কার্তিক ও মহেশ্বরের জোড়া আশীর্বাদে সোমে ভূরি-ভূরি অর্থপ্রাপ্তি

সোমবার মানেই বাবা মহেশ্বরের বার ৷ শিবের দৃষ্টিতে প্রেম-অর্থ-সুখময় হবে কাদের ? আজ কার্তিক পুজোও ৷ তাই পুত্র-বাবার আশীর্বাদে রাশিদের জীবনে কী প্রভাব পড়বে ?

আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
Published : November 17, 2025 at 12:01 AM IST

মেষ: আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটানো আপনার একমাত্র চিন্তা এই মুহূর্তে। তাদের সঙ্গে রোম্যান্টিক মুহুর্তগুলি পরিকল্পনা করার জন্য আপনি আপনার সর্বোত্তম চেষ্টা করতে পারেন। ঋণ অনুমোদিত হতে পারে তাই অর্থনীতি মসৃণভাবেই চলবে। আপনি অর্থের মূল্য তখনই উপলব্ধি করতে পারবেন যখন এটি সঠিক জায়গায় ব্যবহার করা হবে। কাজের জায়গায়, আপনি প্রয়োজনীয় কঠোর পরিশ্রম দিলে ভালো ফল পাবনে। গুরুত্বপূর্ণ মিটিং এবং সম্মেলন সহকর্মীদের সঙ্গে সময় কাটাতে বাধা হবে।

বৃষ: একটি বিনোদনমূলক সন্ধ্যার সম্ভাবনা আছে। আপনার প্রিয়তমকে মেজাজ সন্তুষ্ট করতে কিছু জমকালো করতে পারেন। অর্থের বিষয়ে বাস্তবিক চিন্তা করার জন্য এটি সবচেয়ে ভালো সময়। আপনি যেমন দৃঢ় ভাবে পরিবার এবং আর্থিক বিবেচনায় স্থিতিশীলতা এবং সুরক্ষায় বিশ্বাস করেন। পেশাদারভাবে দিনটি কিছু সহজ কাজ দিয়ে শুরু হতে পারে। তবে, দিন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাজের চাপ বাড়তে পারে। ইমেলের মাধ্যমে ক্লায়েন্টদের সঙ্গে যোগাযোগ আপনাকে মনিটরের সঙ্গে আটকে রাখবে। তবে, আপনি একটি কাজের চুক্তি করে সন্তুষ্ট হতে পারেন।

মিথুন: আজকে একটি ব্যস্ত ও অস্থির দিন আপনার জন্য অপেক্ষা করে আছে। বাকি থাকা কাজ শেষ করার ও সময়ের মধ্যে কী করে কাজ সম্পন্ন করার যায়, তার উপায় খুঁজতেই আপনি ব্যস্ত থাকবেন। যদিও দুপুরের পরে কাজের চাপ কিছুটা কমবে। আজকে আপনি সমস্যার সমাধানের কাজ হাতে নেবেন ও তাতে অনেকটা শক্তি ক্ষয় হবে। আজকে হয়তো আপনাকে সমানে একসঙ্গে বিভিন্ন কাজে মাথা ঘামাতে হবে। এর ফলে আপনি একটূ বিমর্ষ হয়ে পড়বেন।

কর্কট: রোমাঞ্চকর মুহূর্ত থাকবে, যেগুলি আপনার প্রিয়জনের আবেগে ভেসে যাবে। আজ, আপনার সম্পর্ক মসৃণ এবং রোমাঞ্চকর থাকবে। আপনি নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করবেন তাই কারও উপর অত্যধিক ব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা নেই। যাইহোক, দিনটি এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে আপনি কিছু সৌন্দর্য চিকিৎসার জন্য যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। কাজের জায়গায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আজকে সতর্কতা অবলম্বন করুন। বিষয়গুলি পরিষ্কার করা হয়তো বিষয়গুলি আরও বোধগম্য করে তুলতে পারে। তবে, আপনি সফলভাবে আপনার ব্যক্তিগত এবং কাজের জীবন চালিয়ে যেতে পারবেন।

সিংহ: স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা নিয়ে আজ আপনি বিব্রত থাকবেন। আপনার খাদ্যাভ্যাস চিন্তার প্রভূত কারণ হবে। ভালো দিক হলো যে, আপনি পেশাগত জীবনে উন্নতি করার সুযোগ পাবেন। আপনাকে এই অনুকূল সময়ের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হবে এবং আপনার সামনে যা যা সুযোগ আসবে সবকটি ছিনিয়ে নিন। আজকে আপনি বুদ্ধি, যুক্তি ও বিশ্লেষক ক্ষমতা ব্যবহার করে আপনার অ্যাকাউন্টে আরও টাকা যোগ করবেন।

