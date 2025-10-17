সাহসিকতা দূরে সরিয়ে আজ সতর্ক থাকার পরামর্শ, রাশিফলে কাদের ইঙ্গিত

সাহসিকতা দূরে সরিয়ে আজ সতর্ক থাকার পরামর্শ, রাশিফলে কাদের ইঙ্গিত
কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য ? কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : October 17, 2025 at 12:02 AM IST
মেষ : আপনি নিজের কাজ ও সম্পর্ক নিয়ে উত্তেজিত হয়ে থাকবেন আজ । কর্মক্ষেত্রে, অন্যদের নিজের দলে যোগ দেওয়ার বিষয়ে প্রভাবিত করবেন । তবে, যে কোনও কাজ করার আগে আপনাকে সতর্ক হতে ও চিন্তাভাবনা করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ৷ কারণ অনেক সময় প্রত্যাশার বিপরীত ফল পাওয়া যেতে পারে এবং এর দায় আপনাকেই বহন করতে হবে ।
বৃষ : পারিবারিক সমস্যা আজ আপনাকে ব্যস্ত রাখবে । মেজাজ ও পরিণত মানসিকতা আপনাকে মানসিক সমস্যার সঙ্গে মোকাবিলা করতে সাহায্য করবে । আপনার কর্মশক্তি ও উৎসাহ আংশিক প্রত্যাশিত ফল দেবে । আজ রাত্রে প্রেমের গভীর প্রকাশ অনুভব করার সম্ভাবনা আছে ৷ তবে বেশিরভাগটা ভাষার মাধ্যমেই হবে ।
মিথুন : আপনি নিজের রোজের রুটিনে কিছু পরিবর্তন আনতে চাইবেন । রোজের জীবনের একঘেয়েমিতে বিরক্ত হয়ে যাবেন এবং কিছু পরিবর্তন চাইবেন । রোজের সময়সূচির একঘেয়েমি কম করতে আপনার সহজাত সৃজনশীলতাকে কাজে লাগান ।
কর্কট : অন্যদের ব্যাপারে আজ নাক গলাবেন না । কারণ তারা এটিকে ভালোভাবে নেবে না । মাঝের রাস্তা আপন করে নিন । আপনার অবশ্যই নিজের সাহসিকতা এবং বাহাদুরি সামলে রাখা উচিত । যাই কিছু করবেন তাতে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ।
সিংহ : যদি আপনি নতুন করে কিছু শুরু করতে চান তাহলে এই দিনটি আপনার জন্য শুভ ৷ যদি আপনি ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করে থাকেন, তাহলে আজ হয়ত তার মধ্যে কিছু বাস্তবায়িত করতে পারেন । মনে রাখবেন চোখ বন্ধ করে কোনও কাজ করা কোনও কিছুর সমাধান নয় । ধীর এবং শান্ত থাকুন সবসময় ৷ ধাপে ধাপে নিজের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার কথা বিবেচনা করুন ।
কন্যা : সৃজনশীলতার অস্বাভাবিক মাত্রা আপনাকে নতুন মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা করতে উদ্বুদ্ধ করবে । আপনার কিছু অভিজ্ঞতা থাকবে যা আপনাকে আবেগপ্রবণ করে তুলবে । যদিও, এতেই শেষ নয় ৷ আরও অনেক রোমাঞ্চ থাকতে পারে আজ ।
তুলা : আজ আপনার খাদ্যরসিক দিকটা জেগে উঠবে । সামনে থাকা প্রতিটি খাদ্য উপভোগ করুন । কর্মক্ষেত্রে আপনি এমন জায়গায় আসতে পারেন যেখানে আপনাকে বিভিন্ন বিকল্প থেকে চয়ন করতে হবে । কিন্তু চিন্তা করার কিছু নেই । শুধু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানান এবং তাহলেই আপনার সিদ্ধান্ত নিতে কোনও অসুবিধা হবে না ।
বৃশ্চিক : আজ আপনি ইতিবাচক থাকবেন ৷ গুজব থেকে দূরে থাকবেন । অনেককেই আকৃষ্ট করবেন ৷ মানুষ আপনাকে অনুকরণ করতে চাইবে । হাসুন এবং দুনিয়া আপনার সঙ্গে হাসবে । আনন্দ ছড়িয়ে দিন ৷ দেখবেন দশগুণ ফেরত পাবেন ।
ধনু : আজ আপনি হঠাৎ করে সব্যসাচী হয়ে উঠবেন ও একসঙ্গে অনেক কাজ সম্পন্ন করতে চাইবেন । আজ আপনার প্রবৃত্তি আপনাকে পরিচালিত করবে, তার ওপরে বিশ্বাস রাখুন ও এগিয়ে যান । আপনি হয়ত কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবেন । কেই বা সহজ সমাধান চায় বলুন ?
মকর : আজ আপনি একটি সুযোগ পাওয়ার জন্য দৌড়বেন ৷ এই পদক্ষেপ তাৎক্ষণিক ফলাফল দেবে এবং প্রতিযোগীদের তুলনায় অনেক ভালো জায়গায় পৌঁছবেন । প্রতিযোগীরা আপনাকে এক হাত নিতে চাইবে । কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে ।
কুম্ভ : আপনি এমন মানুষদের বিপরীতে আছেন, যারা আপনার উপর রাগ পুষে রেখেছে ৷ আপনাকে টেনে নামানোর একটা সুযোগের অপেক্ষায় আছে । কিন্তু, আপনি আত্মবিশ্বাসী, দক্ষ এবং নিজের শক্তি খুব ভালোভাবে জানেন । প্রতিযোগীরা যতই চেষ্টা করুক না কেন, তারা কখনওই আপনার সমান শক্তিশালী হতে পারবে না ।
মীন : রোজের বিরক্তিকর কাজ নিয়ে অপেক্ষা করছে আজকের গতানুগতিক দিনটি । বারংবার করে আসা কাজে আজ আর উৎসাহ পাবেন না । বিকেলের পর এর মোকাবিলা করার জন্য অনেক বেশি ইতিবাচক মনোভাব ফিরে পাবেন ও প্রস্তুত হতে পারবেন ।