পকেটে মোটা টকা, প্রেমে গোল্ডেন টাইম; কাদের ভাগ্যে 'আচ্ছে দিন' !
চলতি সপ্তাহের শেষটা জ্যোতিষ শাস্ত্রের দিক থেকে সব অর্থেই বিশেষ ৷ গ্রহের অবস্থান বদলের প্রভাব আপনার জীবনে পড়তে বাধ্য ৷ রইল শনিবারের রাশিফল ৷
Published : April 18, 2026 at 7:01 AM IST
মেষ (ARIES): প্রিয়তমের সঙ্গে অকারণ তর্কে না জড়িয়ে পড়াই আপনার জন্য ঠিক হবে। অধৈর্য হয়ে পড়লে মনের শান্তি নষ্ট হবে। আপনাকে আপনার কথাবার্তা সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে হবে। স্বতস্ফুর্ত স্বভাবে আপনি যদি লাগাম না দেন, তাহলে আপনি অনাবশ্যক জিনিসের পেছনে বেশি খরচ করে ফেলবেন। আপনাকে প্রাথমিক প্রয়োজনের দিকেই মনোযোগ দিতে হবে। নতুন উদ্যোগ শুরু করার জন্য আজ খুবই ভালো দিন।
বৃষ (TAURUS): সারা দিনের পরিশ্রমের পরে সঙ্গীর কাছে ফিরে যাওয়া আপনার সব উদ্বেগ ভুলিয়ে দেবে। আজ আপনি আর্থিক সমস্যা নিয়ে মাথা ঠাণ্ডা রাখবেন। যদিও অপ্রত্যাশিত খরচের আশঙ্কা আছে, কিন্তু তা পুরোপুরি আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকবে। কাউকে টাকা ধার না দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে দুঃসাধ্য কোনও কাজে আপনার নৈপুণ্য পরীক্ষা হবে। আপনার পেশার কারণে আপনাকে কিছু কিছু পরিবর্তন মেনে নিতে হবে।
মিথুন (GEMINI): ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে পেশাভিত্তিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন না। আপনার পছন্দের বিষয় নিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করতে আপনি পরিতৃপ্ত বোধ করবেন।কাজের ক্ষেত্রে, আজ আপনার নিজেকে কর্মোদ্যমী মনে হবে। আপনার কাজের জন্য আপনি মনোযোগ এবং কর্মশক্তি প্রদান করবেন এবং তার জন্য প্রশংসা লাভ করবেন। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হতে পারে। আপনি আপনার টিমের অন্যান্য সদস্যদের এবং কর্মক্ষেত্রের অন্যান্য সহকর্মীদের অনুপ্রাণিত করতে পারেন।
কর্কট (CANCER): কর্মব্যস্ত দিন ও তার সঙ্গে সংসারের চাপ আপনাকে অবসন্ন করে দেবে। মাথায় ও মনে বিরাট চাপ অনুভব করবেন। বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়বেন না। খেয়াল রাখুন, যাতে সাংসারিক চাপ আপনার পেশা বা ব্যবসায় প্রভাব ফেলতে না পারে, কেন না তার ফলে আপনার ক্ষমতা ও কার্যকারিতা ব্যাহত হবে। আপনি যদিও একসঙ্গে নানা কাজে হাত দেবেন, তাও আপনার শক্তি নিঃশেষিত হয়ে যাবে না। আপনার ভাবনা ও কাজের অভিমুখ একই ৷
সিংহ (LEO): আপনি আজকের সন্ধ্যেটা কোন শান্ত, নিরিবিলি স্থানে কাটাতে চাইবেন। আপনার প্রেমিকার সঙ্গে নিরিবিলি স্থানে সময় কাটিয়ে নিজেকে সৌভগ্যবান মনে করবেন। একটি সুরেলা সন্ধ্যে আপনাদের দুজনকে আরও কাছাকাছি এনে দেবে। অফিসে কাজ করার সময় আপনার কাজের চমকপ্রদ অভিনবত্ব ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সমাদৃত হবে। যখন কাজ নিয়ে সামলানোর সময় আসবে তখন আপনি খুব চটপটে এবং দ্বিধাহীনভাবে দায়িত্বগ্রহণ করবেন।
কন্যা (VIRGO): একটা খটোমটো দিনে আপনাকে একাকীত্ব ঘিরে ধরবে। যাইহোক, নিজের পছন্দের মানুষের সঙ্গে কিছুটা রোম্যান্টিক সময় কাটালে আপনার ভালো লাগবে। ফেলে রাখা কাজ সময়মতো শেষ হতে পারে ৷ আপনার কম্পিউটারে হয়তো প্রচুর কাজের ভার আসতে পারে। আরও জটিল এবং সঙ্কটপূর্ণ কাজের চাপ আসতে চলেছে আপনার উপর। আপনি আরও বেশি বিশ্লেষণধর্মী হয়ে উঠবেন। ধৈর্য আপনার প্রধান সহায়ক। যাইহোক, আপনি নিখুঁত কাজের দিকে আরও বেশি মন দেবেন। আপনার অতি ব্যস্ত কর্মপ্রক্রিয়ার চাপ যেন আপনার শরীরের উপর কোন চাপ না ফেলে সেদিকে লক্ষ্য রাখুন।
