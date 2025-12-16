কেটে যাবে বাধা বিপত্তি, হবে অর্থপ্রাপ্তি; বজরংবলীর কৃপায় মঙ্গল কাটবে মঙ্গলময়

কেটে যাবে বাধা বিপত্তি, হবে অর্থপ্রাপ্তি; বজরংবলীর কৃপায় মঙ্গল কাটবে মঙ্গলময়
মেষ থেকে মীন, রাশিচক্রের 12টি রাশির জাতক-জাতিকাদের ভাগ্যে মঙ্গলবার কী আছে ? আজই কি ভাগ্যের মোড় ঘুরছে ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ৷
Published : December 16, 2025 at 12:02 AM IST
মেষ: আপনি মানসিক স্থিরতা পাবেন ও আপনার প্রিয়তমের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকবেন। আপনার আত্মবিশ্বাস দেখে আপনার সঙ্গী খুশি হবেন। পেশাগত সম্পর্ক তৈরিতে বিনিয়োগ করার জন্য আজকের দিনটি ভালো হলেও জমিজমা, পণ্য বা স্টকে বিনিয়োগের জন্য ভালো নয়; কাজেই ফাটকা বাজার থেকে আপনাকে দূরত্ব রাখতে বলা হচ্ছে। আজকে অন্যদের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ও সমঝোতা করে চলার দিন, যাতে সম্পর্ক সঙ্গতিপূর্ণ হয়।
বৃষ: কোনও বিষয় নিয়ে হয়তো আপনার প্রিয়তমের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা হবে ও তাকে বোঝানোর জন্য আপনাকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হবে। আবেগগত বিষয়গুলি সতর্কতার সঙ্গে সামলাতে হবে। ধীরে ধীরে আপনি আপনার মানসিক দিকটি ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। খরচের ব্যাপারে আপনার চিন্তাভাবনার প্রভূত পরিবর্তন হবে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের পেছনে খরচ করার সময় আপনি আগের থেকে বেশি সতর্ক হবেন ও টাকা বাঁচানোর চেষ্টা করবেন।
মিথুন: আপনার প্রিয়জনের জন্য সময় এবং শক্তি ব্যয় করা আপনার সম্পর্ককে উজ্জীবিত করে তুলতে পারে। আপনার আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে আরও ভালোভাবে সম্পর্ক তৈরি করতে পারেন কারণ তারা আপনাকে ভালোবাসা এবং স্নেহে ভরিয়ে দিতে পারে। আর্থিক দিকে আপনার যা কিছু আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট বোধ করতে পারেন। আর্থিক প্রচেষ্টা ভালো এবং ফলপ্রসূ হবে তাই দিনটি দারুণ মনে হবে। পেশাদারভাবে একটি যৌক্তিক মানসিকতা সবচেয়ে ভালো কাজ করতে পারে! আপনি নতুন পেশাদার কৌশল শিখতে পারেন এবং প্রতিষ্ঠানের সুবিধার জন্য এগুলি সফলভাবে প্রয়োগ করতে পারেন।
কর্কট: আপনার সদয় এবং স্নেহসুলভ প্রকৃতি আপনার প্রিয়জনকে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুখী এবং সন্তুষ্ট বোধ করাতে পারে। আপনি তাদেরকে গৃহকর্মে সাহায্যের হাত বাড়িতে দিতে পারেন। টাকাপয়সার ক্ষেত্রে লাভজনক দিন। ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে এবং যা কিছু আপনি চান তা অর্জন করতে পারবেন। কর্মক্ষেত্রে, বুদ্ধি এবং আবেগের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজন দেখা দেবে, তাই মানসিক চাপের সৃষ্টি হতে পারে। তবে, আপনি কূটনৈতিকভাবে পরিস্থিতি সামলে দেবেন আজ।
সিংহ: আপনার প্রিয়জনকে আশ্বস্ত করার জন্য অন্যভাবে প্রেম প্রকাশ করার চেষ্টা করুন। যাইহোক, সম্পর্কটি স্থিতিশীল হতে পারে কারণ আপনি আপনার সঙ্গীর চিন্তাভাবনার প্রশংসা করতে পারেন। আর্থিক বিষয়ে কিছু গুরুতর চিন্তাভাবনা করার সময়। কাজ বা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে স্বল্প দূরত্বের ভ্রমণগুলি ফলপ্রসূ হতে পারে। আপনি যদি কর্মক্ষেত্রে সবার এবং সমস্ত কিছুর উপর হুকুম চালাতে চান তবে পরিস্থিতি অনুকূল হবেনা। কাজ উদ্ধার করার জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের থেকে পেশাদার দৃষ্টিভঙ্গি অনেক ভালো কাজ দেয়।
কন্যা: আপনার সঙ্গীর প্রশংসা করে তার মন জিতে নিতে পারেন আপনি আজ। আপনাকে আপনার সৃজনশীলতার জন্য প্রশংসা করা হতে পারে। মানুষের ভুল খোঁজা থেকে বিরত থাকুন কারণ এটি কেবল মতবিরোধ বা অনুশোচনার কারণ হতে পারে। আর্থিক ক্ষেত্রে, আপনি একাই একশো এবং তাই নিজের মতো পরিচালনা করুন। যাইহোক, আজকের দিনটি আপনার জন্য অনুকূল, বিশেষত যদি আপনি বিদেশে ব্যবসা থেকে উপার্জন করতে চান। সমালোচনা কর্মক্ষেত্রে আপনার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করতে পারে। অতএব, অতিরিক্ত সতর্কতার সঙ্গে প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করে নিজের খ্যাতি বজায় রাখুন।
