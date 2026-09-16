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সতর্ক থাকুন সিংহ রাশিরা, মেষকে নিতে হবে নয়া দায়িত্ব; পড়ুন বুধের রাশিফল

মেষ থেকে মীন, রাশিচক্রের 12টি রাশির জাতক-জাতিকাদের ভাগ্যে শনিবার কী আছে ? আজই কি ভাগ্যের মোড় ঘুরছে ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ৷

Today's Horoscope in Bangla
আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 16, 2026 at 12:02 AM IST

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মেষ (ARIES): অতীতে আপনাকে জীবনসঙ্গীর সঙ্গে হওয়া কোনও সমস্যার সমাধান করতে হতে পারে। আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করুন যাতে ভুল বোঝাবুঝির কোনও অবকাশ না থাকে। আপনার সমস্যা সমাধানের মানসিকতা, আপনার সম্পর্কে মাধুর্য ধরে রাখবে। আপনি হয়তো উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করতে ও সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ মেটাতে সক্ষম হবেন। পেশাদারী জীবনে, আপনার মেজাজের ওঠানামা সমস্যা তৈরি করতে পারে। দিনের দ্বিতীয়ার্ধ অফিসের রুটিন কাজে ঢিমেতালে কাটতে পারে। সুযোগ পেলে কাঁধে নতুন দায়িত্বের ভার অবশ্যই নিন।

বৃষ (TAURUS): আপনার ও আপনার জীবনসঙ্গীর মধ্যে বোঝাপড়া আরও ভালো হয়ে ওঠার কারণে প্রেমের জীবন আনন্দে ভরে থাকবে। একসঙ্গে ভালো সময় কাটানোর পেছনে এরই ভূমিকা থাকবে। আজকের দিনে চাপমুক্ত প্রেমের জীবুন আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। বাস্তববাদী মানসিকতাআপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে সাহায্য করতে পারে। আপনি হয়তো শুধুমাত্র জরুরি জিনিসের পেছনেই খরচ করার চেষ্টা করবেন। কাজের জায়গায় আপনার আত্মবিশ্বাস ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দিনটিকে অসাধারণ করে তুলবে। আপনি যে আপনার সংস্থার একজন মূল্যবান সম্পদ, সঠিক বিচারবিবেচনা তা সবার সামনে তুলে ধরবে।

মিথুন (GEMINI): আজ আপনার বন্ধুদের সঙ্গে বন্ধন আরও দৃঢ় হবে । আপনি হয়তো আজ প্রেমে পড়তে পারেন । যদি ইতিমধ্যেই আপনি কোনও মহিলার সঙ্গে সম্পর্কে থাকেন, তাহলে আপনি হয়তো সেই বন্ধনকে বাগদান বা বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারেন ।

কর্কট (CANCER): আজ নতুন বাড়ি অথবা গাড়ি কেনার জন্য শুভ । নতুন বাড়িতে স্থানান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । তাই গৃহপ্রবেশ জাতীয় অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত থাকুন । মন শান্ত রাখতে আজ যোগব্যায়াম বা প্রাণায়ম করতে পারেন ৷

সিংহ (LEO): আজকের দিনটি আপনার কাছে আনন্দদায়ক ৷ আপনি যদি ক্রীড়াপ্রেমী হন তাহলে হয়তো আপনার মন ক্রীড়ার প্রতি আকর্ষণ করবে ৷ আজ ভালো সময় কাটাবেন ৷

কন্যা (VIRGO): আপনার পুরোনো কৃতিত্বগুলি নিয়ে বসে থাকার সময় এটি নয়, আপনাকে অক্লান্তভাবে নিজের কাজ চালিয়ে যেতে হবে । আপনাকে নিজের মনোযোগ ঠিক রাখতে হবে এবং কিছুদিন আগেই যে সাফল্য পেয়েছিলেন সেই একই পরিমাণ সাফল্যের জন্য সুসংহত থাকতে হবে। সম্পর্কগুলিকে অবহেলা করবেন না, কারণ এগুলিই আপনার সাফল্য এবং শান্ত থাকার ভিত্তি ।

তুলা (LIBRA): আপনি আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে অনেক ভালো সময় কাটাতে পারবেন । বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষিত হবেন । আজ সন্ধ্যায় আপনি প্রিয়জনের সঙ্গে একটি রোম্যান্টিক সন্ধ্যা কাটাতে পারেন ।

বৃশ্চিক (SCORPIO): বহুদিন ধরে পড়ে থাকা সংস্কারের কাজ আজকে হয়তো শুরু হতে পারে । কতগুলি শিল্পকলা আছে যা আপনার চোখে পড়বে, এবং আপনি চাইবেন এই শিল্পকর্মগুলি দিয়ে আপনার ঘর সাজাতে । আপনার বাড়ির নতুন চেহারা সবাইকে দেখানোর জন্য হয়তো আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে একটি ছোট্ট উৎসবেরও আয়োজন করতে পারেন ৷

ধনু (SAGITTARIUS): বিশৃঙ্খলা এবং বিভ্রান্তির মধ্যে নিজের অভিমুখ এবং গন্তব্য ভুলে যাবেন না । আজ হয়তো আপনি সময়ের অভাবে ভুগবেন এবং এক মুহূর্তও মানসিক শান্তি পাবনে না । এই পরিস্থিতিতে একটি বিরতি নিতে পারেন ।

মকর (CAPRICORN): আজকে বিভিন্ন দিক থেকে টাকা পয়সা আসবে, কিন্তু বিভিন্ন দিকে খরচও হয়ে যাবে । রোজগার এবং খরচের একটা হিসেব রাখুন । কাজের জায়গায় পরিস্থিতি হয়তো একটু কঠিন হতে পারে, কিন্তু আপনি আপনার সহজাত এবং অর্জিত দক্ষতায় এবং পুরোনো অভিজ্ঞতা দ্বারা সমস্ত সমস্যার সমাধান করে ফেলবেন ।

কুম্ভ (AQUARIUS): আজ অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম । দিনের সর্বোচ্চ বিন্দু হবে আপনার অনবদ্য দক্ষতা যার দ্বারা আপনি একঘেয়ে কাজগুলি করে যান । প্রবাদটি মনে রাখবেন, সাফল্য 1 শতাংশ প্রতিভা এবং 99 শতাংশ পরিশ্রম ।

মীন (PISCES): ভালোভাবে শুরু করা মানে অর্ধেক কাজ শেষ । এটি মনে রেখে, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্ট সম্পূর্ণ করার ব্যাপারে আপনি সক্রিয়ভাবে নিজের সহকর্মীদের সহযোগিতা চাইবেন এবং আপনার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন চাইবেন। আজ সন্ধ্যায় আপনি সৃজনশীল কিছু করবেন, যেমন ছবি আঁকা।

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