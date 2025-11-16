ETV Bharat / state

রবিতে পদে পদে সাফল্য, দিন হয়ে উঠবে অত্যাশ্চর্য; আর কী বলছে রাশিফল ?

আজ আপনাকে কী কী চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হতে পারে ? আর কী ধরনেরই সুযোগই বা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে ? জেনে নিন রবিবারের রাশিফল ৷

Today's Horoscope in Bangla
আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 16, 2025 at 12:05 AM IST

4 Min Read
মেষ: আপনার প্রবল উদ্যম আপনার প্রিয়তম বা সঙ্গীকে আনন্দিত ও বিষ্মিত করবে। আপনার উৎসাহ ও উদ্যমে তিনি অবাক হয়ে যাবেন। আজকে আপনি বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আর্থিক বিষয়গুলি দেখবেন। আর্থিক বিষয় সম্বন্ধে আপনি কোনও ভালো খবর পাওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকবেন, যা কিনা আপনার মুখে হাসি এনে দেবে। এর ফলে প্রাত্যহিক কাজকর্মগুলি আপনি আরও ভালো করে করতে পারবেন; ফলে আপনার আরও বেশি দায়িত্ব নেওয়ার ইচ্ছা হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনি ভালোভাবে কাজ করতে পারবেন।

বৃষ: প্রেম জীবন সংক্রান্ত বিষয়গুলি সামলানোর সময় আপনাকে বাস্তববাদী হতে হবে। সবকিছু আপনাকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে হবে। যদিও শান্তি বজায় রাখতে গিয়ে, প্রেম জীবনকে উপেক্ষা করবেন না। আজকে আপনার জন্য শুভ দিন, কাজেই আপনি হয়তো ভাগ্যকে একটু পরখ করে দেখতে চাইবেন। পুরনো কিছু স্টক বেচার ফলে আপনি হয়তো অতি প্রয়োজনীয় অর্থ পাবেন। আজকে আপনি বেশি পরিশ্রম করতে হবে।

মিথুন: আপনার জন্য একটা ব্যস্ত ও বিশ্রামহীন দিন অপেক্ষা করছে । ফেলে রাখা কাজ সময়সীমার মধ্যে শেষ করতে চেষ্টা করবেন । তবে দুপুরের পর থেকে কাজের চাপ কিছুটা কমবে । পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে ডিনার বা সিনেমা দেখার পরিকল্পনাও করতে পারেন।

কর্কট: কোনও কাগজে সই করার আগে ভালো করে চিন্তাভাবনা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে । আজ আর্থিক ক্ষতি হওয়ার দিন। তাই দালাল, এজেন্টদের বুদ্ধি সহকারে সামলান। কাজের জায়গায় নতুন আকর্ষণীয় অফার পাবেন। নতুন চাকরিতে যোগ দেওয়ার সুযোগও রয়েছে ।

সিংহ: আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটানো অগ্রাধিকার হতে পারে, তাই আজকে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে নেবেন। একটি সুখী, আনন্দময়, শান্তিপূর্ণ দিন যেদিন আপনার প্রিয়তমার সান্নিধ্যে নিজেকে বিশেষ অনুভব করতে পারেন। স্ব-নিযুক্ত কর্মী বা ফ্রিল্যান্সাররা আজ ভালো উপার্জন করতে পারনে। ভাগ্য সহায় হওয়ায়, আপনি ব্যয়ের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ রাখবেন। কাজের জায়গায় তেমন ওঠাপড়া না থাকায় খুব একটা ক্লান্তিকর দিন নয়। আপনার সহকর্মী মতো আপনার উপর কাজের চাপ নাও থাকতে পারে।

কন্যা: আজ সাংসারিক দায়িত্ব পালন করা সবথেকে বড় কাজ হবে। অধস্তন ব্যক্তিরা তাদের পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করবেন। তবে, মনে রাখবেন আপনার প্রচেষ্টা যত বেশি হবে প্রত্যাশা পূরণের সম্ভাবনাও তত বাড়বে । কয়েকজনের থেকে সাবধান থাকবেন।

