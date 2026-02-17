মঙ্গলেই হবে মঙ্গল এই রাশিদের জানান দিচ্ছে রাশিফল
রাশিফল হল জ্যোতিষশাস্ত্রের একটি অন্যতম অঙ্গ ৷ সেই জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনা অনুযায়ী সপ্তাহের শুক্রবার কেমন যাবে তা জানতে দেখে নিন, ইটিভি ভারতের রাশিফল ৷
Published : February 17, 2026 at 12:02 AM IST
মেষ (ARIES): আপনার কর্মজগতের কাজের চাপে আপনি সারাদিন ব্যস্ত থাকবেন, কিন্তু নিজের উপর অতিরিক্ত চাপ ফেলবেন না, এতে আপনার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটবে। এই সময়টা নতুন কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ করা এবং তাকে বাস্তব রূপদান করার জন্য আদর্শ, কারণ আপনার বুদ্ধিমত্তা প্রকাশের ইচ্ছা আজকের দিনে প্রবল। আপনার ব্যবসার সম্প্রসারণ ঘটানোর জন্য আপনি সবকিছু করতে প্রস্তুত। আপনার প্রত্যাশামতোই ক্লায়েন্টদের সঙ্গে মিটিংগুলো হবে। যদি আপনি আপনার উপার্জন বৃদ্ধি করতে ইচ্ছুক থাকেন তাহলে আপনাকে পুরনো যোগাযোগের নম্বরগুলোতে নতুন করে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।
বৃষ (TAURUS): আপনার নক্ষত্রগত অবস্থান আজ আপনাকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে এবং আপনি আপনার চিন্তাভাবনাগুলোকে নির্ভুলভাবে প্রকাশ করতে পারবেন। আপনার প্রিয় মানুষটির জন্য আজ আপনি সমস্ত আবেগ ঢেলে দেবেন। টাকাপয়সার বিষয়টি নির্ভর করবে আপনার দীর্ঘ-মেয়াদি লক্ষ্য এবং উচ্চাশাকে কেন্দ্র করে। আপনি যে কাজ করছেন তার অর্থনৈতিক বিষয়গুলির সঙ্গে আপনি যুক্ত হতে পারেন। আপনার ইচ্ছা হতে পারে সম্পূর্ণ স্বাধীনাবে মুক্ত থাকার এবং আপনার যা ইচ্ছে সেটা করার।
মিথুন (GEMINI): ভালোবাসা ও সম্পর্কের জন্য একটি শুভ দিন। প্রবল কর্মব্যস্ত দিনের মানসিক চাপ ও উদ্বেগ আপনি হয়তো আপনার প্রিয়তমের স্নেহময় সান্নিধ্যে কাটিয়ে উঠবেন। আর্থিক দিকে সমস্যা হতে পারে, কেননা আপনি কিছু বাধার সম্মুখীন হতে পারেন। আপনার অর্থ উপার্জনের ক্ষমতা প্রখর থাকলেও আপনি নেতিবাচকতার দিকে ঝুঁকতে পারেন। পেশাগত ক্ষেত্রে আপনার মনে হবে আপনি বাধ্যবাধকতা থেকে কাজ করছেন। কিন্তু আপনাকে এর থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, কেননা আপনাকে আপনার প্রিয়জনকে দেখাতে হবে যে আপনি কাজের প্রতি কতটা নিষ্ঠাবান।
কর্কট (CANCER): আপনার পেশাগত পরিতৃপ্তির কথা আপনি আপনার প্রণয়ীর সঙ্গে ভাগ করে নেবেন। তিনি হয়তো আপনাকে সবকিছু নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে সাহায্য করবেন। আপনার প্রিয়জনের মতামত বোঝা ও সমর্থন করার জন্য নমনীয় ও উদারমনা হতে শিখুন। আর্থিক বিষয়ে কিছু চ্যালেঞ্জের ইঙ্গিত আছে, কিন্তু আজকে সেগুলি প্রধান সমস্যা হয়ে উঠবে না। আপনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সেগুলির সম্মুখীন হবেন। পেশাগত বিষয়গুলি আপনার অনুকূলে যাবে, কেননা আপনি সঠিক কিছু সিদ্ধান্ত নেবেন। এই মনোভাব ধরে রাখুন, এটিই আপনাকে সাফল্যের সঙ্গে আপনার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।
সিংহ (LEO): নতুন উপায়ে ভালোবাসা প্রকাশ করে আপনার মনের মানুষটিকে মুগ্ধ করতে পারবেন। আপনি বাইরের কোনও উদ্দীপনার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন, যা আপনার প্রিয়তমকে মোহিত করতে প্ররোচিত করবে। আর্থিক ক্ষেত্রে আপনি যৌথ উদ্যোগ শুরু করতে চাইবেন। এছাড়া আপনি এরকম একটি প্রস্তাবও পাবেন। এতে সায় দিন, কেননা এতে আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনি প্রচুর কাজের তলায় চাপা পড়ে থাকবেন। পরিকল্পনা করে ও প্রাধান্য অনুযায়ী কাজগুলিকে সাজালে কাজের ভার কমতে পারে।
কন্যা (VIRGO): আপনার মজার ও দুঃসাহসিক স্বভাব আপনার প্রিয়তমকে আকর্ষণ করবে। আপনার প্রতিভা প্রশংসিত হবে ও আপনি রোমান্সকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যাবেন, ফলে খুশির সময় আসতে চলেছে। টাকাপয়সার ক্ষেত্রে আপনি মার্কেট ট্রেন্ড নিয়ে গবেষণা করে সময়ের সদ্ব্যবহার করবেন। দীর্ঘমেয়াদী লাভের কথা মাথায় রেখে আপনাকে বিনিয়োগে রপরিকল্পনা করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনি কিছু অ্যাডভেঞ্চারের মেজাজে থাকবেন। যা আপনাকে প্রাত্যহিক রুটিন থেকে বহু প্রতীক্ষিত বিরতি নিতে প্ররোচিত করবে।
