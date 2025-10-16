লক্ষ্মীবারে প্রতিপত্তি বাড়ার সম্ভাবনা এই রাশির
কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য ? কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : October 16, 2025 at 12:03 AM IST
মেষ : আজ আপনি নতুন অনেক কিছু হওয়ার প্রত্যাশা করতে পারেন । আপনাকে চিন্তা করতে বারণ করা হচ্ছে, কেননা শীঘ্রই আপনি বেশ ভালো পরিমাণ অর্থ পেতে চলেছেন । আজকে রোমান্সের জন্য খুবই ভালো দিন । আপনার মানসিক ও শারীরিক শক্তি প্রায় সর্বাধিক থাকবে । আপনার কাজের ওপরে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে এবং কর্মক্ষেত্রে আপনি ভালো কাজ করতে পারবেন । আগে আপনি যেসব বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকতেন, এখন সেগুলি সম্বন্ধে অনেক স্বস্তিতে থাকবেন ।
বৃষ : আজকের দিনে আপনি সম্ভবত খুবই অধৈর্য ও অস্থির হয়ে পড়বেন । তা সত্ত্বেও যে আপনি যথেষ্ট ধীরস্থির থাকতে ও কাজে মন দিতে এবং সঠিকভাবে কাজ করতে ও প্রত্যাশা পূরণ করতে সক্ষম হবেন, তার জন্য নক্ষত্রদের ধন্যবাদ দিন । দিনের পরের দিকে সহকর্মী ও ওপরওয়ালারা বেশি সাহায্য করবে ও সাড়া দেবে । দিন ফুরোনোর সঙ্গে সঙ্গে, আপনি আপনার প্রিয়তমের কাছে সারাদিনের বিরক্তির কথা উজাড় করে দিতে চাইবেন । এরকম মানসিক বোঝা চাপিয়ে দেবেন না ।
মিথুন : যারা একা আছেন তারা একটা তাজা টাটকা প্রেম নিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন । যারা সম্পর্কে আছেন তাদের বুঝে কথা বলা উচিত নাহলে কেস খাবেন । ব্যক্তিগত এবং পেশাগত দায়িত্বের জন্য আর্থিক ব্যাপারে মনোনিবেশ করা বেশ শক্ত । কাজের জায়গায়, আপনার দায়িত্ব নেওয়া প্রতিটি কাজ করার জন্য আপনাকে অতিরিক্ত প্রচেষ্টা করতে হবে । এইভাবে আপনি সর্বোত্তম ফলাফল পাবেন । তাই আগেই নিজের লক্ষ্য নির্ধারণ করুন ৷
কর্কট : প্রেমের জীবনে, আপনি প্রেমিকার মনের অবস্থা বুঝতে পারবেন । কঠিন সময়গুলো হয়ত মজার নয়, কিন্তু সম্পর্কে বড় বাধা কিছু নেই । দিনের প্রথমার্ধ আর্থিক বিষয়গুলি জন্য শুভ নাও হতে পারে । তবে দিনের পরের দিকে আপনি অনুকূল অবস্থা পাবেন । গঠনমূলক সমালোচনা আপনাকে নিজের ত্রুটিগুলি সংশোধন করতে সহায়তা করবে । নিজের প্রতিভাকে জিইয়ে রাখুন । সংবেদনশীল দিকের চেয়ে যৌক্তিক প্রবাহের দিকে বেশি মনোযোগ দিন ।
সিংহ : আপনার সঙ্গীর সঙ্গে কিছু উপভোগ্য মুহূর্ত কাটানো আপনার সন্ধ্যাকে অতুলনীয় করে তুলতে পারে । এইভাবে হয়ত একসঙ্গে কিছু ভালো সময় কাটাতে পারবেন । আজকের দিনে একটি ব্যয়বহুল ছুটির ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে । তবে আপনার অনুপস্থিতিতে আর্থিক বিষয়গুলি দেখার জন্য আপনাকে কারও উপর ভরসা করতে হবে । আপনার ব্যক্তিগত এবং কাজের জীবনে ভারসাম্যহীনতা সবকিছু ওলটপালট করে দিতে পারে । হয়ত কোনও অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করতে ব্যস্ত হয়ে যাবেন । যাকে টাকা ধার দিয়েছেন তার কাছে তাগাদা করার জন্য আজকে ভালো দিন ।
কন্যা : যেহেতু আপনি পেশা নিয়েই আজ বেশি চিন্তিত থাকবেন, ফলে আপনার প্রেম জীবন হয়ত একটু কম গুরুত্ব পাবে । দিনের দ্বিতীয়ার্ধে সম্ভবত আপনার স্বাস্থ্য আপনাকে একটু ভোগাবে, কাজেই কোনওরকম লক্ষণ বা সাবধানবাণী উপেক্ষা করবেন না । আজকে কোনওরকম ঝগড়া বা বিবাদে জড়িয়ে না পড়ার চেষ্টা করুন, তাহলে আপনার উদ্যমের মাত্রা কমে যাবে । আজকে মুখোমুখি বসে দরদাম করার জন্যও ভালো দিন নয় । এই ধরনের কাজের জন্য, গ্রহের আরও ভালো অবস্থানের জন্য অপেক্ষা করুন ।
