পরিস্থিতি সামলাতে না পারলে আজ সব ভেস্তে যাওয়ার সম্ভবনা এই রাশির

পরিস্থিতি সামলাতে না পারলে আজ সব ভেস্তে যাওয়ার সম্ভবনা এই রাশির
কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য, কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : June 17, 2026 at 12:30 AM IST
মেষ (ARIES) : প্রিয়জনের সঙ্গে কাটানো কিছু ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত আপনার প্রেমের জীবনকে রোমাঞ্চকর করে তুলবে । সঙ্গীকে সন্তুষ্ট করার জন্য নতুন নতুন উপায় পরীক্ষা করতে আপনি আগ্রহী এবং রোমাঞ্চিত হবেন । আজকের দিনে আর্থিক বিষয়গুলি আপনার কাছে অগ্রাধিকার নাও পেতে পারে । এটি হয়তো একটি সাধারণ দিন হতে পারে । ধারণার বশবর্তী এমন ব্যবসায়িক ব্যাপার-স্যাপার এড়িয়ে যান । অফিসে সুখী পরিণতি আশা করবেন না । হয়তো নিজের মেজাজ হারিয়ে ফেলবেন । তবে, ঠান্ডা স্বভাব রাখা সাহায্য করতে পারে ।
বৃষ (TAURUS) : শব্দ ব্যবহারের ব্যাপারে সাবধান হন, তারা যেমন সারিয়ে তুলতে পারে, তেমনই আঘাতও দিতে পারে ৷ অনুভূতিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করুন কারণ প্রকৃত প্রেমের জন্য নিষ্ঠা এবং দীর্ঘ সময় উৎসর্গের প্রয়োজন । আপনার আর্থিক ব্যাপারে তীব্রভাবে চিন্তাভাবনা এড়িয়ে যান কারণ বাণিজ্যিক প্রবৃত্তি হয়তো আজ আংশিকভাবে সক্রিয় হতে পারে । কাজের জায়গায় পরিস্থিতি কঠিন হয়ে উঠতে পারে কারণ কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে অতিরিক্ত কাজের চাপ পরিচালনা করা দিনের সবচেয়ে কঠিন অংশ হতে পারে । যাইহোক, দিনের শেষে জিনিসগুলি আপনার কড়া নিয়ন্ত্রণে আসতে পারে ।
মিথুন (GEMINI) : কাজের জায়গায় একটা কঠিন দিনের পরে আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে দারুণ ভালো সময় কাটানোর আশা করতে পারেন । রং বেরঙের পোশাক, দারুণ সংগীত এবং একটি নয়নাভিরাম স্থানে যাওয়া আপনার মনে শান্তি এনে দিতে পারে । আর্থিক ক্ষমতা বাড়ানোর ভালো সুযোগ পেতে পারেন । স্বল্প মেয়াদী আর্থিক ব্যাপারগুলির পরিকল্পনা করুন যাতে সেগুলির দীর্ঘমেয়াদের সময়ে বৃথা না যায় । পেশাগত বিষয়ে দিনটি ভালো হতে পারে । আপনার কাজের ক্ষেত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণার মাধ্যমে আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার করতে পারেন ।
কর্কট (CANCER) : পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হয়তো আপনি অতিরিক্ত সময় ব্যবহার করতে পারেন । মানিয়ে নেওয়ার স্বভাব হয়তো আপনার প্রেমের জীবনকে আরও ভালো রাখতে পারে । অর্থব্যয় হওয়া সত্ত্বেও, আপনি স্বস্তির শ্বাস ফেলতে পারেন কারণ বিপদ আপদের জন্য যথেষ্ট পয়সা রয়েছে । ব্যালেন্স শিট বজায় কঠোর হন । অফিসে খুব বেশি কাজ না করা থাকায় আপনি হয়তো ভারী দায়িত্ব নিতে চাইতে পারেন । যদিও, আপনার হাতে কাজ বাকি পড়ে আছে কি না সেটি আগে পরীক্ষা করুন ।
সিংহ (LEO) : আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে কিছু আনন্দদায়ক মুহূর্তগুলি আপনাকে সুখ এবং সন্তুষ্টির বোধ এনে দেবে । শ্যাম্পেন, চকোলেট এবং মুখরোচক খাবার আপনার সন্ধ্যাটিকে রোম্যান্টিক করে তুলবে । আয়ের থেকে ব্যয় বেশি হওয়া সত্ত্বেও, আপনার আর্থিক গ্রাফটি খুব একটা খারাপ দেখাবে না । যদিও, আপনাকে আজকের দিনের জন্য বিনিয়োগগুলি স্থগিত রাখতে হতে পারে । আপনার অত্যাশ্চর্য কাজের ক্ষমতা আজকে আপনার সিনিয়র এবং সহকর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে । মিটিং চেম্বারে আপনার প্রতিভা দেখানোর সময় এসে গিয়েছে ।
কন্যা (VIRGO) : প্রিয়জনের মনোভাবের সমালোচনা করতে পারেন কারণ হয়তো আপনি কিছুটা অসন্তুষ্ট । এটি আপনার সঙ্গীকে আপনার প্রতি উদাসীন বোধ করাতে পারে । পরিস্থিতি সামলাতে শিখুন কারণ সবকিছু উল্টোপাল্টা হয়ে যেতে পারে । আর্থিক আলাপ আলোচনার জন্য অনুকূল দিন । পূর্বের প্রচেষ্টা এবং বিনিয়োগ ভালো ফল দিতে পারে । কর্মক্ষেত্রে ওঠাপড়া থাকবে । লক্ষ্য নির্ধারণ করে সাফল্য আনতে হতে পারে । তদুপরি, ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে কারণ আপনি সফলভাবে পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়িত করছেন ।