তুলা (LIBRA): আপনি সম্ভবত আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক বজায় রাখবেন। আপনাদের সম্পর্কের সেরা দিকটি হলো এই যে আপনি কখনোই নির্লিপ্ততা বাড়ার সুযোগ দেবেন না ও প্রেমের শিখা প্রজ্জ্বলিত রাখবেন। আর্থিক বিষয়ে একটি ঘটনাবিহীন দিন। স্বল্পমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী, কোনওরকম বিনিয়োগের পরিকল্পনার জন্যই এটা আদর্শ সময় নয়। চ্যালেঞ্জ বেড়ে যাবে ঠিকই, কিন্তু ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে শিখুন, যাতে জীবন থেকে চিন্তা দূরে থাকে।
বৃশ্চিক (SCORPIO): পরিবারের সঙ্গে হওয়া আনন্দোতসব আপনাকে নতুন জীবন দান করবে। আপনার প্রিয়তম আশ্বস্ত বোধ করবেন, কেননা আপনি তাদের সুন্দর সুন্দর মুহূর্ত উপহার দেবেন। আজকের দিনে আর্থিক বিষয় কোনও উদ্বেগ দেবে না। তৎসত্ত্বেও আপনি খরচের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রয়াস সমাদৃত হবে, ফলে সেদিক থেকে দিনটি আপনার অনুকূলে যাবে। আজকের দিনে আপনি যে কোনো সমস্যা খুব দ্রুত সমাধান করে ফেলবেন।
ধনু (SAGITTARIUS): দার্শনিক বিষয় আপনাকে মোহিত করবে কিন্তু আপনি সম্ভবত আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে ভালোবাসা নিয়ে আলোচনা করবেন। পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে কিছু সুন্দর চিন্তা আপনি আপনার সঙ্গীর সঙ্গে ভাগ করে নেবেন। কঠোর পরিশ্রমের সাহায্যে আপনি কিছু অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন করতে পারবেন। ধৈর্যশীল হতে শিখুন, কেননা দায়িত্ব নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনুকূল ফল নাও পাওয়া যেতে পারে। ভবিষ্যতে হয়তো তার থেকে লাভ হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনাকে বেশি খাটতে হবে। সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করা নিয়ে চাপ হতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনাকে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামরড়শ করতে হবে।
মকর (CAPRICORN): আপনি নিজের ও আপনার প্রিয়জনের ভবিষ্যত সুরক্ষিত করতে ইচ্ছুক হবেন, তার ফলে একটি দীর্ঘ আলোচনায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। আর্থিক ক্ষেত্রে আজ আপনি বেশি পরিশ্রম করতে চাইবেন না। কোনও আর্থিক দায়িত্ব নেওয়ার আগে তার ভালো-মন্দ দুই দিকই ভালো করে খতিয়ে দেখে নেবেন। আপনার দল ও সহকর্মীদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ অফিসে কাজের হার ভালো করে তুলবে। আপনি হয়তো কাজের পরিমাণের থেকে গুণগত মানের ওপরে বেশি জোর দেবেন।
কুম্ভ (AQUARIUS): আপনি হয়তো চিত্তাকর্ষক কোনও বিষয় আপনার প্রিয় মানুষটির সঙ্গে ভাগ করে নেবেন। কিন্তু আপনি সুবিধাবাদী হয়ে উঠতে পারেন ও হয়তো হৃদয়ঘটিত বিষয়গুলিকে উপেক্ষা করবেন। সম্পর্কে কোনওরকম চিড় ধরা আটকানোর জন্য সঙ্গীর সঙ্গে সময় কাটান। আর্থিক উদ্বেগগুলি নিয়ে আপনার মাথায় অনেক বড় হয়ে দেখা দেবে। কিন্তু মেজাজ শান্ত ও ঠান্ডা রাখলে এইগুলির সমাধান করে ফেলা যাবে। কর্মক্ষেত্রে অধ্যবসায় অপ্রত্যাশিত কাজ শেষ করতে সাহায্য করবে। কোনও নতুন ধারণা প্রাথমিকভাবে অদ্ভুত মনে হলেও, তার ভালো-মন্দ খতিয়ে দেখে আপনি হয়তো সেটি নিয়ে এগিয়ে যাবেন।
মীন (PISCES): আপনি হয়তো পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাবেন। আপনার জন্য সম্ভবত কোনও মধুর চমক অপেক্ষা করছে। আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে ভালো সময় কাটানো ছাড়াও আপনি আপনার বাবা-মায়ের আদর ও প্রশংসা পাবেন। গণনা বলছে আজকে গড়পড়তা আর্থিক লাভের সম্ভাবনা আছে। কঠোর পরিশ্রমের ফল পাওয়া শুরু হতে পারে, কেননা আপনি হয়তো ভালো কিছু পুরষ্কার পাবেন। পেশার ক্ষেত্রে ভাগ্য আপানার খুবই সহায় থাকবে। যদিও আপনাকে সবসময় ভাগ্যের ওপরে নির্ভর করার বদলে নিজের পরিশ্রমের ওপর নির্ভর করতে হবে। সময় ও মেজাজ সামলানো কঠিন হয়ে পড়তে পারে।