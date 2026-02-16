ETV Bharat / state

আজও শিবচতুর্দশী, মহেশ্বরের প্রিয় বারে এই নিয়মগুলি মাননেই আপনি সৌভাগ্যের শিখরে

গতকাল বিকেলে পড়েছে শিব চতুর্দশী তিথি ৷ আজ সারাদিনই সময় রয়েছে ভোলানাথকে পুজো করার ৷ সেইসঙ্গে বাবার প্রিয় সোমবার কেমন কাটবে জানুন রাশিফলে ৷

Today's Horoscope in Bangla
আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 16, 2026 at 12:01 AM IST

5 Min Read
মেষ (ARIES): আজকে আপনার এরকম নানা ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে যারা ভবিষ্যতের ঘর সাজানো এবং বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রমাণিত হবে আপনার লক্ষ্য হল উৎকৃষ্ট ভাবে চিন্তা এবং কাজ করা তার জন্য আপনাকে বাস্তববাদী থাকতে হবে এবং মাটিতে পা দিয়ে চলতে হবে আপনার মাথায় আজ শুধু কাজের চিন্তায় ঘুরবে এমনকি প্রিয়তমের সঙ্গে থাকার সময় আপনি হৃদয়ঘটিত বিষয়গুলিকে পাশে সরিয়ে রাখবেন। আপনার অসাধারণ কাজের প্রশংসা আপনার সকল প্রয়াসের পুরস্কার এনে দেবে।

বৃষ (TAURUS): আপনার প্রশাসনিক এবং সাংগঠনিক দক্ষতা প্রদর্শন করার জন্য আজ খুবই ভালো দিন। আপনার সর্বস্ব ঢেলে দিন, তা সে কর্মক্ষেত্রেই হোক বা আপনার ব্যবসা। আপনি নিশ্চিতভাবেই আপনার সহকর্মী এবং উপরওয়ালাদের মুগ্ধ করতে পারবেন। প্রেমের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জিং সময় আসতে চলেছে। সঙ্গীকে মুগ্ধ করা সহজ হবে না। যদিও, কাজের জায়গায় আপনার পরিশ্রমের স্বীকৃতি পাবেন। আজকে ভাগ্যদেবী আপনার উপর সহায় হবেন।

মিথুন (GEMINI): আজকে আপনার নিজের জিনিস সম্বন্ধে প্রবল মালিকানাবোধ জাগার সম্ভাবনা আছে। কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা আপনাকে হতচকিত করে দেবে। কিন্তু মনে রাখবেন, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। আশা ও ভালো স্বাস্থ্য ধরে রাখুন। আর্থিক সাহায্য চাওয়া যদিও আপনার জন্য কঠিন, কিন্তু আপনি সামলে নেবেন ও বাধাবিপত্তিগুলি পার করে উঠতে পারবেন। ইতিবাচক মানসিকতা বজায় রাখলে যে কাজ করবেন তাতেই সাহায্য হবে।

কর্কট (CANCER): আপনার জীবনসঙ্গী ঘরে আপনার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে আপনার কাজের চাপ কমিয়ে একটু আপনাকে আনন্দদান করার জন্য। তাই, প্রচুর কাজের চাপ সত্ত্বেও, আপনি দিনের শেষটা একটু আনন্দে কাটাতে পারেন। আপনাকে টাকার জন্য বেশি সংকোচ করতে হবে না কারণ আজ আপনি অনেক বেশি বাস্তববাদী। হিসেবের ক্ষেত্রে আপনার বাস্তববাদী মনোভাব আপনাকে টাকা জমাতে সাহায্য করবে। আপনার স্বাস্থ্যকল্যাণের ক্ষেত্রে আপনার দিনটি গড়পড়তা যাবে।

সিংহ (LEO): কিছু কিছু প্রতিশ্রুতি হাওয়ার ফিসফিসের মতো, কখনোই তা পূরণ হয় না। আজকের দিনটিও সেরকমই, আপনার কাঙ্খিত বস্তুর আপনি যত কাছে থাকবেন, ততই দূরে। আপনাকে বিজয়ী হিসেবে উদার ও ক্ষমাপূর্ণ বিজেতা হতে বলা হচ্ছে। মনে রাখবেন প্রতিদিন যেমন রবিবার নয়, আপনিও সেরকম প্রতিবার জিততে পারবেন না। জীবনকে চাপ-মুক্ত রাখার উপায় হল ধৈর্য ও বোধশক্তি। টানটান সময়সূচি আজ আপনাকে প্রচুর ব্যস্ত রাখবে।

কন্যা (VIRGO): আজ, আপনার মাথায় প্রচুর ধারণা জন্ম নেবে। আপনি আজ অনেক ভুল শুধরে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। আপনার বিচারবুদ্ধি আজ শীর্ষে থাকবে, এবং আপনি মানুষের মন বুঝতে পারবেন সেটি আপনার এবং আপনার প্রিয়জনের জন্য অসাধারণ কাজ করবে। আপনার ভালোবাসার সম্পর্কে হিসেবি হওয়া উচিত নয়। পুঁজি বিনিয়োগ যত বেশি পুরনো হবে, আপনার আয় তত ভালো হবে। এর কারণ হল, গ্রহের অবস্থানগুলি আজ এই জাতীয় ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে আপনাকে লাভবান করতে পারে।

