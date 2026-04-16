ETV Bharat / state

বাংলার নতুন বছরে প্রথম লক্ষ্মীবারে কোন কোন রাশিতে ধন সমাগম

1433 বঙ্গাব্দের প্রথম লক্ষ্মীবার ৷ কর্মক্ষেত্র থেকে সাংসারিক সুখ ৷ কোন কোন রাশির ভাগ্য খুলবে ?

TODAYS HOROSCOPE
আজ কী রয়েছে আপনার ভাগ্যে (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 16, 2026 at 12:06 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

মেষ (ARIES): আপনার ত্যাগের মানসিকতা দেখে আপনার সঙ্গী খুবই খুশি হবেন। আপনি গুরুত্বপূর্ণ কিছু নিয়ে হয়ত আলোচনা করতে চাইবেন। বাজারের খবর রাখুন এবং দেখুন যে অদূর ভবিষ্যতে চাকরি পাল্টে বা ব্যবসা বাড়িয়ে বা অন্যান্য সুত্র থেকে ভালো রোজগার করতে পারবেন কি না। বকেয়া অর্থ আপনাকে বিব্রত করবে। কখনও কখনও অন্যের বাসনা পূরণ করার জন্য আপনাকে নিজের চাহিদাগুলিকে সরিয়ে রাখতে হবে।

বৃষ (TAURUS): একটা আত্মত্যাগমূলক আচরণ আপনাকে অবশ্যই সাহায্য করবে প্রেমের ক্ষেত্রে ৷ এই দিনটি ভালোমন্দ মিশিয়ে কাটবে ৷ আপনি নিজের প্রেমের সম্পর্কে আধিপত্যপ্রবণ হবেন। কর্মক্ষেত্রে, দিনের প্রথমভাগে আপনি বেশিরভাগ কাজের ফলাফল পেতে চাইবেন কোন প্রচেষ্টা না-করেই ৷ আপনি ভাগ্যনির্ভর হবেন ৷ আজ আপনার বেশি পরিশ্রমের কাজ করতে ইচ্ছে করবে না এবং আপনি সেটা খোলাখুলিই বলবেন।

মিথুন (GEMINI): আপনার অর্ধাঙ্গিনীর সঙ্গে আপনি আনন্দে মাতবেন ৷ তাদের সঙ্গে হয়ত মজাদার কথাবার্তা বলাও শুরু করবেন ৷ এর ফলে মধুর সন্ধ্যা কাটানোর রাস্তা প্রশস্ত হবে। পেশার ধরন ও পেশায় অগ্রগতি নিয়ে বিভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি। বেশি অর্থ উপার্জনের জন্য আপনি হয়ত চেনা রাস্তা ছেড়ে বেরোনোর মেজাজে থাকবেন না ৷ স্বাস্থ্য ও মেজাজ দুইই ভালো থাকবে, কাজেই আপনি কর্মক্ষেত্রে কাজের ভালো ফল পাবেন।

কর্কট (CANCER): আপনার প্রেমিকের সঙ্গে আজকের দিনটি আপনার খুব ভালো কাটবে। যারা অবিবাহিত তারা বিপরীত কাউকে আকর্ষণ করতে পারেন সহানুভূতিসম্পন্ন মানসিকতা নিয়ে। এটা প্রেমপ্রস্তাব দেওয়ার জন্য দারুণ সময় যদি আপনি প্রেমের সম্পর্কে থেকে থাকেন এবং সম্পর্ককে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান। সৃজনশীল কাজ আজ আপনাকে উত্তেজিত রাখবে এবং স্বাভাবিকভাবে ধারণা প্রসূত হবে। যাই হোক, একই সময় সেরা বিকল্প পেতে চাইলে তা সমস্যা তৈরি করবে। বড়ো বড়ো সুযোগ নেওয়ার জন্য আপনার অন্তরে সুপ্ত ইচ্ছে তৈরি হবে।

সিংহ (LEO): আপনার সঙ্গীর সঙ্গে আজ আপনি ভালো কিছু মুহূর্ত কাটাতে পারেন আপনার ভবিষ্যত এবং অন্তঃস্থ মানসিক শক্তি সম্পর্কে আলোচন করে। কাজের জন্য, আপনার নিরুৎসাহী মনে হবে, কারণ আজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বেঁধে দেওয়া কাজকে আপনি সম্পূর্ণ করতে পারবেন না। আপনি আরও দুশ্চিন্তা করবেন যখন আপনার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে প্ররোচিত করতে শুরু করবে। আপনার নিজেকে হীনমন্য ভাবার কোন কারণ নেই। পরিবর্তে, কাজে মনোযোগ দিন এবং লক্ষ্যপূরণের চেষ্টা করুন। আজ কিছু ছোটখাটো অসুস্থতা আপনাকে সমস্যায় ফেলতে পারে।

কন্যা (VIRGO): আজকে সাংসারিক দায়িত্ব নিয়ে আপনি চিন্তায় থাকবেন। আপনার পেশাদারী বৃত্ত থেকে আপনি ভালো অর্থ উপার্জন করতে পারবেন ৷ আপনার আর্থিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে আপনার জীবনসঙ্গীরও অবদান থাকবে ৷ আপনাকে আপনার সঙ্গীকে আরও বেশি বিশ্বাস করতে হবে। অফিসের কাজের চাপে আপনি সারা দিন ব্যস্ত থাকবেন। কিন্তু আজ আপনি পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবনকে আলাদা রাখতে সক্ষম হবেন এবং সাংসারিক চিন্তার কারণে কাজে বাধা পড়তে দেবেন না। যে সকল ব্যক্তির সঙ্গে আপনার দেখা হবে, সম্ভবত তাদের মতামতে আপনাকে সম্মতি জানাতে হবে।

