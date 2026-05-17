জৈষ্ঠ্যের শুরুতেই সুখের শিখরে এই রাশিরা, রবিতে আকর্ষণীয় বার্তা কারা পাবেন ?
অর্থ, প্রেম থেকে যশ কেমন কাটবে আপনার আজকের দিন ? জ্যোতিষগণনা অনুযায়ী ইটিভি ভারতের রাশিফলে রইল 12 রাশির ভাগ্যফল ।
Published : May 17, 2026 at 5:30 AM IST
মেষ (ARIES): আজ আপনি যে কাজই করবেন, তাতেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাইবেন। যে কাজ আপনি করতে চান, তাতে বেশি মনোযোগ দিন এবং দেখবেন ধৈর্য্য আপনাকে সবকিছু সহজে সামলাতে সাহায্য করবে। আপনার আনন্দের মাত্রা বেশি থাকবে ও স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। এই পর্যায়ে, আপনি আর্থিক পরিকল্পনা ও দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তা নিয়ে আরও বেশি গুরুত্ব সহকারে চিন্তাভাবনা করবেন। আজ আপনি ব্যয়ের দিকে বেশি মনোযোগ দেওয়ার ফলে, স্থিতিশীল আর্থিক গ্রাফ পাওয়ার ইচ্ছা বাড়বে।
বৃষ (TAURUS): আজ আপনি প্রত্যয়ী ও নিশ্চিত মনোভাব নিয়ে ঘুম থেকে উঠবেন। সতর্ক থাকুন, কেননা আপনার অনমনীয় মনোভাবের কারণে আপনাকে একগুঁয়ে মনে হতে পারে। কোনও বিবাদের ক্ষেত্রে আপনি হয়তো মাঝরাস্তায় আসতে অরাজি থাকবেন ও আপনার মতামত জোরের সঙ্গে প্রকাশ করা আপনার স্বভাব হয়ে দাঁড়াবে। কর্মক্ষেত্রের চাপের পিছনেই আজকের বেশির ভাগ সময় ব্যয় হবে। স্বাস্থ্য ও সুস্থতা আজকের দিনে সবথেকে প্রাধান্য পাবে। খুবই স্বাভাবিক যে, আপনি ফিটনেস সংক্রান্ত পরিকল্পনা করবেন ও অবিলম্বে শরীরচর্চা শুরু করবেন।
মিথুন (GEMINI): আজকের দিনটি আপনার জন্যে খুব একটা অর্থবহ এবং ফলপ্রসূ নাও হতে পারে, যদিও আপনি দিনের শেষে নিজের সঙ্গে ভালো সময় কাটাবেন, সেটি আপনার পছন্দ অনুযায়ী নাও হতে পারে। বিকেলের দিকে আপনার নিজেকে অতিরিক্ত সংবেদনশীল মনে হতে পারে। আপনি অপ্রয়োজনীয় জিনিসের জন্যে টাকা খরচ করতে পারেন। কাজের জায়গায় আজ আপনার দিনটি কঠিন হতে পারে। ঠান্ডা মাথায় সেই কঠিন পরিস্থিতি সামলানোই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
কর্কট (CANCER): আপনার প্রিয়জনকে খুশী করতে আপনি অতি দামী জিনিস কিনে নিজের আবেগের ঘনত্ব বোঝাবেন। আপনি যদি ব্যক্তিকে খুশি করার জন্য অর্থ ব্যয় করেন তবে প্রচেষ্টাতে সাফল্য আসতে পারে। উপহার বিনিময় করার জন্য এটি অত্যন্ত অনুকূল দিন। আপনি ব্যয় করে কারও মন জয় করতে পারেন! কাজের জায়গায়, আপনার অনুসন্ধানের প্রবণতা আপনাকে প্রযুক্তিগত সমস্যার সমাধানের জন্য একটি গোপন মিশনে নিয়ে যেতে পারে। আপনি আপনার সিনিয়রদের সামনে আপনার মতামত রাখতে সফল হতে পারেন।
সিংহ (LEO): আপনি আপনার প্রিয়তমা থেকে হৃদয়ের সমর্থন পেতে পারেন। আপনার প্রিয়জনের একটি পাওয়া একটি আকর্ষণীয় বার্তা আপনার মন ভালো করে তুলতে পারে। সম্পর্কের প্রতি নিষ্ঠা এবং প্রতিশ্রুতি থাকবে। ভালো কাজ পেয়ে আপনার উপার্জন বৃদ্ধি ঘটতে পারে। স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগগুলি সুবিধা দিতে আরও বেশি সময় নিতে পারে, তাই ধৈর্য্য ধরতে শিখুন। শেয়ার মার্কেটে লগ্নি করা থেকে বিরত থাকুন। পেশাগতভাবে আপনি উচ্চাকাঙ্খী হতে এবং সিনিয়রদের থেকে প্রশংসা অর্জনের জন্য বেশ বদ্ধপরিকর হতে পারেন। আপনার কাজের প্রোফাইলে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যাবে।