তুলা (LIBRA): ঘরোয়া কিছু দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে মনোযোগ দিতে হবে। আপনার প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনি সচেতন থাকুন এবং তাকে সমর্থন করতে শিখুন, কারণ তার আপনার সাহায্যের প্রয়োজন।সম্মিলিতাবে সিদ্ধান্তগ্রহণ অথবা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার চিন্তাভাবনা আপনার মনে আজ ঘুরবে। সতর্কতামূলক বিবেচনার দ্বারা আপনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।আজকে অর্থনৈতিক বিষয়ে আপনি আপনার বন্ধুমহলে পরামর্শ দিতে পারেন, বন্ধুরা আপনার উপদেশকে গ্রহণযোগ্য মনে করবে এবং তারা লাভবান হবেন।

বৃশ্চিক (SCORPIO): আপনার ব্যবসায়িক সঙ্গীরা আজ আপনার জীবনে সম্পদ হয়ে দেখা দেবেন। কোনও রকম দ্বিধা বা দোটানা ছাড়াই, আপনি কোনো উদ্ভাবনী যৌথ উদ্যোগ শুরু করবেন। পরিশ্রম ও উৎসাহ সাফল্য অর্জনের খুব ভালো উপায়। আপনার দক্ষতা ও ব্যবসায়িক বুদ্ধি ওপরওয়ালাদের প্রশংসা পাবে। আপনি হয়তো বাড়ি সংস্কারের পিছনে খরচ করবেন। আপনি হয়তো বস্তুর পিছনের আসল সত্যের খোঁজ করবেন, যা এক প্রকারের দার্শনিক খোঁজ।

ধনু (SAGITTARIUS): পরিবার আপনার থেকে বেশি সময় দাবি করায় ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়বে। আপনার সঙ্গী উপেক্ষিত বোধ করবেন, কাজেই তার দাবি মেটানোও মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে। আজ আপনি যাই করবেন তাই ফলদায়ক হবে ও সন্তোষজনক ফলাফল দেবে, কাজেই আপনি আর্থিক সাফল্যের স্বাদ পাবেন। পেশার ক্ষেত্রে আপনি সেরাটা দিতে চাইবেন ও বেশি পরিশ্রম করবেন ও অফিসে বেশিক্ষণ থেকে গিয়ে জমে থাকা কাজ শেষ করবেন। ভবিষ্যতে আপনার এই প্রয়াসের ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে।

মকর (CAPRICORN): আপনার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা যে শুধু আপনাকেই অসাধারণ ফল দেবে তাই নয়, আপনার মূল্যবান উপদেশ আপনার কাছের সঙ্গীদেরও তাদের পেশার ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। আপনার পথে নানা সমস্যা আসতে পারে, কিন্তু তাতে আপনার চিন্তার কোনও কারণ নেই। আপনি প্রিয়তমকে কোনও সময় দিতে না পারলেও তার সঙ্গে আপনার মানসিক সম্পর্ক একইরকম মজবুত থাকবে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজকে খুবই ভালো দিন।

কুম্ভ (AQUARIUS): পেশাগতভাবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আপনার পক্ষে দিনটি অনুকূল থাকবে। আপনি ছোট ছোট সমস্যার মূলে গিয়ে সেগুলিকে সমাধানের চেষ্টা করবেন। আজ আপনি আর্থিক সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন। আপনার বাজেট কমানো আপনার পক্ষে কঠিন হতে পারে। তবে, দিনের শেষে, আপনি দুশ্চিন্তাগুলির সুরাহা করতে পারবেন। আপনাকে অবশ্যই ধৈর্য ধরে রাখতে শিখতে হবে। নিজেকে শান্ত না রাখতে পারলে আপনার ভুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মীন (PISCES): আপনি সাধারণত সংগঠিত ও গোছানো থাকেন, তবুও আপনি নিজেকে আজ আবেগের দ্বারা মেঘাচ্ছন্ন অবস্থায় দেখতে পাবেন। ব্যক্তি হিসাবে আপনি নিজে চিন্তাশীল এবং হিসেবি হলেও, আপনি আজ আবেগের আনন্দ এবং উষ্ণতা নতুন ভাবে আবিস্কার করবেন। সঙ্গীর সঙ্গে আপনি আজ ভালো সময় কাটাতে পারেন। মোটের উপর বলতে গেলে আজকের দিনটি আপনার পক্ষে থাকবে এবং আপনার কর্মশক্তি শীর্ষে থাকবে। আপনি যদি ব্যবসা করেন তবে নেটওয়ার্কিংয়ের অথবা যোগাযোগের উন্নতি করার জন্য এটি একটি ভালো দিন।