তুলা (LIBRA): আপনার পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর যে অবসর আপনি এতদিন ধরে চাইছিলেন তা আপনি আজ পাবেন। আপনি ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারবেন। আজকের দিনের খারাপ দিক হল, আর্থিক পরিকল্পনা বা আর্থিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে খুব একটা ভালো যাবে না। আপনার খরচ বেড়ে যাবে। আপনি দৈনন্দিন প্রয়োজন, ভ্রমণ ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যার পেছনে অর্থ খরচ করবেন। যদিও, টেকনিকাল কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য আজ একটি আদর্শ দিন।

বৃশ্চিক (SCORPIO) আপনার জীবনসঙ্গীর মনে হতে পারে যে আপনি তার কাছে খুব বেশি দাবি জানাচ্ছেন ও তাকে নিয়ে সন্দিগ্ধ। আপনার মনের ভাব প্রকাশ করা ভালো, কিন্তু খেয়াল রাখুন যে বেশি বাড়াবাড়ি করছেন না। আপনার পেশাগত জীবনে আপনি উদ্যমী ও আত্মবিশ্বাসী থাকবেন। আরেকটি ভালো ব্যাপার হলো যে ব্যর্থতা আপনাকে কখনোই বিব্রত করে না। এছাড়াও, আপনার সৃজনশীল মনের কারণে আপনি নতুন জিনিস করে দেখার মেজাজে থাকবেন। নতুন উদ্যোগে আপনি সম্ভবত সফল হবেন। আজকে যে প্রকল্প আপনি শুরু করবেন তার খুব দ্রুত অগ্রগতি হবে।

ধনু (SAGITTARIUS): আপনি আপনার সঙ্গীকে খুশি রাখতে চেষ্টি করতে পারেন, তাই প্রেম ও ভালোবাসা বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে। আকর্ষণীয় জায়গায় বেড়ানো এবং ক্যান্ডেল লাইট ডিনার আপনার সম্পর্ককে পুনরোজ্জীবিত করে তুলতে পারে। নতুন সম্পত্তি কেনার জন্য বা সামাজিক মর্যাদা বজায় রাখতে বিলাস বহুল গাড়ি কেনার জন্য এটি বেশ শুভ দিন হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে, আপনি দায়িত্ব নিতে ইচ্ছুক হতে পারেন। তবে, কিছু বাধা-বিপত্তি আসতে পারে, যা আপনাকে সাফল্যের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে। তাই, নিজের লক্ষ্যে অবিচল থাকার চেষ্টি করুন।

মকর (CAPRICORN): সন্ধ্যাটি হয়ত বন্ধুবান্ধব ও ভালোবাসার মানুষের সাথে কাটবে। হৃদয়ঘটিত বিষয় নিয়ে আজ আপনি একটু আবেগপ্রবণ থাকবেন। আপনার মাথা একই সাথে দুটি বিপরীত জিনিস চাইবে। শুনতে অদ্ভুত লাগলেও আপনার সাথে এরকম ঘটতে পারে। সম্ভবত দিনের প্রথম দিকে এরকম ঘটবে, কেন না দিনের দ্বিতীয় ভাগ অনেক ভালো। স্বাস্থ্যের দিক থেকে দিনটি একদম ঠিকঠাক যাবে।

কুম্ভ (AQUARIUS): আপনার সঙ্গীর থেকে আপনি প্রয়োজনীয় নৈতিক সমর্থন পাবেন। অসাধারণ মজার কার্যকলাপে আপনি বাড়িতে ব্যস্ত থাকবেন। আপনি হয়ত একটি ছোট পার্টিও দেবেন। আপনার প্রিয়জনেরা আপনার সামাজিকতার দক্ষতার প্রশংসা করবেন। আপনি যদি আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে বেশি আত্মবিশ্বাসী থাকেন, তাহলে আজকে কোনো চিন্তার কারণ দেখা দিতে পারে। সকালের দিকে সাংসারিক কাজেকর্মে ব্যস্ত থাকবেন। যদিও, দিনের পরের দিকটি বেশ উত্তেজনাপূর্ণ হবে। আজকে আপনি যে কাজই হাতে নেবেন সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করতে পারবেন।

মীন (PISCES): আপনার আচরণে একটি স্পষ্ট পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আপনার পেশার ক্ষেত্রে আপনি অলসবোধ করবেন। অন্যদের সমস্যায় সাহায্য করে আপনি আপনার স্নেহময় প্রকৃতি প্রদর্শন করবেন। অন্যদের মঙ্গলের জন্য আপনি নিজের সময় বলিদান দেবেন। এর ফলে আপনি সন্তুষ্ট বোধ করবেন। কোনও গুরুতর স্বাস্থ্যের সমস্যা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু সঠিক খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখা ও সুস্থ থাকার জন্য নিয়মিত শরীরচর্চা করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

TAGGED:

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.