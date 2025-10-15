ETV Bharat / state

বুধে পদে পদে সাফল্য, হবে আর্থিক উন্নতি ; আর কী রয়েছে রাশিফলে

আজ কাদের ভাগ্যে চমক, কোন রাশির জাতক-জাতিকারা পদে পদে বাধা পাবেন ? আর কারাই বা থাকবেন সতর্ক হয়ে ? বুধবারের রাশিফলে জেনে নিন ৷

Today's Horoscope in Bangla
আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 15, 2025 at 12:01 AM IST

5 Min Read
মেষ: আপনাকে নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে হবে এবং, অন্ততপক্ষে আপনি খাদ্যাভ্যাস এবং অনুশীলনের গুরুত্ব বোঝেন। যদিও, আজকে, আপনি নতুন কিছু খেতে চান অথবা আলাদা কোনও ধরনের রান্না করার প্রচেষ্টা করতে চান। পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করুন যাদেরকে কিছুদিন অবহেলা করেছেন।

বৃষ: আপনি নিজের কাছের বন্ধুদের কথা আনন্দের সঙ্গে চিন্তা করবেন। আপনার হয়তো হঠাৎ করে উপলব্ধি হতে পারে যে আপনি প্রেমে পড়েছেন। সম্ভবত, একটা প্রেমের দেখাসাক্ষাৎ হতে পারে, এগিয়ে যান, ভালোবাসার সমুদ্রে নির্ভয়ে ঝাঁপ দিন। এটি মোটামুটি নিশ্চিত যে আপনি যত তাড়াতাড়ি ভাবছেন তার আগেই বিয়ের সানাই বাজবে।

মিথুন: আপনার যৌক্তিক এবং বিশ্লেষণ ক্ষমতা আজ খুব ভালো থাকবে। সুতরাং, আপনি ভালো সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হতে পারেন। দিনের প্রথমার্ধে, আপনি আপনার মন এবং যুক্তি ব্যবহার করে ভালো কাজ করবেন। আপনি যদি আজ নিজের আয় বৃদ্ধি করতে চান, তবে আপনার আর্থিক পরিস্থিতির দিকে একান্ত মনোনিবেশ করুন। আপনি যদি কিছু নিয়ে খুব বেশি ভাবেন, তবে আপনার মন কেবল ঘোলাটে হয়ে যাবে। আজ ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকতে পারে। অতএব, জিনিসগুলি আজ ভালোর দিকে যাওয়া উচিত।

কর্কট: আজকে আপনার জন্য একটি অসাধারণ দিন অপেক্ষা করছে! আজ আপনি সম্ভবত চাপ মুক্ত ও একাগ্রচিত্ত থাকবেন। প্রবল কাজের চাপও আপনাকে বিব্রত করতে পারবে না। কাজের জায়গায় খুব সহজেই আপনি আপনার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেন, কোনও কিছুই আপনার নজর এড়াবে না। কিন্তু, যদি কণো ব্যক্তি আপনাকে কম সময়ে অর্থ দ্বিগুণ করার কোনও ব্যবসার প্রস্তাব বা পরিকল্পনা দেন – নিজের গবেষণা না করে তাকে বা সেই প্রকল্পকে বিশ্বাস করবেন না।

সিংহ: আপনাকে উপার্জন ও খরচের মধ্যে ভারসাম্য আনতে হবে। শেয়ারে বিনিয়োগ করার ও ফাটোকা খেলার জন্য এটি খুবই ভালো সময়। আপনার ঋণ শোধ হয়ে যাবে এবং বকেয়া অর্থ পেয়ে যাবেন। অনেকদিন ধরে যে কাজ বা প্রকল্পটিতে বিলম্ব হচ্ছিল, তা এখন সম্পন্ন হবে। আপনি হয়তো একটি সম্পর্কের দিকে এগোতে চাইবেন, কিন্তু হৃদয়ঘটিত বিষয়ে সতর্ক থাকুন। কর্তৃত্ব না ফলানোই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

কন্যা: আপনার ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে দয়ালু, সহমর্মী ও বিশ্বাসী আচরণ করুন এবং আপনি প্রকৃত ভালোবাসা খুঁজে পাবেন ও রোমান্টিক জীবন যাপন করতে পারবেন। বাজেটে কুলোলে আপনি জিনিসপত্র কিনবেন ৷ নাহলে আর্থিক পরিস্থিতি উন্নত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করবেন। যুক্তিহীন ভাবে অর্থ খরচ করার জন্য কেউ আপনাক এপ্ররোচিত করতে পারবে না। কর্মক্ষেত্রে একটি সন্তোষজনক দিন কাটবে। আপনার মিশুকে স্বভাবের কারণে সহকর্মীদের সঙ্গে সুস্থ সম্পর্ক থাকবে, যা কিনা আপনার উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রেও সাহায্য করবে।

