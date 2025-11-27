বেলুড় মঠে শ্রীসারদা মাতার জন্মতিথি উদযাপন, রইল পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠানের সূচি
শ্রীসারদা মাতার জন্মতিথি উপলক্ষে বেলুড় মঠে সারাদিনব্যাপী নানা ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক কর্মসূচি ৷ পুরো দিনের সূচি প্রকাশ করেছে মঠ কর্তৃপক্ষ ৷
হাওড়া, 27 নভেম্বর: 11 ডিসেম্বর, 2025 বৃহস্পতিবার ৷ বাংলায় 25 অগ্রহায়ণ, 1832 ৷ শ্রী সারদা মাতার জন্মতিথি উপলক্ষে বেলুড় মঠে সারাদিনব্যাপী নানা ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে । মঠ কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই পুরো দিনের সূচি প্রকাশ করেছে ৷ ভোরের মঙ্গলারতি থেকে আরতির পরবর্তী ভোজন—সবই রয়েছে এই সূচিতে ৷
দিনের প্রথম অনুষ্ঠান মঙ্গলারতি ৷ যা অনুষ্ঠিত হবে ভোর 4টা 45 মিনিটে । এর ঠিক পরেই 4টা 50 মিনিটে বেদপাঠ ও স্তোত্রপাঠ এবং 5টায় ভজন। সকাল 7টায় বিশেষ পুজো এবং দুপুর 12টায় হোমের মাধ্যমে সকালের ধর্মাচরণ পর্ব শেষ হবে ৷
মঠ ও মন্দির সংলগ্ন আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনা হবে মাতৃসঙ্গীত দিয়ে ৷ সভাপণ্ডপে সকাল 8টা থেকে 9টা পর্যন্ত বেলুড় মঠের ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ব্রহ্মচারীরা মাতৃসঙ্গীত পরিবেশন করবেন । এরপর সকাল 9টা 05 মিনিট থেকে 9টা 45 মিনিট পর্যন্ত স্বামী প্রতীতানন্দের পাঠে অনুষ্ঠিত হবে শ্রী সারদা মায়ের কথা পাঠ ।
তারপর সকাল 9টা 55 মিনিট থেকে 11টা পর্যন্ত পদাবলী কীর্তন পরিবেশন করবেন শিল্পী অরিন্দম চট্টোপাধ্যায় । বেলা 11টা 05 মিনিট থেকে বেলা 12টা পর্যন্ত মঞ্চস্থ হবে গীতি-নাট্য 'করুণাপাথার' (সম্পূর্ণ)।
মূল ধর্মসভা শুরু হবে বিকেল 3টেয় ৷ বিষয়—'শ্রীসারদামায়ের জীবন ও বাণী'। সভায় সভাপতিত্ব করবেন স্বামী বলজ্ঞানানন্দ এবং বক্তব্য রাখবেন স্বামী সত্যেশানন্দ (ইংরেজি) ও স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ (বাংলা)।
মা সারদা সদ্ভব ভবনে প্রসাদ বিতরণ চলবে সকাল 11টা থেকে দুপুর 2টো পর্যন্ত । শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরের আরতির পর ভোজনের আয়োজন রয়েছে ৷ সমগ্র অনুষ্ঠানে ভক্তদের শৃঙ্খলা বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে মঠ কর্তৃপক্ষ।