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অধ্যাপকদের বদলি নীতি প্রত্যাহারের দাবিতে রাজ্যপালকে চিঠি কলকাতা-প্রেসিডেন্সি-যাদবপুর-সহ 16 বিশ্ববিদ্যালয়ের

JUTA on Professor Transfer Bill: শুধু কর্মস্থল নয়, গবেষণা ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা অধ্যাপকদের ।

RN RAVI
রাজ্যপাল আর এন রবি (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 1, 2026 at 1:24 PM IST

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কলকাতা, 1 অক্টোবর: বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের বদলির বিধান নিয়ে তীব্র আপত্তি জানাল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সংগঠন (JUTA)। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় 10 সেপ্টেম্বর 2026 তারিখে পাস হওয়া West Bengal Universities and Colleges (Administration and Regulation) Amendment Bill, 2026-এর সংশ্লিষ্ট বিধান প্রত্যাহারের দাবিতে রাজ্যপাল তথা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যের কাছে চিঠি দিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা । বিশ্ববিদ্যালয়ের 401 জন অধ্যাপক সই করে আচার্য তথা রাজ্যপালের কাছে ট্রান্সফার বিল অনুমোদন না করার অনুরোধ করলেন ।

এই বিষয়ে JUTA-র বক্তব্য, প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আইন, বিধি এবং নিয়োগ কাঠামো রয়েছে । সেই ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে অধ্যাপকদের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বদলি করা হলে নিয়োগের সময় নির্ধারিত কর্ম শর্ত ও কর্মস্থলের নিশ্চয়তা প্রশ্নের মুখে পড়বে । তাঁদের দাবি, নিয়োগপত্রে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বদলির কোনও শর্ত সাধারণত উল্লেখ থাকে না ।

জুটা সম্পাদক রাজেস্বর সিনহা বলেন, "দুই-তিন দফায় আচার্যের কাছে আমরা চিঠি পাঠিয়েছি । কলকাতা, প্রেসিডেন্সি, রবীন্দ্রভারতী ও যাদবপুর মিলিয়ে 16টি ইউনিভার্সিটির প্রতিনিধিদের তরফে চিঠি পাঠানো হয়েছে । জুটার তরফেও আচার্যের কাছে সমস্যা আইনি জটিলতা গবেষণা ইত্যাদি সংক্রান্ত যে যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে, তার বিস্তারিত তথ্য লিখে পাঠানো হয়েছে । আমরা আশাবাদী, রাজ্যপাল তথা আমাদের আচার্য যথেষ্ট বিচক্ষণ মানুষ এবং সমস্ত কিছু বিবেচনা করে দেখবেন ।" তবে, একতরফা কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে ভবিষ্যতে যদি আইনের দ্বারস্থ হতে হয়, পরিস্থিতি বিবেচনা করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি ।

শুধু কর্মস্থল নয়, গবেষণা ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা অধ্যাপকদের । তাঁদের বক্তব্য, গবেষণা প্রকল্পের সঙ্গে নির্দিষ্ট গবেষণাগার, যন্ত্রপাতি, গ্রন্থাগার এবং গবেষক দলের সমন্বয় সরাসরি যুক্ত । কোনও গবেষক বা প্রধান গবেষককে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সরিয়ে দেওয়া হলে চলমান গবেষণা প্রকল্পের ধারাবাহিকতা ব্যাহত হতে পারে ।

জুটার আরও দাবি, এই বদলি ব্যবস্থা চালু হলে পিএইচডি গবেষণাতেও সমস্যা তৈরি হতে পারে । কারণ, গবেষক ও তত্ত্বাবধায়কের নিয়মিত যোগাযোগ, নথিপত্রে স্বাক্ষর এবং একই গবেষণা পরিবেশে কাজ করার প্রয়োজন রয়েছে । দূরবর্তী বিশ্ববিদ্যালয়ে বদলি হলে সেই প্রক্রিয়া জটিল হয়ে উঠতে পারে ।

অধ্যাপকদের মতে, প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাদানের পদ্ধতি রয়েছে । ফলে এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বদলি হলে সংশ্লিষ্ট অধ্যাপক, ছাত্রছাত্রী এবং দুই প্রতিষ্ঠানেরই অ্যাকাডেমিক ব্যবস্থায় সমস্যা দেখা দিতে পারে ।

তবে, পিছিয়ে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সাহায্য করার প্রয়োজনীয়তা তাঁরা অস্বীকার করছেন না । জুটার প্রস্তাব, স্থায়ী বদলির পরিবর্তে কয়েক সপ্তাহ বা এক মাসের মতো স্বল্পমেয়াদি দায়িত্ব দিয়ে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে । পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অর্থ, শিক্ষক ও মানবসম্পদ দিয়ে পিছিয়ে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করার পক্ষেও সওয়াল করেছেন তাঁরা ।

চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, কর্মস্থল নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হলে উচ্চমানের অধ্যাপক ও তরুণ গবেষকদের পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আবেদন করার আগ্রহ কমতে পারে । পাশাপাশি, পিএফ ব্যবস্থার সামঞ্জস্য নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন যাদবপুরের শিক্ষকরা ।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগগুলির একটি হল, বদলির বিধানটি সরকার-বিরোধী মত প্রকাশকারী অধ্যাপকদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হতে পারে বলে আশঙ্কা । চিঠিতে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের তরফে 'বদলির মাধ্যমে শাস্তি'-র হুমকির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে ।

জুটা'র দাবি, কর্মস্থলের নিশ্চয়তা উচ্চশিক্ষার মান বজায় রাখার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত । তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বদলির নীতি প্রত্যাহারে রাজ্য সরকারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আর্জি জানিয়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা ।

TAGGED:

JADAVPUR UNIVERSITY
অধ্যাপক বদলি নিয়ে রাজ্যপালকে চিঠি
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বদলি বিল
PROFESSOR TRANSFER BILL

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