তুলা : পরিবার এবং বন্ধুদের সঙ্গে দিনটি উপভোগ করবেন আজ । আপনার কাছের এবং প্রিয় মানুষদের সঙ্গে এক দুর্দান্ত গন্তব্যে সময় কাটানো আপনার দিনটিকে স্মরণীয় করে তুলবে । আর্থিক দিকে, আপনি অর্থোপার্জনের নতুন পথ খুঁজে পাবেন । ফ্রিল্যান্স অ্যাসাইনমেন্টগুলি আপনাকে আর্থিক অবস্থাকে স্বাস্থ্যকর দিকে নিয়ে যাবে । কোনও কাজের চাপ না থাকায় অফিসে মজার দিন আশা করুন । দিনের বেশিরভাগ সময় মজা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনায় কেটে যাবে ।
বৃশ্চিক : নিজের কাজের প্রতি মনোযোগী এবং নিষ্ঠাবান হয়ে ওঠায় আপনার প্রিয়জন একা বোধ করতে পারেন । অর্থ ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এটি একটি শুভদিন হতে পারে । অতিরিক্ত উপার্জনের নতুন পথ খুঁজে পেতে পারেন । অতীত বিনিয়োগ ভালো ফল দিতে পারে । কাজের জায়গায়, আপনার ব্যবহারিক এবং যৌক্তিক দক্ষতা আপনাকে অফিস এবং কাজের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করবে । যদিও সিনিয়রদের সঙ্গে তর্কাতর্কি এড়িয়ে যান । জিততে হলে সুযোগের সদ্ব্যবহার করুন ।
ধনু : আপনার সঙ্গীর সঙ্গে ভালো বোঝাপড়া একটি ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলবে । একে অপরের সম্ভাবনা উপলব্ধি করে আপনারা সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারবেন । আজ আর্থিক ক্ষেত্রে আরও সতর্ক থাকুন । জমি জায়গায় অর্থ ব্যয় করার তাগিদ অনুভব করতে পারেন কারণ তা আপনার রক্তে আছে । কাজের জায়গায় আপনি নিষ্ঠাবান যা আপনার ভালো মূল্যায়নের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে পারে । আদর্শগতভাবে, আপনি নিজেকে কর্মসাফল্যে উদ্ভুত হতে দেখবেন ।
মকর : সবচেয়ে কঠিন সময়েও প্রিয়জনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ রাখুন । ভালো সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভবত আপনার প্রথম অগ্রাধিকার । অন্যের আর্থিক বিষয়গুলিতে জড়িয়ে পড়বেন না, সমস্যা হতে পারে । পরিবারের সদস্যদের তাদের ইচ্ছামতো অর্থ ব্যয় করতে দিন । কাজের জায়গায়, আপনি হয়ত মাইনে বাড়ানোর কথা বলতে পারেন । আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়াতে এবং আপনার নিষ্ঠা প্রকাশ করার প্রয়োজন বোধ করতে পারেন ।
কুম্ভ : আপনার সঙ্গীর সমস্যায় মনোযোগ দেওয়া আপনাকে তার আরও কাছাকাছি এনে দিতে পারে । কাজে ভীষণ ব্যস্ত থাকবেন, তাই টাকা পয়সা নিয়ে ভাবার সময় পাবেন না । তবে, কিছু বকেয়া ঋণ পরিশোধের বিষয়ে আপনি উদ্বিগ্ন হতে পারেন । আপনার কণ্ঠস্বরের আজ অনুশীলন দরকার, কারণ আপনি চাপের মধ্যে নার্ভাস হয়ে পড়ছেন । অতএব, যার সঙ্গে দেখা হবে তাকেই হয়ত পরামর্শ দিতে বসবেন । দামী পরামর্শ তাকেই দিন যিনি তা চেয়েছেন ।
মীন : প্রিয়জনের সঙ্গে একটি রোমান্টিক নৈশভোজ, লোভনীয় মুখরোচক মিষ্টির মতো মনে হতে পারে ! আপনার একটি হাসিখুশি, প্রফুল্ল এবং সুরেলা সন্ধ্যা কাটতে পারে । অর্থনৈতিক দিকে, আপনাকে বাস্তববাদী হতে হবে । কাছের মানুষদেরকেও টাকা পয়সা ধার দেওয়া বা তাদের থেকে ধার নেওয়া বন্ধ করুন । পেশাগতভাবে, আপনি আজ সবাইকে মুগ্ধ করে রাখার মেজাজে রয়েছেন । কিছু মানবসম্পদ সংক্রান্ত সমস্যা হয়ত তখনই মেটাতে হতে পারে । আজকে করা একটি ত্যাগ আজ আপনার জীবনে বহু প্রতীক্ষিত ইতিবাচকতা আনতে পারে ।