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ভেজালের কারবার রুখতে রাজ্যজুড়ে কড়া অভিযান, তিন দিনে সিল 17টি রেস্তোরাঁ

শহরের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিযান চালিয়ে 200 কেজির বেশি পণ্য নষ্ট করা হয়ছে। 25 জনকে নোটিশ দেওয়া হয়ছে। 10 জনের ফুড লাইসেন্স বাতিল করা হয়ছে।

RESTAURANT RAIDS IN KOLKATA
খাদ্য সুরক্ষা দফতরের অভিযানে উদ্ধার পচা মাংস (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 5, 2026 at 10:04 AM IST

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কলকাতা, 5 সেপ্টেম্বর: রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে বিশেষ খাদ্য সুরক্ষা সপ্তাহ। সাধারণ মানুষের জন্য স্বাস্থ্যকর এবং নিরাপদ খাবার নিশ্চিত করতে পথে নেমেছে প্রশাসন। গত 1 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই বিশেষ অভিযান চলবে 7 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আর প্রথম তিন দিনের মাথাতেই রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে উঠে এল চাঞ্চল্যকর সব ছবি।

যত্রতত্র ভেজালের রমরমা রুখতে কড়া পদক্ষেপ করছে প্রশাসন। প্রথম তিন দিনেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অভিযান চালিয়ে মোট 17টি হোটেল এবং রেস্তোরাঁ সিল করে দেওয়া হয়েছে। জনস্বাস্থ্যের সঙ্গে এই আপস কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না-বলে কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দফতর থেকে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, "জনস্বাস্থ্য রক্ষা করতে এবং সকলের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর খাবার সুনিশ্চিত করতে এই কড়া নজরদারি জারি থাকবে।

RESTAURANT RAIDS IN KOLKATA
নোটিশ (ইটিভি ভারত)

এই প্রসঙ্গে এক আধিকারিক বলেন, "আমারদের এই খাদ্য সুরক্ষা অভিযান চলবে। যেখানেই নজরে আসছে সেখানেই তড়িঘড়ি ব্যবস্থা। খাদ্যের নমুনা পরীক্ষার জন্য মোবাইল ভ্যান থাকছে। যেগুলি স্পট পরীক্ষা করা হবে। সেগুলি এই ভ্রাম্যমাণ পরীক্ষাগার থেকে করিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও আমাদের খাদ্য নমুনা পরীক্ষা করার জন্য আধুনিক পরীক্ষাগার আছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আইন মেনে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে । বিগত 3দিনে 700 কেজির বেশি কাঁচামাল নষ্ট করেছে কোকাতার বিভিন্ন ।"

খাদ্য সুরক্ষা দফতরের প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী,

  • গত 1 থেকে 3 সেপ্টেম্বরের মধ্যে রাজ্যজুড়ে মোট 2337টি খাবার দোকানে পরিদর্শন চালিয়েছেন আধিকারিকরা।
  • এর মধ্যে 2056টি জায়গাতেই বড়সড় অনিয়ম ধরা পড়েছে।
  • পরিদর্শিত অধিকাংশ দোকানেই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বা নিয়মের অভাব স্পষ্ট।
  • পরিস্থিতি শোধরাতে 2039টি ক্ষেত্রে সংশোধনী পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
  • খাদ্যের গুণমান যাচাইয়ের জন্য মোট 1277টি নমুনা পরীক্ষার জন্য সংগ্রহ করেছেন আধিকারিকরা।

স্বাস্থ্যবিধি না-মানায় 16টি দোকানে খাবার বিক্রি পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বাতিল বা সাসপেন্ড করা হয়েছে 5টি লাইসেন্স। পাশাপাশি, 17টি বিক্রেতার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপও শুরু হয়েছে। কোথাও নর্দমার উপর চলছে রান্না, তো কোথাও আবার হলুদে মেশানো হচ্ছে বিষাক্ত রাসায়নিক। মালদার একটি নামী বিরিয়ানির দোকানে গিয়ে চোখ কপালে ওঠে আধিকারিকদের। দেখা যায়, রীতিমতো খোলা ড্রেনের উপর বসে চলছে হায়দরাবাদি বিরিয়ানি রান্না। ওই দোকানের বৈধ এফএসএসএআই (FSSAI) লাইসেন্স ছিল না।

RESTAURANT RAIDS IN KOLKATA
সিউড়িতে খাদ্য দফতরের আধিকারিকদের হানা (ফাইল ছবি: ইটিভি ভারত)

চরম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে সেখানে খাবার বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয়। মালদার পিওর বুঁদ এবং পাইলট পানি নামের দু'টি পানীয় জল প্রস্তুতকারক সংস্থার কারখানায় হানা দিয়ে দেখা যায়, তাদের কাছেও বৈধ লাইসেন্স নেই। লাইসেন্সিং নিয়ম না-মানায় তাদের বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

  • মালদার টেস্টি ফুড প্রোডাক্ট নামের একটি কেক তৈরির কারখানার পরিবেশ অত্যন্ত নোংরা থাকায় সেখানেও নিষেধাজ্ঞা চাপিয়েছে প্রশাসন।
  • উত্তর 24 পরগনার অশোকনগরের দুধঘর নামের একটি দোকানে হানা দিয়ে আধিকারিকরা দেখেন, সেখানে হলুদ গুঁড়োর মধ্যে মেটানিল ইয়েলো নামের বিষাক্ত রং মেশানো হচ্ছে। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয় কামধেনু ফুড কালারও। অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং লাইসেন্স না-থাকার কারণে ওই দোকানটিকে সিল করে দিয়েছে পুলিশ।
  • হুগলির পুইনানে ভুল তথ্য দেওয়ার অভিযোগে নূর এন্টারপ্রাইজ নামের একটি পানীয় জল সংস্থাকে বন্ধ করে দিয়েছে প্রশাসন।
  • নদিয়ার কালীগঞ্জের দেবগ্রামের তারা মা হোটেল এবং চাপড়ার জনপ্রিয় হোটেলেও পুলিশি অভিযানে সিল করা হয়েছে।
  • অভিযোগ, ওই দুটি হোটেল জল পরীক্ষার কোনও রিপোর্ট দেখাতে পারেনি এবং সেখানে পেস্ট কন্ট্রোলের কোনও ব্যবস্থাও ছিল না।
  • অন্যদিকে, পশ্চিম বর্ধমানে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (SWM) নিয়ম ভাঙার দায়ে 7টি সংস্থাকে জরিমানা করা হয়েছে।

তবে প্রশ্ন উঠছে, খাদ্য সুরক্ষা বিভাগ বিশেষ সপ্তাহ পালনে করতে যে সক্রিয়তা দেখা যাচ্ছে 365 দিন সেই ভূমিকা চোখে পড়ে না কেন ? কলকাতা কর্পোরেশন বা সরকারি প্রতিষ্ঠানের বাইরে বিভিন্ন জায়গায়।

TAGGED:

খাদ্য সুরক্ষা সপ্তাহ
রেস্তোরাঁয় হানা
RAID ON THE RESTAURANT
17 RESTAURANTS SEALED IN 3 DAYS
RESTAURANT RAIDS IN KOLKATA

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