তুলা: অন্য চিন্তায় ডুবে আছেন, তাই প্রিয়জনকে তেমন একটা মনোযোগ দেবেন না। বন্ধু এবং প্রিয়জনের কাছ থেকে সহায়তা নিতে দ্বিধা বোধ করবেন না। হঠকারী ব্যয়ের অভ্যাস আপনাকে টাকাপয়সা বিনিয়োগ বা নষ্ট করার আগে দুবার চিন্তা করতে বাধ্য করবে। তবে আপনার প্রাথমিক প্রকৃতি এবং ভাগ্য হয়তো বেপরোয়া ব্যয় আটকাতে সাহায্য করতে পারে। চলমান জিনিসে শ্যাওলা ধরে না। কাজের জায়গায় একই স্থানে আটকে থাকবেন না। পরিস্থিতি যদি অনুকূল না হয় তাহলে এটাই পরিবর্তনের ভালো সময়।

বৃশ্চিক: অফিসে একটি আকর্ষণীয় দিন বিশেষ কারও সঙ্গে একটি সুন্দর এবং উষ্ণ সন্ধ্যা দিয়ে শেষ হবে। সবই নির্ভর করবে আপনার প্রিয়জনের সান্নিধ্যে আপনি সবকিছুকে কতখানি বিশেষ করে তুলতে পারেন। আর্থিক লাভ আপনাকে খুশি করবে। একটি বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি হঠকারী খরচার থেকে বাঁচাবে। কাজের জায়গায়, আপনার সহকর্মীরা আপনার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে, যার ফলে সবই কঠিন হয়ে উঠবে। তবে, ভালো মনে প্রতিযোগিতা স্বাস্থ্যকর হতে পারে, তবে দিনের জন্য প্রচেষ্টা করা বন্ধ করবেন না।

ধনু: গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী লেনদেনে আপনার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকতে চলেছে। তবে, কাজের ক্ষেত্রে আপনার প্রত্যাশিত ফল নাও পেতে পারেন। যদিও, সন্ধ্যায় প্রিয়জনদের সাহচর্যে সব নেতিবাচক চিন্তা দূর হয়ে যাবে এবং আপনি আবার হালকা মেজাজ ফিরে পাবেন।

মকর: আপনি ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা পরিবারের সঙ্গে কিছু ভালো সময় কাটাতে ইচ্ছুক হতে পারেন। এটি আপনাকে প্রচুর আনন্দ দেবে। ব্যবসায়ীরা বাস্তববাদী সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হতে পারেন যা আপনার আর্থিককে সঙ্গতিকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবে। সামগ্রিকভাবে, এটি আর্থিক দিক থেকে উন্নতির দিন হতে পারে। পেশাগতভাবে আপনার কোমর বেঁধে নামার এবং কেরিয়ার ও লক্ষ্যের ব্যাপারে সিরিয়াস হওয়ার দিন। তবে দিনের পরের অংশটি আরামদায়ক হতে পারে।

কুম্ভ: দিনের শুরুটা বেশ আনন্দময় হবে। আপনি পরিশ্রমী, ভাবনাচিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেন আর নিজের প্রয়োজন অনুসারে ফলাফল পান। দিনের শেষে নিজের সুন্দর, রোম্যান্টিক দিকটা খুঁজে পাবেন। সন্ধ্যা কাটাবেন প্রিয়জনের সঙ্গে।

মীন: আপনি যদি কোনও প্রজেক্ট বা টিমের লিডার হন তাহলে এই দিনটা আপনারই। আপনার উৎসাহ ও সৃষ্টিক্ষমতা সহকর্মীদের মধ্যে এক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ধারণা তৈরি করবে। আজ ফলের তুলনায় লক্ষ্য পূরণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে বেশি উদ্বিগ্ন হবেন। কাজের দিকে অগ্রগতি ঘটানোর জন্য আজ শুভ দিন। ব্যক্তিগত জীবনে বিশেষ কোনও ঘটনা ঘটবে না। পরিবারের সদস্যরা চাইবেন আপনি তাঁদের চাহিদাগুলির দিকে মনোযোগ দিন।

