লাভজনক চুক্তির প্রস্তাব আজ সাবধানতার সঙ্গে বিবেচনা করার পরামর্শ
কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য, কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : February 18, 2026 at 7:06 AM IST
মেষ (ARIES) : আপনি কি বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি সম্বন্ধে উৎসাহী ? যদি তাই হয় তাহলে আজ আপনি আপনার জ্ঞানটি ব্যবহার করে সবার থেকে আগে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন । কর্মক্ষেত্রে কিছুটা বিভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকায় আপনার জন্য সম্ভবত একটি ব্যস্ত দিন হতে পারে । আপনি সমস্যার সমাধান করার জন্য অতিরিক্ত কাজ করবেন তবে যার ফলে আপনার স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব পড়তে পারে । আজ ঋণগুলি পরিশোধ করার জন্য ভালো দিন । বন্ধুদের আর্থিক সাহায্য করার জন্যেও আজকের দিনটি ভালো ।
বৃষ (TAURUS) : আজ যতই প্রতিকূলতা আসুক না কেন আপনি আপনার মনের স্থিরতা হারাবেন না । আপনি সফলতার সঙ্গে সমস্যাগুলি সনাক্ত করবেন এবং যুক্তি দিয়ে তার সমাধান করবেন । সাফল্যের ইঙ্গিত আছে এবং যেন তেন প্রকারেণ সেটিকে অর্জন করার জন্য আপনি প্রস্তুত। আপনার সঙ্গী পেশাগত জীবনে আপনার অগ্রগতি দেখে খুশি হবে । যদি কেউ লাভজনক চুক্তির প্রস্তাব দেয়, তবে তা গ্রহণের আগে সাবধানতার সঙ্গে বিবেচনা করবেন ।
মিথুন (GEMINI) : প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মাঝে আপনার প্রিয়তমের সান্নিধ্য উপভোগ করার সম্ভাবনা আছে । বন্ধুবান্ধব ও সঙ্গীদের সান্নিধ্যে আপনি প্রবল আনন্দ পেতে পারেন । নতুন চিন্তা-ভাবনা প্রয়োগ করার জন্য এটি হয়ত ঠিক সময় নয় । কোনও দূর জায়গায় বেড়াতে যাওয়া বা নিজেকে গ্রুমিং করার কারণে আপনার উদ্যম বৃদ্ধি পাওয়ায় আপনি হয়ত জীবনকে খোশমেজাজে উপভোগ করতে পারবেন । পেশাগত ক্ষেত্রে বাড়তি ক্ষমতা নিয়ে কাজ করার সম্ভাবনা আছে, যার ফলে দীর্ঘদিন ধরে অসম্পূর্ণ থাকা কাজ আপনি হয়ত এবার শেষ করতে পারবেন ।
কর্কট (CANCER) : বিবাহিত দম্পতিরা আজ নিজেদের অনুভূতি ভাগ করে নিলে তাঁদের প্রেমের বন্ধন দৃঢ় হতে পারে । যাঁরা প্রেমের সম্পর্কে যাবেন বলে ভাবছেন তাঁরা কোনও সম্পর্কে প্রবেশ করার আগে একটু সময় নিয়ে চিন্তা করুন । আপনি হয়ত উপলব্ধি করবেন যে আপনার কাছের মানুষরা ছাড়া আর্থিক দিক দিয়ে আপনাকে সাহায্য করার আর কেউ নেই । পেশাগত ক্ষেত্রে আপনার চাহিদামতো সবকিছু না হতেই পারে, তাই আপনাকে হয়ত আরও গুরুত্বের সঙ্গে বিষয়গুলি পর্যালোচনা করতে হবে । সঠিক সময়ে প্রোজেক্ট শেষ করার জন্য আপনাকে হয়ত বন্ধুদের সহায়তা নিয়ে কাজ করতে হবে ।
