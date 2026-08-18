শ্রাবণ সংক্রান্তিতে দুর্ভোগের শঙ্কা, টাকা ধার দেওয়া থেকে বিরত থাকুন

শ্রাবণ সংক্রান্তিতে দুর্ভোগের শঙ্কা, টাকা ধার দেওয়া থেকে বিরত থাকুন
কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য ? কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : August 18, 2026 at 7:09 AM IST
মেষ (ARIES) : ব্যক্তিগত দিক থেকে দিনটি খুবই আশাপ্রদ । আজকে আপনি এমন সব নতুন যোগাযোগ খুঁজতে ও তৈরি করতে পারবেন যা কিনা ভবিষ্যতে আপনার উপকারে লাগবে । খারাপ দিক হল যে আপনি কাজের জায়গায় অলস ও নিরুদ্যম বোধ করবেন । সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আজ কম থাকবে, কাজেই সমস্যা মেটানোর জন্য আপনাকে সহকর্মীদের সাহায্য নিতে হবে । এই কারণে আপনার কার্যকারিতাও প্রভাবিত হতে পারে ।
বৃষ (TAURUS) : আজকে সম্ভবত আপনার মনোযোগের বেশিরভাগই থাকবে সাংসারিক দায়িত্বের দিকে । তুচ্ছ বিষয় নিয়ে প্রিয়তমের সঙ্গে দূরত্ব না বাড়িয়ে ফেলাই শ্রেয় । নাহলে জীবনে এটি বড় সমস্যা হয়ে দেখা দেবে । আজকে আপনি বেশি হিসেবী থাকবেন, কাজেই যেসব জিনিসের প্রাত্যহিক রুটিনের অঙ্গ হওয়া প্রয়োজনীয় নয়, তা বাদ দিয়ে দেবেন । আপনার আর্থিক অবস্থার ওপর চাপ ফেলে, সেসব কাজ আপনি না করার চেষ্টা করবেন ।
মিথুন (GEMINI) : আজ আপনি যে সকল ব্যক্তির সংস্পর্শে আসবেন, তাদের কাছে নিজের চিন্তা ও মতামত প্রকাশ করতে পারবেন । তারাও সাড়া দেবেন ৷ আপনার অনুভূতি ও আবেগের সঙ্গে সহমত হবেন । এর ফলে আপনি সন্তুষ্ট হবেন ও বৈধতা পাবেন । সব মিলিয়ে আজকের দিনটি আনন্দ ও মনোরঞ্জনে ভরা থাকবে । নিশ্চিত থাকুন, ভালো কাজ সবসময়েই বাস্তব ও অলীক উপায়ে পুরস্কৃত হয় । আপনি যদি জমিজমায় বিনিয়োগ করে থাকেন, তাহলে আজকে আপনি তার ভালো দাম পেতে পারেন ।
কর্কট (CANCER) : আজকে, সম্ভবত আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলকে পৌঁছবেন । মনে রাখবেন যে, আপনার সাফল্য কিছু লোককে ঈর্ষান্বিত করে তুলবে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত আপনার ক্ষতিও করতে চাইবে । আপনার কাছে দুটি বিকল্প আছে, হয় তাদেরকে তাদের সমস্যা এবং দুর্ভাগ্য থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করুন, অথবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হোন । আজকের দিনটি সামলাতে সমস্যা হতে পারে । আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির দিকে মনোযোগ দিতে বলা হচ্ছে ।
সিংহ (LEO) : পুরনো পরিচিতিগুলিকে নতুন করে বাঁচিয়ে তোলা ও নতুন সম্পর্ক তৈরি করার জন্য ভালো দিন । আর্থিক ক্ষেত্রে আজকে একটি মিশ্র দিন হবে । আপনার আর্থিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করার জন্য আপনি অনেক হিসাবনিকাশ করবেন, কিন্তু কোনও সমাধান দেখতে পাবেন না । আজকে আপনার প্রতিযোগী মনোভাব জেগে উঠবে । আজকে আপনি তাড়াতাড়ি কাজ গোটাতে চাইবেন ও এই তাড়াহুড়োর ফলে আপনার মানসিক চাপ হবে । সৌভাগ্যক্রমে আপনার যৌক্তিক ও বিশ্লেষক ক্ষমতাগুলি আজ বিকশিত হবে ।
কন্যা (VIRGO) : আজকে ভালো-মন্দের মিশ্রণ আপনার জন্য অপেক্ষা করছে । আবেগপ্রবণ মানুষদের আপনাকে অপরিণতমনস্ক ও অসঙ্গত মনে হবে । যাই হোক, আপনার রসিকতার ঝুলি কখনওই খালি থাকে না, আর আপনি রোজকার মতো আজকেও পরিহাস করতে থাকবেন । আপনার প্রতিভাগুলিকে ঠিকপথে চালিত করার জন্য, আপনাকে ধ্যান করতে ও আধ্যাত্মিক কার্যকলাপে লিপ্ত হতে বলা হচ্ছে । আজকে যে আর্থিক সিদ্ধান্তগুলি নেবেন তা আপনার জন্য খুব ভালো হবে । আপনার কাজের পরিধি বাড়িয়ে আপনি খুবই খুশি হবেন । আপনি সম্ভবত বিবাদ ও ভুল বোঝাবুঝি এড়িয়ে চলবেন ও লোকের সঙ্গে মসৃণ সম্পর্ক রাখা নিশ্চিত করবেন ।
