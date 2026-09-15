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মঙ্গলে কর্মক্ষেত্রে রয়েছে সুখবর, শত্রুদের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন; বলছে রাশিফল

আজকে কোন কোন বিষয় আপনাকে সাবধানে থাকতে হবে, তা জানা যাবে জ্যোতিষশাস্ত্রে। গ্রহ-নক্ষত্রের পরিবর্তন অনুযায়ী আজ সারাদিন কেমন যাবে জানুন ইটিভি ভারতের রাশিচক্রে ৷

Today's Horoscope in Bangla
আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 15, 2026 at 12:08 AM IST

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মেষ (ARIES): প্রিয়জনের সঙ্গে ভালো সময় কাটাবেন। আপনি হয়তো কোনও বাদ্যযন্ত্র বাজাতে শিখবেন । কারণ আবেগ প্রকাশ করার জন্য এটা ভালো। নতুন কাউকে নিজের দিকে আকর্ষিত করার জন্যও এটি কাজে লাগে । আপনার মত পরিবর্তন হওয়ার আগেই এটা করে ফেলুন।

বৃষ (TAURUS): আজ আপনি দিবাস্বপ্ন দেখতে এবং আকাশ কুসুম কল্পনা করতে ব্যস্ত থাকবেন। বাস্তবের সঙ্গে যোগসূত্র হারিয়ে হয়তো ভুল করতে পারেন বা কোন ঘটনার ভুল মূল্যায়ন করতে পারেন। যদিও, শেষ পর্যন্ত সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে।

মিথুন (GEMINI): আজ আপনার সময় কাটবে আপনার পছন্দের কাজে। পরিবারের জন্য অনলাইন শপিং করতে পারেন, অথবা খাবার অর্ডার করতে পারেন। অবসরপূর্ণ, মজা আর বিনোদনে ভরা একটা দিন আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

কর্কট (CANCER): আপনার পেশা একটি নির্ণায়ক মুহূর্তে পৌঁছবে। আপনি বদলি, পদোন্নতি বা বেতনবৃদ্ধির আশা করতে পারেন। এর পাশাপাশি আপনার দায়িত্বও বাড়বে। যে বিষয়গুলি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ, আপনাকে সেই দিকে মন দেওয়া শুরু করতে হবে। আজকে আপনি অর্থ উপার্জনের জন্য খুব বেশি প্রয়াস করবেন না। আপনার মনে হবে এই প্রচেষ্টাগুলি সবই নিস্ফল। এছাড়াও আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে ভালো সময় কাটানোর ইচ্ছা হবে।

সিংহ (LEO): আপনি আপনার প্রিয় আত্মীয় ও বন্ধুদের সঙ্গে একটি উপভোগ্য দিন কাটাবেন। অফিসেও আপনি সহকর্মীদের বিরল সহযোগিতা পাবেন। আর্থিক লাভের ইঙ্গিত আছে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজকের দিনটি খারাপ না হলেও, মেজাজের দিক থেকে একটু অনিশ্চিত থাকবে। আর্থিক বিষয় নিয়ে আজকে ভালো রকম চিন্তাভাবনা করতে হবে এবং আপনার অর্থ কিভাবে ব্যবহার করবেন, সেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কাজ/ব্যবসার জন্য ছোট কম দূরত্বের সফর লাভজনক হবে।

কন্যা (VIRGO): আজকে আপনি আপনার আশেপাশের লোকজনদের নেতৃত্ব দেবেন, সবার মধ্যে আশা এবং অনুপ্রেরণা ছড়িয়ে দেবেন। আদর্শ পারিবারিক ব্যক্তি হয়ে উঠুন। এতে উষ্ণতা এবং ভালোবাসার ছড়াবে এবং সম্পর্ক উন্নতি করার ক্ষেত্রে এটি অসাধারণ কাজ করবে। আর্থিক দিক থেকে, আজকের দিনটি অসাধারণ। অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের জন্য আপনি যদি বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা করেন, তাহলে আপনি সম্ভবত সফল হবেন। আজকে আপনি গবেষণা ও বিকাশের কাজ করার মেজাজে থাকবেন।

তুলা (LIBRA): আজকের দিনটায় আপনি সুন্দর দেখাতে ও ভালো বোধ করতে চান। নিজের কথাবার্তা ও ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে আজ সামাজিক অনুষ্ঠানে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবেন। আপনার সামাজিক মর্যাদাও আজ বৃদ্ধি পাবে। প্রেমের সম্পর্ক আজ বিশেষ দিকে মোড় নেবে।

বৃশ্চিক (SCORPIO): স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজকের দিনটি একটু মুশকিলের। আপনাকে ধ্যান করতে বলা হচ্ছে, যাতে আপনি যে কোনো একটি বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারেন। ধ্যান আপনাকে সবকিছুর মধ্যে ভারসাম্য আনতে সাহায্য করবে। আপনার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আপনি একটু শঙ্কিত হবেন। আরাম করুন এবং চিন্তা করবেন না, কেননা এটি একটি সাময়িক পর্যায়। গ্রহের অবস্থান পরিবর্তিত হলে, পরিস্থিতি ভালো হয়ে যাবে। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আপনাকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে।

ধনু (SAGITTARIUS): আজকে আপনার জন্য একটি ক্লান্তিকর দিন রয়েছে। আপনার মনে হবে আপনাকে হারকিউলিসের থেকেও বেশী পরিশ্রম করতে হচ্ছে। একমাত্র ইতিবাচক দিক হচ্ছে আপনি অতিরিক্ত কিছু ক্যালোরি পুড়িয়ে ফেলবেন। যদিও, সেই দিন পরের দিকে, পরিবার এবং বন্ধুদের সঙ্গে শান্ত সুন্দর সময় কাটান যা আপনাকে সমস্ত মানসিক চাপ থেকে মুক্ত করে।

মকর (CAPRICORN): কোন কারণ থাকুক বা না থাকুক, এটা পার্টি করার সময়। বন্ধু ও পরিচিতরা এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রিত হবেন, আজ আপনি সারাদিন মজা উপভোগ করবেন। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে লাভ হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তবে তা আপনার প্রচেষ্টার ফল হিসাবে আসবে না।

কুম্ভ (AQUARIUS): সঙ্গীর সঙ্গে দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়ার ফলে আপনাদের সম্পর্ক জোরদার হবে। ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সময় কাটানোর ইঙ্গিত আছে। আজকে আপনার মেজাজ ও স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। যে বিষয়গুলি আপনি সবথেকে বেশি পছন্দ করেন সেগুলির পেছনে আপনি এই শক্তির ব্যবহার করবেন। এছাড়াও, আপনি চাপ সামলাতে শিখবেন। সামগ্রিকভাবে, আপনার জন্য এটি একটি সুন্দর দিন। আজকে আর্থিক ক্ষেত্রেও আপনি সম্ভবত ভাগ্যবান থাকবেন।

মীন (PISCES): আজ আপনি প্রতিযোগিতায় জিতে যাবেন। লুকিয়ে থাকা শত্রুদের ব্যাপারে আপনার সতর্ক থাকা উচিত । কারণ তারা হয়তো আপনার ব্যাপারে দুর্নাম করতে পারে। আপনার উন্নতিতে বাধা দেওয়ার আগে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা এবং বন্ধুত্বের চেষ্টা করা ভালো ।

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