সিংহ (LEO) : আবেগ হয়ত আজ আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করবে, কারণ আপনি নিজের প্রিয়তম মানুষটির সান্নিধ্য পেতে উৎসুক হয়ে থাকতে পারেন । রোম্যান্টিক চিন্তা-ভাবনা দিয়ে আপনি তাঁর মন জয় করে নিতে চাইতে পারেন । কর্মক্ষেত্রে পার্টনারশিপের একটি প্রস্তাব আসতে পারে, যে ব্যাপারে হয়ত আপনি আগ্রহী নাও হতে পারেন । তাই নিশ্চিন্তে থাকুন এবং টাকা পয়সা নিয়ে চিন্তা করা থামান । কর্মক্ষেত্রে আপনার দক্ষতা বা ক্ষমতাগুলি ঝালিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে এটি একটি উপযুক্ত দিন । অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি নেওয়া থেকে বিরত থাকুন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রোজেক্টে দক্ষতা সহকারে মনোনিবেশ করুন ।
কন্যা (VIRGO) : আজকের দিনে আপনি জীবনসঙ্গীর সঙ্গে কিছু উপভোগ্য মুহূর্তে কাটাবেন । আপনার কাজের প্রতি দায়িত্বজ্ঞান, সঙ্গীর প্রশংসা পাবে । আর্থিক ক্ষেত্রে আপনি বাজে অভ্যাসের পিছনে খরচ করা অর্থের পরিমাণ হিসাব করে দেখবেন ও কষ্টার্জিত অর্থের মূল্য বুঝতে পারবেন । এর ফলে আপনার সঞ্চয়ের দিকে মন দিতে সাহায্য হবে । কর্মক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়ন আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে । আপনার পরিকল্পনাগুলিকে কার্যে পরিণত করুন, কিন্তু তাড়াহুড়ো করবেন না । কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত থেকে লাভজনক ফল পাওয়া যেতে পারে ।
তুলা (LIBRA) : আপনি হয়ত জীবনসঙ্গীর সঙ্গে আজ আপনার চিন্তাভাবনা ভাগ করে নিতে চাইবেন । আপনি আপনার অনুভূতির কথা মুখ ফুটে বলবেন ও আপনার সৃজনশীল ক্ষমতা সামনে বেরিয়ে আসবে । যে ব্যক্তিরা স্টক ও শেয়ার বা সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন করেন, তাদের আবার বিনিয়োগ করার প্রয়োজন হতে পারে । বুদ্ধিমানের মতো টাকা ঘোরালে আজকের দিনটি লাভজনক হবে । ফাটকা খেলার আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে ভুলবেন না । আপনার কার্য সম্পাদনের দক্ষতা প্রশংসিত হবে ও আপনি কর্মক্ষেত্রে সবার অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে উঠবেন আজ । গুরুত্বপূর্ণ মিটিংয়ে আপনি সহকর্মীদের বলা মতামতগুলি বিবেচনা করবেন ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : পরিবার ও জীবনসঙ্গীর সঙ্গে আপনি সুন্দর সময় কাটাবেন আজ । আপনার মন খারাপের সময়ে আপনার প্রিয় মানুষটি আনন্দ ও মানসিক সন্তুষ্টি এনে দিতে পারেন । আর্থিক ক্ষেত্রে আপনাকে যা হচ্ছে তা হতে দিতে হবে ও সম্পদ জমাতে থাকতে হবে । জীবন থেকে সেরাটা পাওয়ার জন্য আপনাকে সংগ্রাম করতে হবে । আপনার অর্থকে অবশ্যই ফলদায়ক কার্যকলাপে কাজে লাগান । অফিসে আপনার নিজের কাঁধে দায়িত্ব নেওয়ার মতো উদ্যম থাকবে না । গভীর চিন্তা থেকে বিরত থাকুন ও আপনার কাজে এর প্রভাব পড়তে দেবেন না ।