তুলা (LIBRA) : কাজের জায়গায় আজ আপনাকে দুটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে; যোগাযোগ স্থাপন ও ভাব প্রকাশ । আপনি দুটিই খুব ভালো করেন, তা সে ফোনে ব্যবসায়িক কথোপকথনই হোক, বা লেখা বা মিটিং । লোকের কাছে পৌঁছনো আজকে কোনও সমস্যাই নয় । আপনি এমন একজন মানুষ যে সব কাজেই ভারসাম্য খোঁজে এবং আজকের গ্রহের অবস্থানও তা সমর্থন করছে । আপনার তুখোড় স্মৃতি, কাজের জায়গার আগেকার ত্রুটি শুধরোতে আপনাকে সাহায্য করবে ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : নক্ষত্রের ইঙ্গিত এই যে আজ আপনি প্রচুর অর্থ খরচ করবেন । আর এবারে আপনি তা করবেন কাছের প্রিয় লোকদের জন্য । খুব বেশি বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করার মানসিকতা সমস্যায় ফেলতে পারে । এরকম করার কোনও দরকার নেই । জীবনে যা যেভাবে আসছে সেভাবে গ্রহণ করতে শিখুন । মানুষের পক্ষে ভুল করা স্বাভাবিক ও তা শুধরে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ । আপনি যদি বুঝতে পারেন যে ভুল দিকে এগোচ্ছেন, অবিলম্বে থেমে যান ও দিশা পরিবর্তন করুন ।
ধনু (SAGITTARIUS) : আজকে আপনার নক্ষত্রেরা শক্তিশালী ও নিজের জন্য মনোরম দিনের পরিকল্পনা করুন । আপনি খুবই পেশাদারী ও এই স্বভাবের জন্য লোকের প্রশংসা পান । কাজের জায়গায় আপনি সাধারণত খুব সহজেই সমস্যা পার করতে পারেন । জমজমাট রোমান্টিক সময়ের পূর্বাভাস আছে । সহকর্মীদের প্রশংসা আপনার মনোবল বাড়িয়ে তুলবে । আজকে আপনি পৈতৃক সম্পত্তি মারফত ভালো উপার্জন করবেন । রুটিন কাজ ছাড়াও, আপনি কাজ সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু গবেষণা ও উন্নতি করতে চাইবেন ।
মকর (CAPRICORN) : আপনাকে আজ সাফল্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, কিন্তু সতর্ক থাকুন ও নিজেকে নিঃশেষিত করে ফেলবেন না । আপনি কাজে ব্যস্ত থাকবেন বলে আপনার সম্পর্ক একটু ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে । ব্যবসায়ীরা উপার্জনের নতুন রাস্তা খুঁজে পাবেন । পণ্য বা পরিষেবার মান বজায় রাখার দিকেই বেশি নজর থাকবে । কোনও উচ্চাভিলাষী প্রকল্প শুরু করার জন্য এটি সঠিক সময় । আজকের দিনটি সৃজনশীলতা ও প্রযুক্তির মিশ্রণ সমর্থন করে । আপনার সৃজনশীলতা, বাস্তববাদিতাকে পুরোপুরি উড়িয়ে দেবে না ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : আজকে ভালো খবর আসতে পারে । পদোন্নতি, মুনাফা, স্কলারশিপ, যা নিয়েই আপনি কাজ করছেন তাই সম্ভবত বাস্তবে পরিণত হবে । আপনি প্রতিভাধর ও আপনি কঠিন থেকে কঠিন সমস্যারও অনায়াসেই সমাধান করে ফেলেন । মহাজন ও দালালদের দিন ভালো যাবে । প্রিয়জনের উদাসীনতার কারণে আপনি হয়ত মর্মাহত থাকবেন । কিন্তু এর ফলে আপনি একা থাকার ও স্বস্তিতে সময় কাটাতেও উৎসাহ পাবেন । স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজকের দিনটি অসাধারণ ।
মীন (PISCES) : পেশাগত দিক থেকে দিনটি ক্লান্তিকর ও মন্থর কাটলেও আপনি রোমান্সের ক্ষেত্রে কিছু উত্তেজনা নিয়ে আসতে চাইবেন । কেউ আপনার থেকে টাকা ধার চাইলে দেওয়ার আগে দু'বার ভাবুন, কেননা আপনার উদারতার লোকে যথাযথ মূল্য নাও দিতে পারে । কোনও কিছুতে অর্থ বিনিয়োগ করার জন্য এটি সঠিক সময় নয় । কাজের ক্ষেত্রে আপনি তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করার ও ভুলত্রুটির প্রভাব কমানোর রাস্তা খুঁজতে হন্যে হয়ে পড়বেন ।