তুলা (LIBRA) : আপনি যদি কোনও সুস্থিত সম্পর্কে থাকতে চান, তাহলে তর্কবিতর্ক এড়িয়ে যান । যাইহোক, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার ফলে ভুল বোঝাবুঝির তেমন জায়গা নেই । অতিরিক্ত কাজের চাপে আপনি আপনার অর্থনৈতিক ব্যাপারে দৃষ্টি দিতে পারবেন না । আপনার উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রকৃতি আপনাকে কোনও তারকার মতো বোধ করাতে পারে কারণ আপনি কিছু অর্জনের মেজাজে থাকতে পারেন । যদিও, আপনি হয়তো এটি আবিষ্কার করে হতাশ বোধ করতে পারেন যে আপনার লক্ষ্য অর্জন করার মতো যথেষ্ট সময় হাতে নেই ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : আপনি এবং আপনার সঙ্গী যদি প্রেম প্রকাশ করেন এবং উদ্বেগ প্রকাশ না করেন তাহলে ভালো সময় কাটাবেন । দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের জন্য একে অপরের অনুভূতি ব্যাপারে সোচ্চার হন । বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক ক্ষেত্রে আপনি উন্নতি করবেন । প্রত্যাশিত এবং অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে টাকা আসতে পারে । কাজের জায়গায় আপনি হয়তো কাজগুলিকে সহজ মনে করতে পারেন । তাই তাড়াহুড়ো করে কোনও কিছু ছেড়ে দেবেন না, মনে রাখবেন যারা চেষ্টা করা বন্ধ করে দেয় তারা কখনও জিততে পারে না ।
ধনু (SAGITTARIUS) : আপনি আজকে উৎসাহ এবং জীবনীশক্তিতে ভরপুর, তাই প্রেম তুঙ্গে । আপনার আত্মবিশ্বাস আপনার প্রিয়জনের আস্থা এবং সহানুভূতি বৃদ্ধি করবে । আর্থিকভাবে আপনি জমে থাকা আয়ের ব্যাপারে মনোনিবেশ করবেন এবং আপনার টাকা পয়সা দ্বিগুণ করার উপায় খুঁজতে পারেন । তবে আপনাকে আরও বেশি সাশ্রয় করতে হলে ব্যয়ের উপর একটু রাশ টানতে হবে । ভাগ্য উজ্জ্বল তাই কার্যক্ষেত্রে খারাপ কিছু হবে না । গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান আপনাকে জীবনীশক্তিতে ভরপুর করে তুলেছে তাই আপনার দারুণ এনার্জি ।
মকর (CAPRICORN) : প্রিয়জনের বোকা বোকা দাবিদাওয়া পূরণ করে তাকে খুশি করতে পারেন আজ । এটি আপনার প্রেমের জীবনে আনন্দ আনবে ৷ তাই এর চেয়ে ভালো আর কিছুই হতে পারে না । আপনার হয়তো আয় বাড়ানোর অন্যান্য উপায় সন্ধান করবেন । তবে আপনাকে হয়তো আরও বেশি লাভের জন্য আপনার আরও প্রচেষ্টা করতে হবে । কাজের জায়গায়, আপনি খুব ভালো মেজাজে নাও থাকতে পারেন । পরিমাণের তুলনায় মানের উপর বেশি জোর দিতে পারেন । অতএব, বেশি মস্তিষ্ক ব্যবহার করতে হয় এমন কাজ এড়িয়ে যান কারণ হয়ত ভুল করতে পারেন ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : আপনার সঙ্গীর রোম্যান্টিক মেজাজ হয়ত আজকে আপনাকে উদ্দীপ্ত করে তুলতে পারে । যদিও আপনার রোম্যান্টিক মেজাজ জাগিয়ে তুলতে তাদেরকে অসাধারণ বা অতি উত্তেজনাপূর্ণ কিছু করতে হবে । টাকা পয়সার দিন থেকে সাধারণ সময় এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত খরচা একটু বেশি হয়ে যাবে । গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান এই দিনটিকে কাজের জায়গায় সময়ের উপযুক্ত করে তুলতে পারে । সিনিয়র কাছ থেকে পাওয়া প্রশংসা এবং সহকর্মীদের কাছ থেকে পাওয়া সমর্থন আপনাকে ভালো মেজাজে রাখবে । যদিও, নতুন প্রকল্প চালু করার আগে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখুন ।
মীন (PISCES) : ব্যক্তিগত সমস্যাগুলির জন্য আপনার পরিবার এবং সঙ্গীর থেকে পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে । বাড়িতে একটি ছোট অনুষ্ঠান হওয়ার সম্ভাবনা । আপনি হয়তো বই বা বাদ্যযন্ত্রে বিনিয়োগ করতে চাইতে পারেন । আজকে আপনার অবসর যাপনের দিন, আপনি বিনোদনে সময় কাটাবেন । তবে, আপনাদের অনুভূতিগুলি একে অপরের বিপরীত হয়ে আবেগ সংক্রান্ত বিপর্যয় ঘটাতে পারে । এটি এড়াতে নিজের মেজাজ ঠান্ডা রাখুন ।