ধনু (SAGITTARIUS) : প্রেমজনিত সমস্যাগুলির মিটমাট হয়ে যাওয়াতে আপনি স্বস্তি পাবেন । অবিবাহিত ব্যক্তিরা বিশেষ মানুষের খোঁজ পেতে পারেন । সম্পর্কে থাকা দম্পতিরা তাদের সঙ্গীর সমর্থনে আনন্দময় জীবন কাটাবেন । যদিও এটি বেড়াতে গিয়ে আরাম করার জন্য আদর্শ সময়, তাও আপনি কাজ করার কথা ভেবে দেখতে পারেন, কেননা প্রমোদভ্রমণ থেকেও লাভের ইঙ্গিত আছে । সারা দিন আপনি কর্মক্ষম থাকবেন আজ । কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজে সৃজনশীলতা দেখা যেতে পারে । আপনি সর্বাধিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান লাভ করতে পারেন, যা কিনা চলতে থাকা কাজগুলিতে সফল হওয়া নিশ্চিত করবে ।
মকর (CAPRICORN) : আজকের দিনে আবেগজনিত জটিলতা সামলানো কঠিন হয়ে উঠতে পারে, মৃদুভাষী হওয়া ও মানিয়ে নেওয়া তাতে সাহায্য করতে পারে । সাংসারিক জীবন একঘেয়ে ও নিস্তেজ মনে হতে পারে । যদিও বিনোদনমূলক কার্যকলাপে সময় কাটালে সম্পর্কের টান বজায় থাকবে । অর্থ আপনার জীবনের বেশিটাই নির্ধারণ করে এবং অর্থের অভাব আপনাকে পাগল করে তুলবে । আর্থিক ক্ষেত্রে যেহেতু নক্ষত্র আপনার সহায় থাকবে, এই সময়টিকে কাজে লাগিয়ে আপনার আয় বাড়িয়ে তুলুন । আপনার যোগাযোগের দক্ষতা কর্মক্ষেত্রে লোকজনকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে কাজে আসবে । আপনার ব্যবহারিক সিদ্ধান্তগুলি যে বিচক্ষণ ও যুক্তিসঙ্গত তা আপনি নিশ্চিত করবেন, যার ফলে সাফল্য পাবেন ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : আজ সারাদিন আপনি ফুর্তির মেজাজে থাকবেন, যা কিনা আপনার প্রেমের জীবনকে আকর্ষণীয় করে তুলবে । ভালোবাসার খেলা আপনার প্রিয়তমের প্রশংসা পাবে । টাকাপয়সার ক্ষেত্রে আপনি আর্থিক পরিকল্পনার গুরুত্ব বুঝতে পারবেন । অর্থ সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে গবেষণা করার ফলে আপনি উপার্জনের আরও রাস্তা ও আয় বাড়ানোর উপায় খুঁজে পাবেন । পেশাগত দিকে, নতুন প্রকল্প শুরু করার জন্য আজ ভালো দিন । আপনার প্রতিভা, চিন্তাভাবনা ও লোকের সঙ্গে কথাবার্তা ও যোগাযোগের দক্ষতার সাহায্যে আপনি পরিচালনা জাতীয় কাজগুলি সাফল্যের সঙ্গে সামলাতে পারবেন । সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হতে পারে ।
মীন (PISCES) : আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হওয়ার ফলে মানসিক চাপ প্রচণ্ড বেড়ে যেতে পারে । মনের কথা খুলে বললে বিষয়গুলি মিটমাট করে ফেলতে সাহায্য হবে । আগামী দিনে পরিশ্রম বা প্রতিভার প্রতিদান পেতে পারেন, কাজেই আর্থিক বিষয় সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকুন । কর্মক্ষেত্রে তুচ্ছ বিষয়ের পিছনে আপনার অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট হবে । একাগ্রচিত্তে কাজে মনোনিবেশ করুন, কেননা ভুল করার সম্ভাবনা আছে । যাই হোক, ভুল কাজ শুধরে নেওয়ার ও উৎকর্ষতা নিশ্চিত করার জন্য আজ ভালো দিন ।