আপনার, অন্যদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করার জন্য প্রচুর উদ্যম থাকবে। আপনি হয়তো সামাজিকতা করতে চাইবেন বা অনেক লোকজনের সাথে কথা বলতে চাইবেন। আজকে আপনি প্রবল ব্যস্ত থাকবেন।

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18 JUNE HOROSCOPE

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