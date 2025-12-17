ETV Bharat / state

সতর্ক না-হলে আজই বিপদ, মেষ থেকে মীনের মধ্যে তালিকায় কারা ?

অর্থ, প্রেম থেকে যশ কেমন কাটবে আপনার আজকের দিন ? জ্যোতিষগণনা অনুযায়ী ইটিভি ভারতের এই প্রতিবেদনে রইল 12 রাশির ভাগ্যফল ।

Today's Horoscope in Bangla
আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 17, 2025 at 12:02 AM IST

5 Min Read
মেষ: আপনার কাজ ও পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন ৷ সন্ধ্যায় আপনি ভালো সময় কাটাবেন । আপনি সকলের পরিচিতি লাভ করতে চান ৷ নিজের এই উচ্চাকাঙ্খা আপনি শীঘ্রই পূরণ করতে সক্ষম হবেন ।

বৃষ: আজকে আপনি বেশিরভাগ সময়টা নিজের স্বাস্থ্যর উপর নজর দেবেন । ব্যবসায়িক মধ্যাহ্নভোজনে কিছু বাকি থাকা আলোচনা সফল হবে । গবেষণার কাজ আশাতীত ভালো যাবে ।

মিথুন: ভালোবাসা ও রোমান্সের জন্য একটি উপযুক্ত দিন। আপনার প্রেয়সীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক অসাধারণ হতে পারে। আপনার কাছের বন্ধুদের সান্নিধ্যে আনন্দময় সন্ধ্যা কাটাতে পারেন। আর্থিক দিক থেকে গ্রহনক্ষত্র আপনার অনুকূলে নাও থাকতে পারে, কাজেই ফাটকা জাতীয় কার্যকলাপ বিশেষত জুয়াখেলাতে জড়িয়ে পড়বেন না। আপনার বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতিতেই তৃপ্ত থাকতে শিখুন। কাজের জায়গায় আপনার যোগাযোগের ক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আপনি মিটিং ও আলোচনাসভা নিয়ে প্রবল ব্যস্ত থাকবেন। আপনার পেশাদারী মনোভাব প্রশংসিত হবে।

কর্কট: আপনার জীবনসঙ্গীর সহজাত বোধ আপনাদের প্রেমের জীবনে কিছু ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে। প্রেমের শিখা প্রজ্জ্বলিত রাখার জন্য আপনার উত্তেজনাপূর্ণ কিছু করার প্রয়োজন হতে পারে। দিনের পরের দিকে ফাটকা জাতীয় কাজকর্ম করলে তা ফলপ্রসূ হতে পারে। সংক্ষেপে বললে, আর্থিক দিক আপনার ভালো যেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাজ করবেন না। এই সময়ে যে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির সম্মুখীন হবেন, সেগুলি লিখে রাখতে ভুলবেন না। শেষাবধি দিনটি ইতিবাচকভাবেই শেষ হবে।

সিংহ: আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক লালন করার জন্য আপনাকে মেজাজ ঠাণ্ডা রাখতে হবে। যদিও আপনি তাদের মানসিক সমর্থন পাবেন। অবিবাহিত ব্যক্তিরা তাদের সম্পর্কগুলিকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যেতে পারবে। মুক্তহস্তে খরচ করা বন্ধ করার ফলে আপনি হয়তো ব্যয়ের ওপরে লাগাম টানতে পারবেন। কর্মক্ষেত্রে, নিজের মনকে মাথার কথা শুনে চালানোর সময় এটা নয়! আগ্রাসী মনোভাব এড়িয়ে চলুন, কেননা মেজাজ হারানো বিষয়বস্তুকে শুধুমাত্র আরও খারাপ করে দিতে পারে। মাথা ঠান্ডা রাখুন, যাতে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

কন্যা: কোনও সামাজিক জমায়েত আপনার সন্ধ্যাকে অপরিসীম খুশি ও আনন্দে ভরিয়ে তুলতে পারে। পুরনো কোনও বন্ধুর আকস্মিক ফোনকল আপনার মনকে স্মৃতিমেদুর করে তুলতে পারে। আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে কিছু মজার মুহূর্ত কাটাতে পারেন। গভীর চিন্তাভাবনা করে কোনও বিষয়কে জটিল করে তোলার বপদলে আজ আপনি সবকিছুকে সহজ করে তুলতে চাইবেন। আজকে কোনও বড় আর্থিক সিদ্ধান্ত নেবেন না। কর্মক্ষেত্রে মসৃণ অগ্রগতির ইঙ্গিত আছে। সঠিক তদারকির মাধ্যমে ছোট লেনদেন থেকেও বিশাল লাভ পাওয়া যেতে পারে। কাজের জায়গায় মানসিক চাপ জাতীয় কিছু চ্যালেঞ্জ সামলাতে হতে পারে।