কন্যা: আপনার প্রেমের জীবনে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন আনার আশায় আপনার প্রিয়জনের কাছে যাওয়ার সময় আপনি আত্মবিশ্বাসী বোধ করতে পারেন। আপনি আপনার সঙ্গীকে উপহার দেওয়ার সময় বা রোম্যান্টিক নৈশভোজের ডেটে যাওয়ার সময় আপনার সৃজনশীলতা প্রস্ফুটিত হতে পারে। আপনার শখের মাধ্যমে উপার্জনের সম্ভাবনা থাকতে পারে। আপনার প্রতিভাকে বাণিজ্যিকীকরণের সময় এসে গিয়েছে। দৃঢ় মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গি আপনাকে কর্মক্ষেত্রে বিজয়ী করে তুলতে পারে। জিনিসগুলি ক্রমান্বয়ে কাজ করাতে আপনি একটি সময়সূচি অনুসরণ করতে এবং আপনার স্বরকে নরম করতে পারেন।

তুলা: আজকে এরকম ইঙ্গিত আছে যে, আপনি নিজেকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য আপনি আপনার একঘেয়ে রুটিন থেকে বিরতি নিতে চাইবেন। এই বদলটি মাঝে মাঝে আপনার প্রয়োজন হবে। দিনের পরের দিকে আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হতে পারে। আপনার স্টাইল, প্রতিভা ও গুণ, প্রেমের যাদু আবার জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করবে। অপ্রত্যাশিত ও আকষ্মিক খরচের সম্ভাবনা আছে।

বৃশ্চিক: আজকের দিনটি প্রফুল্ল মেজাজে শুরু হবে, কাজেই আপনার হাসিখুশি দিকটি জাহির করুন। চারপাশের লোকজনদের সঙ্গে আপনার আন্তরিক সম্পর্ক। সব মিলিয়ে দিনটি ভালোই কাটবে। প্রিয়তমের সঙ্গে আপনি ভালো সময় কাটাবেন। আপনাকে কিছু প্রতিকূল পরিস্থিতি ও লোকও সামলাতে হবে। আর্থিক বিষয়ে নিজের প্রবৃত্তির থেকে আপনি অন্য লোকের উপদেশের ওপরে বেশি বিশ্বাস করবেন। এই উপদেশগুলি সম্ভবত আপনার উপকারে আসবে।

ধনু: আজকে আপনার জন্য অসাধারণ দিন, ব্যক্তিগত ও পেশাগত দুইদিকেই। আপনার লোকজনকে রাজি করানোর ক্ষমতা খুবই ভালো এবং তার আপনি সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করবেন। পেশাগত ক্ষেত্রে, ধারণাগুলিকে আরও ভালো করে বাস্তবায়িত করার জন্য অভিজ্ঞ ও অগ্রজ লোকদের পরামর্শ চান। আপনি সঙ্গীর সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে চান, কিন্তু তার সঙ্গে মতানৈক্য হওয়ার ফলে আপনি একটু চিন্তিত হয়ে পড়বেন। আজকে অনেক কিছু আপনাকে সামলাতে হবে। আপনি যদি শান্ত থাকেন তাহলে আপনার প্রচেষ্টার ফল পাবেন।

মকর: পারিবারিক ক্ষেত্রে কিছু অসাধারণ ঘটনা পরিবেশকে উত্তেজনায় ভরিয়ে তুলবে এবং সারা দিন আপনি আনন্দের সঙ্গে ব্যস্ত থাকবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার অসামান্য প্রয়াস পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রশংসিত হবে, কিন্তু পরিকল্পনাগুলিকে বাস্তবায়িত করার সময় আপনাকে অতিরিক্ত সতর্ক থাকতে হবে। দিনের দ্বিতীয়ার্ধে আপনার টেবিলে এত কাজ জমা হবে যে, আপনি আরও ব্যস্ত হয়ে পড়বেন ও মানসিক চাপে ভুগবেন।

কুম্ভ: আজ আপনি শান্তির দূতের ভূমিকা পালন করবেন। কৌশল ও কূটনীতির সাহায্যে, নিজের সহ সকলের সমস্যার সমাধান করে আপনি সমন্বয়পূর্ণ এক পরিবেশ তৈরি করবেন। পেশার ক্ষেত্রে যে সুযোগ আজ পাবেন তাই বরণ করে নিন, কেননা এটি হয়তো আপনার জীবনের সব থেকে উপকারী সিদ্ধান্ত হবে। আর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটি ভালো না। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে আপনি চিন্তিত থাকবেন। যদি এই বিষয়ে কোনও আইনি মামলা চলে, তাহলে তা হয়তো আরও বিলম্বিত হবে।

মীন কাজের জায়গায় দিনটি আপনার দিক থেকে প্রচুর সৃজনশীল চিন্তাভাবনা ও পরামর্শ দিয়ে শুরু হলেও, দুপুর নাগাদ আপনি সব উৎসাহ হারিয়ে ফেলবেন। আপনি হয়তো লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করছেন না, কিন্তু বাকি থাকা কাজ শেষ করতে চাইবেন। আপনি সম্ভবত বেশি বাস্তববাদী ও কম আবেগপ্রবণ হবেন। আজকে আর্থিক বিষয় নিয়ে আপনি একটু বিভ্রান্ত থাকবেন। সপ্তাহান্তে নিজেকে পুনরিজ্জীবিত করার জন্য কাজ থেকে একটু বিরতি নেওয়া ভালো।

আজকের রাশিফল