তুলা: প্রেমিক প্রেমিকাদের প্রেমের জীবনে আরও রোমাঞ্চ নিয়ে আসার এবং নতুন প্রেম অভিজ্ঞতা করার জন্য এটি ভালো সময়। প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দম্পতিরা তাদের সম্পর্ক জোরদার করতে পারে। বোঝাপড়া, স্থায়িত্ব, এবং আনুগত্য আপনার সম্পর্কের ভিত্তি হতে পারে। নিজের সাজসজ্জার উপর অর্থ ব্যয় করা আপনার আত্মবিশ্বাসকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। এছাড়া, দিনের জন্য কোনও বড় ব্যয় নির্দেশিত হতে পারে না । নতুন প্রকল্প বা কার্যভার গ্রহণের জন্য এটি শুভ দিন হতে পারে। কাজের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখার দক্ষতার জন্য আপনি প্রশংসা পেতে পারেন ।
বৃশ্চিক: প্রেমের সম্পর্কের জন্য একটি পরীক্ষার সময়। আপনি যদি আপনার ভালোবাসা ত্যাগ না করেন তবে আপনি দায়িত্ব থেকে পালাতে পারবেন না। আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখতে পরিস্থিতি আপনাকে ব্যস্ত রাখবে। অর্থনৈতিক দিকে একটি অস্থায়ী খারাপ সময় আপনার মেজাজ খারাপ করে দিতে পারে। যদিও, গ্রহের অবস্থান পরিবর্তন হওয়ার সঙ্গে সমস্তকিছু আবার ঠিক হয়ে যাবে। কাজের জায়গায়, ভারসাম্য বজায় রাখার প্রচেষ্টা বৃথা যেতে পারে। ব্যক্তিগত এবং কর্মক্ষেত্রের বিষয়গুলি পরিচালনা করার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন।
ধনু: আপনি যখন সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানিয়ে নেওয়ার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারলে প্রেমের জীবনটি সহজেই চলতে পারে। শান্তি বিরাজমান করতে কেবল গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ত্যাগ করা বুদ্ধিমানের কাজ। আপনি যদি ব্যবসায় থাকেন তবে জনসম্পর্ক দক্ষতা সহ বিভিন্ন কারণে আর্থিক লাভ বাড়তে পারে। সংক্ষেপে, আর্থিক দিক থেকে দিনটি ভালো। কর্মক্ষেত্রে আপনি সম্প্রসারণের কথা ভাবতে পারেন। বড় ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে টিম ওয়ার্ক বা গোষ্ঠী কার্যকলাপের সূচনা সমর্থন করার জন্য এটি একটি ভালো দিন হতে পারে।
মকর: ব্যক্তিগত জীবনে মনোযোগের প্রয়োজন হতে পারে। আপনি আপনার প্রিয়জনকে হয়তো সময় দিতে পারবেন না। একটি মানসিক চাপের দিন আপনার প্রেম এবং সম্পর্কের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বা ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগের জন্য এটি আদর্শ সময় হতে পারে। আপনার কর্মজীবন এবং টাকাপয়সার মধ্যে ভারসাম্য বজার রাখতে পারেন পর্যাপ্ত লাভের জন্য। অফিসে, আপনি সৃজনশীলতা এবং প্রযুক্তি একত্রিত করতে চাইতে পারেন। একটি দিনটি আপনার প্রচেষ্টাতে সহায়তা করতে পারে কারণ আপনার ব্যবহারিক সিদ্ধান্তের ফলাফল উল্লেখযোগ্য হতে পারে।
কুম্ভ: একটি ধর্মীয় মেজাজ আপনাকে আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে পারে। আপনার এবং আপনার স্ত্রীর মধ্যে ভালো আপেক্ষিকতা অনুপ্রেরণা জাগাতে পারে। অর্থনৈতিক দিক থেকে, আপনি এখন যা করবেন তা আগামী সময়ে লাভ আনতে বাধ্য। ভাগ্য আপনার উপর সুপ্রসন্ন হতে পারে কারণ আর্থিক ঝুঁকি গ্রহনে আপনি বিরূপ নন। কর্মক্ষেত্রে, সর্বোত্তম অনুশীলন অনুযায়ী এটিকে কার্যকর করা হলে সমাধানের জন্য কোনও নতুন ধারণা নিয়ে আসতে আপনার আপত্তি নেই।
মীন: আপনার খরচ অত্যধিক বেড়ে যাবে ও আপনাকে তার ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য প্রয়োজন ও বাসনার মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হবে। আপনার আজ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। মনের শান্তির জন্য আপনি হয়তো ধ্যান করার চেষ্টা করবেন। নিজের প্রয়োজনের দিকে কম নজর দিয়ে আপনি হয়তো অন্যের প্রয়োজন পূরণ করার চেষ্টা করবেন।