তুলা: আপনার পরিবার এবং তাদের সমস্যাগুলির প্রতি আপনার আরও মন দেওয়া উচিৎ। আপনি আপনার বাড়ি সংস্কার করতে এবং সাজসজ্জা পরিবর্তন করতে চাইবেন অথবা বাড়ির জন্য নতুন যন্ত্রপাতি কিনবেন। আজকে আপনি আপনার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটাবেন।

বৃশ্চিক: আপনি হয়তো আচমকা স্বাস্থ্য সচেতন হয়ে উঠবেন। আজকে আপনি ঠিক করবেন যে স্বাস্থ্যকর খাবার খাবেন ও স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন করবেন। দৈনন্দিন কার্যকলাপের তালিকায়, নিয়মিত শরীরচর্চা শীর্ষে জায়গা করে নেবে। আজ, আপনি কর্মই ধর্ম এই কথার আসল অর্থ বুঝতে পারবেন। প্রতিদিনের জীবনে এটি প্রয়োগ করলে, তা আপনাকে সাফল্যের আরও কাছে নিয়ে আসবে। অর্থের বিষয়ে আপনি আজ উদ্বিগ্ন থাকবেন। এই উদ্বেগগুলি হল দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক বিষয়, উত্তরাধিকার সম্পত্তি বা আপনার অংশীদারদের সঙ্গে যৌথ আর্থিক বিনিয়োগ।

ধনু: আপনার অবস্থান ক্রমশ দুর্বল হতে পারে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনি নিজের উপর ঝামেলা টেনে আনতে পারেন। আপনি যদি আপনার কার্যকলাপগুলির জায়গা পরিবর্তন করেন, তাহলে আপনি ভালো অর্থনৈতিক লাভ আশা করতে পারেন। স্বাস্থ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে আজকের দিনটি মাঝারি হবে। তবে আপনার পক্ষে স্থিতিশীল মেজাজ বজায় রাখা খুব কঠিন হতে পারে। আয় বা ব্যয়, উভয় ক্ষেত্রে আপনি সমান বিবেচনা করবেন। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাবে।

মকর: আজকের দিনে আপনি যা অর্জন করবেন তাতে আপনার মনে হবে আপনি জীবনে সফল হওয়ার জন্যই জন্মেছেন। ঠিকই, আজ আপনি যা করবেন তাতেই সাফল্য পাবেন, এমনকী খুব বেশি পরিশ্রম না করলেও। যদিও অন্ততপক্ষে উদ্যোগ নেওয়া ও কোনও কারণ ছাড়াই পুরস্কারের আশা না করা গুরুত্বপূর্ণ। আপনার নিয়মমাফিক কাজগুলি শেষ করার জন্য আজ আপনাকে একটু বেশি খাটতে হবে। পেশাগত বৃত্ত বাড়ানোর জন্য আজ ভালো দিন।

কুম্ভ: দিনের প্রথমার্ধে, আপনি কাজ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় এবং কাজ সম্পাদনে মনোনিবেশ করবেন, যেখানে দিনের দ্বিতীয়ার্ধ আপনার স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাবে। আপনার নিষ্ফল লক্ষ্যগুলির পিছনে সময় নষ্ট করা উচিত নয় এবং অবশ্যই আপনার অগ্রাধিকারগুলি স্থির করে নিন। লাভের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য আজকের সময়টি ভালো, কারণ আপনি যদি আরও অপেক্ষা করেন, তবে আপনি একই পরিমাণ লাভ পেতে পারেন। পুরো দিন আপনি প্রযুক্তিগত সমস্যা সমাধানে ব্যস্ত থাকবেন।

মীন: আপনার মন আজ চতুর ভাবে চলবে। আপনি প্রাকৃতিক উপায়ে উপভোগ করবেন এবং আপনার সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে পারবেন। আপনার অশেষ বিশ্বাস মুলতুবি কাজগুলিকে সম্পন্ন করাবে। আপনার ভাগ্য সাফল্যের আপনিই পথ প্রদর্শক হবেন। আপনি পেশাদার ইচ্ছার চেয়ে বুদ্ধিজীবী ইচ্ছাগুলি প্রতি আরো সদয় থাকবেন। এটি দেখুন যে আপনি কোনও দায়িত্ব যেন না হারান।