তুলা (LIBRA): আপনি অন্যদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলে অন্যরা তাঁর সুযোগ নিতে পারেন। আপনার আশেপাশের কমবয়সিরা আজ আপনার সহানুভূতিশীল প্রকৃতির অত্যধিক সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করতে পারে। আপনাকে আজ অনেক সামাজিক মেলামেশা করতে হবে এবং অনেক নতুন লোকের সাথে আপনার দেখাও হবে। যা আপনার শক্তি ক্ষয় করতে পারে। যার কারণে আপনি আরও চিন্তিত ও পীড়িত হয়ে পড়তে পারেন। চাপ কমানোর জন্য আপনার পছন্দের কাজগুলি করুন।
বৃশ্চিক (SCORPIO): আপনি আপনার প্রিয়জনের উপর কিছু সুন্দর উপহার বর্ষণ করতে পারেন। একসঙ্গে দুর্দান্ত সময় কাটাতে পারেন। টাকা পয়সার ব্যাপারে, আপনার সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত ৷ বাজে খরচ এড়ানো উচিত। ঋণ নেওয়া থেকে দূরে থাকুন কারণ পড়ে পরিশোধে অসুবিধা হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনি দায়িত্ব পালন করা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে চাইবেন। এটি আপনার সুনাম নষ্ট করবে। বাকি থাকা কাজগুলি সমাপ্ত করার অভ্যাস গড়ে তুলুন।
ধনু (SAGITTARIUS): আজ ভাগ্যলক্ষ্মী আপনার সহায়। হঠাৎ করে, আপনি এক সময়ে বিভিন্ন কাজ করতে এবং সকল ধরনের কাজ করতে পারদর্শী হয়ে উঠতে পারেন। যার ফলে হয়ত আপনি সারাদিন ব্যাস্ত থাকবেন। আপনি চাইলে, আপনার সহকর্মীরা আপনার দিকে সাহায্যর হাত বাড়িয়ে দিতে পারে। আপনি হারানো ভালবাসা ফেরত পেতে পারেন। আজ এই উজ্জ্বল দিনে আপনি অনেক দিক থেকে উৎকৃষ্ট বোধ করবেন। পূর্ণ উদ্যমের সাথে আপনি আপনার হাতের কাজগুলিকে খুব সহজেই শেষ করতে পারবেন।
মকর CAPRICORN: আপনার প্রেমের জীবন আজকে মধ্যম রকমের। যদিও কোথাও আজ ঘুরতে যাওয়ার নেই তবে বাড়িতে বেশ আরামপ্রদ একটা দিন কাটবে। যাই হোক, গৃহস্থালীর কাজে স্ত্রীকে সাহায্য করবেন। আজ অফিসে গিয়ে নিজের অস্বস্তিকর লাগবে। নিজের মুড ঠিক করতে অনেক সময় লাগবে। আপনার কাজ শুরু করতে দেরি হয়ে যাবে তবে সময়ের মধ্যে অর্পিত কাজ শেষ হয়ে যাবে। মনে রাখবেন, দেহ সক্রিয় থাকলে মনও ভালো থাকে।
কুম্ভ AQUARIUS: আপনি সবসময়ে কাজের মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে পছন্দ করেন। আপনি কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে নিজের লক্ষ্যের কাছে পৌঁছেছেন। আপনি এমন কেউ নন, যিনি খুচরো অবসর এবং চূড়ান্ত গন্তব্যের মধ্যে পার্থক্য করতে ব্যর্থ হবেন। আপনার সাফল্য আপনাকে আরও বড় এবং দীর্ঘস্থায়ী লক্ষ্যের জন্য পরিকল্পনা করতে অনুপ্রাণিত করবে। আপনাকে চিন্তাভাবনা করে কথা বলতে হবে, কারণ আপনার কথা আপনার অলক্ষ্যে আপনার ভালবাসার মানুষটিকে প্রভাবিত করতে পারে। জ্ঞান সম্বন্ধীয় কাজে সময় দেওয়ার জন্য আজকের দিনটি আদর্শ। এছাড়াও সব দিক থেকে নিজেকে উপযুক্ত করার চেষ্টা করুন এবং ইতিবাচকভাবে চিন্তা করুন।
মীন (PISCES): আপনি এতটাই উদার হবেন যে অর্থ দান করবেন বা দানখয়রাত করবেন। আপনার কাছের কেউ যদি টাকার জন্য আপনার কাছে আসে, তাকে আপনি হতাশ করবেন না। আপনার আর্থিক পরিকল্পনা ভালো না হলেও, আপনার খরচের হাত বেশ ভালো। আজকে আপনার লক্ষ্য হবে উৎকর্ষতা অর্জন করা। সম্প্রতি সম্পন্ন করা কাজগুলিতে ঠিক কী বাদ পড়েছিল তা আজকে আপনি বুঝতে পারবেন। সহকর্মীদের সম্পূর্ণ সমর্থনও আপনাকে আশ্বস্ত করতে পারবে না।