কন্যা (VIRGO): আপনি আপনার সঙ্গীকে আপনার স্বভাবের প্রেমপূর্ণ দিকটি দেখাতে পারেন। কোনও ঘরোয়া সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার জন্য এটি সঠিক নয় তবে কেবল আপনার আজ মন খুলে দিনয়ি উপভোগ করুন। ভবিষ্যতের সঞ্চয় সম্পর্কে স্পষ্টতা পেতে আপনার আয় এবং ব্যয় পর্যালোচনা করুন। কাজের জায়গায় সবকিছু সুচারুভাবে চলতে পারে কারণ আপনি আপনার বসকে আপনার প্রফুল্ল মেজাজ দিয়ে মুগ্ধ করতে পারেন। আজকের দিনটি হিসেব করার জন্য উপযুক্ত হতে পারে যেহেতু আপনি হাতের কাজগুলি সম্পর্কে আরও সতর্ক, বাস্তববাদী এবং নিশ্চিত।
তুলা (LIBRA): কাজের ক্ষেত্রে আজ আপনি নানা মিটিং বা আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত থাকবেন, যা কিনা আপনার জন্য ভালোই হবে। এর ফলে আপনার চিন্তা কমবে ও মানসিক ভাবে নিজেকে মুক্ত মনে হবে। আজকে আপনি বেশি সক্রিয় ও প্রাণবন্তও থাকবেন ও ফলে অনেক বেশি কাজ করতে পারবেন। আজকে আপনার মেজাজ খুবই ভালো। আর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটি আপনার অনুকূলে যাবে না। খুব আক্রমণাত্মক হয়ে আপনার অর্থ কোথাও বিনিয়োগ করবেন না।
বৃশ্চিক (SCORPIO): আপনার ব্যবসা ও যৌথ উদ্যোগের ব্যাপারে আপনাকে হয়তো একটু বেশি অপেক্ষা করতে হবে। যদিও নিরাশ হয়ে পড়বেন না, কেননা সবুরে মেওয়া ফলে। কোনওরকম বিবাদে জড়িয়ে পড়বেন না। আপনার সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলুন, তার উপদেশ শুনুন ও যে কোনও সমস্যা অবিলম্বে মিটিয়ে ফেলুন। ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য নিয়ে আসুন। কর্মক্ষেত্রে জরুরি কোনও মিটিং ভালোই যাবে। সময়সূচির পরিকল্পনা করুন ও তা ভালোভাবে পরিমার্জনা করুন।
ধনু (SAGITTARIUS): আপনার সহনশীলতা বাড়ান, কেননা হয়তো কাছের মানুষদের সমালোচনার মুখোমুখি হতে হবে। যদিও আশেপাশের সবাইকে খুশি করা সম্ভব না। আপনার প্রিয় মানুষদের সহজ সাহায্য করেই আপনি খুশি থাকতে পারেন। আজ আপনি অলস হয়ে বসে থাকবেন না। এছাড়াও আপনি আজকের দিনটি ও কাজগুলি পরিকল্পিতভাবে সাজিয়ে নেবেন। আপনি যদি আপনার আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে কাজ করতে চান, তাহলে আবেগহীনভাবে আপনার জমাখরচের হিসাব করুন, এর ফলে আপনি নিজের অবস্থান বুঝতে পারবেন।
মকর (CAPRICORN): ভাগ্য সহায় থাকলে খুব ভীতিজনক উদ্যোগও সফল হতে পারে। আজ আপনি ভাগ্যবান। স্টক ও শেয়ারের লেনদেন করা ব্যক্তিদের জন্য আজকের দিনটি লাভজনক, কিন্তু জীবনসঙ্গীকে কৃতিত্ব দিতে ভুলবেন না; কেননা তাদের ভাগ্যের কারণেই আপনার সময় এত ভালো যাবে। আপনার ভালোবাসার মানুষের প্রতি আপনার বিশ্বাস বাড়বে। আপনার সীমাবদ্ধতা আপনি ভালোই বোঝেন, ফলে সবকিছু নিয়ে আপনি বাস্তববাদী এবং নিজের সাধ্যের বাইরে যাবেন না।
কুম্ভ (AQUARIUS): আপনাকে রুটিনে সহজ একটি পরিবর্তন আনতে বলা হচ্ছে এবং তাতেই সব ঠিক হয়ে যাবে। অতীতের কৃতিত্বের জন্য আপনি পরিচিতি ও পুরস্কার পাবেন। যদিও সেই কারণে আত্মতুষ্ট হয়ে পড়বেন না। চলতে থাকুন, কেননা পরিশ্রমই মোক্ষলাভের নিশ্চিত পথ! মহাজাগতিক স্রোত বলছে যে সাংসারিক জীবনে সমস্যায় জড়িয়ে থাকবেন। প্রিয়তমের সঙ্গে হওয়া সমস্যাগুলির সমাধান করলে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক তৈরি করতে সাহায্য হবে। আজকের দিনে জীবনে সঠিক ভারসাম্য নিয়ে আসতে হবে।
মীন (PISCES): প্রশান্তি আপনার সহজাত এবং আপনার থেকে যেন জ্ঞানের জ্যোতি ঠিকরে বেরোয়। আপনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিয়ে খুবই আবেগপ্রবণ এবং আপনি দায়িত্ব নিয়ে তা রক্ষা করেন। আপনি হয়তো আপনার প্রিয়তমকে যথেষ্ট সময়ে দেবেন না। অনমনীয় হবেন না, কাছের প্রিয় লোকজনরা দুঃখ পেতে পারেন। আপনার প্রিয়তমের কথা শুনুন, তাতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান হতে পারে। আজকে আপনি শুধু হৃদয়ের কথাই শুনবেন না, মাথা ও যুক্তিও ব্যবহার করবেন।