তুলা: সম্পর্কের প্রতি আপনার যে অঙ্গীকারের কারণে আপনি সেই বিশেষ ব্যক্তির কাছে হৃদয় উজাড় করে দিতে চাইবেন। কোনও মূল্যবান উপহার দিয়ে আপনি হয়তো আপনার প্রিয়জনকে আপনার আনুগত্যের আশ্বাস দিতে পারেন। আর্থিক ক্ষেত্রে, আপনি সম্ভবত আপনার ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও দরকারের দিকে বেশি মনোযোগ দেবেন। যদিও আপনি বুদ্ধিমানের মতো ব্যয়ের সীমার মধ্যে থেকেই খরচ করবেন। কাজের ক্ষেত্রে আপনি দ্বিধায় ভুগতে পারেন, কেননা আপনার সামনে অনেকগুলি বিকল্প খোলা থাকবে। পরামর্শ এই যে, ধন্দে থাকলে বয়োজ্যেষ্ঠ ও অগ্রজদের সাহায্য চান।

বৃশ্চিক: ব্যক্তিগত ও পেশাদারী জীবনের মধ্যে ভারসাম্য নিয়ে আসা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। জটিল পরিস্থিতি আপনাকে বিভ্রান্ত করে তুলতে পারে, কিন্তু আপনার প্রিয়জন আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করবে। আর্থিক দিকে আপনাকে কিছু পদক্ষেপ নিতে হতে পারে এবং ব্যর্থতা সত্ত্বেও চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। অত্যধিক চিন্তা করলে কাঙ্খিত ফলের উলটো ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামলানোর সময় আপনাকে সতর্ক থাকতে হতে পারে। নিরাপদে থাকার জন্য ও পরিস্থিতি হাতের বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার আগেই সমস্যার সমাধানের জন্য স্পষ্টতা আনার চেষ্টা করুন।

ধনু: বিভিন্ন জায়গায় আপনার প্রেয়সীর সঙ্গে সময় কাটাতে ইচ্ছে করবে, কাজেই প্রেম জীবন সঠিকভাবে চলছে বলে মনে হবে। আপনার প্রণয়ীর সঙ্গে আরও দৃঢ় সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হবে। আজকের দিনে আর্থিক ক্ষেত্রে ভাগ্য আপনার সহায় থাকবে। আপনার বুদ্ধিমত্তা ও কঠোর পরিশ্রমের পাশাপাশি গ্রহনক্ষত্রও আপনার অনুকূলে থাকবে, যার ফলে আপনার কিছু লাভ হতে পারে। পেশাদারী জীবনেও অনুরূপ আশা রাখুন, কেননা আপনি হয়র আরাম করার ও সহকর্মীদের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করার সময় পাবেন। সুযোগের হাতছানি আসতে পারে, কাজেই সজাগ থাকুন।

মকর: প্রবল কর্মব্যস্ততার কারণে আপনার পরিবার বঞ্চিত বোধ করতে পারেন। অতি অবশ্যই কাজের মধ্যে থেকে সময় বার করুন, যাতে পরিবার ও প্রণয়ীর সঙ্গে ভালো সময় কাটাতে পারেন। আর্থিক ক্ষেত্রে আপনি হয়তো ব্যবসার কাজ বাড়ানোর জন্য অর্থ বিনিয়োগ করতে চাইবেন। যদিও নিশ্চিত করুন যে মাত্রাতিরিক্ত খরচ করছেন না। ব্যক্তিগত জীবনের বদলে পেশাগত জীবনের দিকে মনোযোগ দিন। যাই হোক, আপনি খুবই দক্ষতার সঙ্গে আপনার দৈনন্দিন কার্যকলাপগুলির পরিকল্পনা করবেন। নতুন কোনও প্রকল্প আপনার জন্য ভালো হতে পারে। সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা সাহায্য করতে পারে।

কুম্ভ: আপনি হয়তো একা সময় কাটাবেন, কাজেই প্রেম জীবন একঘেঁয়ে ও নীরস হয়ে উঠবে। আপনার সঙ্গীর মেজাজ ভালো নাও থাকতে পারে, কাজেই এই দূরত্ব যাতে বর্তমান সম্পর্কে প্রভাব না ফেলে তা নিশ্চিত করুন। আপনার ইতিবাচক মনোভাব ও কৌশলগত দক্ষতা আর্থিক ক্ষেত্রে আপনাকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাবে। অফিসে প্রচুর কাজের চাপে আপনার শক্তি হয়তো নিঃশেষিত হয়ে যাবে। ক্লান্তির জন্য আপনার হয়তো আর অফিসের নিয়মিত কাজ করার ক্ষমতা থাকবে না, তাই আপনি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যেতে চাইবেন। কিন্তু আজ হয়তো সেই সুযোগ পাবেন না।

মীন: রোমান্টিক দিক থেকে আপনি হয়তো আনন্দের সর্ব্বোচ্চ শিখরে থাকবেন। প্রিয়জনের সঙ্গে কিছু আনন্দময় মুহূর্ত আপনার মেজাজ পালটে দেবে। একটি আনন্দঘন ও মধুর সম্পর্ক মুকুলিত হতে পারে। আর্থিকভাবে, কিছু বিদেশি যোগাযোগ আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতির সহায়ক প্রমাণিত হতে পারে। আপনার লাভ বাড়ানোর জন্য দিনের অন্য ভাগটিকে কাজে লাগান। কর্মজীবনে আপনি হয়তো মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠবেন। আপনার অবস্থান উপভোগ করুন ও আপনার কাজকে ভালোবাসুন। অনিশ্চয়তা কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে বাস্তবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করলে সাহায্য হবে।

