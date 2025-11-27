ETV Bharat / state

বেলুড় মঠে শ্রীসারদা মাতার জন্মতিথি উদযাপন, রইল পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠানের সূচি

শ্রীসারদা মাতার জন্মতিথি উপলক্ষে বেলুড় মঠে সারাদিনব্যাপী নানা ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক কর্মসূচি ৷ পুরো দিনের সূচি প্রকাশ করেছে মঠ কর্তৃপক্ষ ৷

BELUR MATH
বেলুড় মঠ (ছবি- বেলুড় মঠ, রামকৃষ্ণ মিশন)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 27, 2025 at 6:53 PM IST

হাওড়া, 27 নভেম্বর: 11 ডিসেম্বর, 2025 বৃহস্পতিবার ৷ বাংলায় 25 অগ্রহায়ণ, 1832 ৷ শ্রী সারদা মাতার জন্মতিথি উপলক্ষে বেলুড় মঠে সারাদিনব্যাপী নানা ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে । মঠ কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই পুরো দিনের সূচি প্রকাশ করেছে ৷ ভোরের মঙ্গলারতি থেকে আরতির পরবর্তী ভোজন—সবই রয়েছে এই সূচিতে ৷

দিনের প্রথম অনুষ্ঠান মঙ্গলারতি ৷ যা অনুষ্ঠিত হবে ভোর 4টা 45 মিনিটে । এর ঠিক পরেই 4টা 50 মিনিটে বেদপাঠ ও স্তোত্রপাঠ এবং 5টায় ভজন। সকাল 7টায় বিশেষ পুজো এবং দুপুর 12টায় হোমের মাধ্যমে সকালের ধর্মাচরণ পর্ব শেষ হবে ৷

মঠ ও মন্দির সংলগ্ন আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনা হবে মাতৃসঙ্গীত দিয়ে ৷ সভাপণ্ডপে সকাল 8টা থেকে 9টা পর্যন্ত বেলুড় মঠের ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ব্রহ্মচারীরা মাতৃসঙ্গীত পরিবেশন করবেন । এরপর সকাল 9টা 05 মিনিট থেকে 9টা 45 মিনিট পর্যন্ত স্বামী প্রতীতানন্দের পাঠে অনুষ্ঠিত হবে শ্রী সারদা মায়ের কথা পাঠ ।

তারপর সকাল 9টা 55 মিনিট থেকে 11টা পর্যন্ত পদাবলী কীর্তন পরিবেশন করবেন শিল্পী অরিন্দম চট্টোপাধ্যায় । বেলা 11টা 05 মিনিট থেকে বেলা 12টা পর্যন্ত মঞ্চস্থ হবে গীতি-নাট্য 'করুণাপাথার' (সম্পূর্ণ)।

Sri Sarada Devi 173rd birth anniversary
শ্রী সারদামাতার জন্মতিথির অনুষ্ঠানের সূচি (ছবি- বেলুড় মঠ, রামকৃষ্ণ মিশন)
দুপুরের অনুষ্ঠানে শুরুতে অর্থাৎ 12টা 05 মিনিট থেকে 12টা 45 মিনিট পর্যন্ত পরিবেশিত হবে বাউল গান, শিল্পী গোলাম ফকিরের কণ্ঠে। এরপর দুপুর 1টা 10 মিনিট থেকে 2টো পর্যন্ত দেবাশিস কুলোভীর পরিবেশনায় শ্রীখোল-বাদন । দুপুর 2টো 05 মিনিট থেকে 2টো 55 মিনিট পর্যন্ত ভজন পরিবেশন করবেন শিল্পী অনল চট্টোপাধ্যায়।

মূল ধর্মসভা শুরু হবে বিকেল 3টেয় ৷ বিষয়—'শ্রীসারদামায়ের জীবন ও বাণী'। সভায় সভাপতিত্ব করবেন স্বামী বলজ্ঞানানন্দ এবং বক্তব্য রাখবেন স্বামী সত্যেশানন্দ (ইংরেজি) ও স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ (বাংলা)।

মা সারদা সদ্ভব ভবনে প্রসাদ বিতরণ চলবে সকাল 11টা থেকে দুপুর 2টো পর্যন্ত । শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরের আরতির পর ভোজনের আয়োজন রয়েছে ৷ সমগ্র অনুষ্ঠানে ভক্তদের শৃঙ্খলা বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে মঠ কর্তৃপক্ষ।

