বাবা মহাদেবই আজ ভরসা, সোমে এই কাজ করলে ফল পাবেন হাতেনাতে

সোমবার মানেই বাবা মহেশ্বরের বার ৷ শিবের দৃষ্টিতে প্রেম, অর্থ, সুখময় হবে কাদের? আজকের দিনটি কোন রাশির কেমন কাটবে, তা জানুন ইটিভি ভারতের রাশিফলে ৷

Today's Horoscope in Bangla
আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 15, 2025

মেষ: ব্যক্তিগত দিক থেকে দিনটি খুবই আশাপ্রদ। আজকে আপনি এমন সব নতুন যোগাযোগ খুঁজতে ও তৈরি করতে পারবেন যা কিনা ভবিষ্যতে আপনার উপকারে লাগবে। খারাপ দিক হল যে আপনি কাজের জায়গায় অলস ও নিরুদ্যম বোধ করবেন। আপনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আজ কম থাকবে, কাজেই সমস্যা মেটানোর জন্য আপনাকে সহকর্মীদের সাহায্য নিতে হবে। এই কারণে আপনার কার্যকারিতাও প্রভাবিত হতে পারে।

বৃষ: আজকে সম্ভবত আপনার মনোযোগের বেশিরভাগই থাকবে সাংসারিক দায়িত্বের দিকে। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে দূরত্ব না বাড়িয়ে ফেলাই শ্রেয়। নাহলে জীবনে এটি বড় সমস্যা হয়ে দেখা দেবে। আজকে আপনি বেশি হিসাবী থাকবেন, কাজেই যেসব জিনিসের প্রাত্যহিক রুটিনের অঙ্গ হওয়া প্রয়োজনীয় নয়, তা বাদ দিয়ে দেবেন। আপনার আর্থিক অবস্থার ওপর চাপ ফেলে, সেসব কাজ আপনি না করার চেষ্টা করবেন।

মিথুন: আজ আপনি যে সকল ব্যক্তির সংস্পর্শে আসবেন, তাদের কাছে নিজের চিন্তা ও মতামত প্রকাশ করতে পারবেন। তারাও সাড়া দেবেন ও আপনার অনুভূতি ও আবেগের সঙ্গে সহমত হবেন। এর ফলে আপনি সন্তুষ্ট হবেন ও বৈধতা পাবেন। সব মিলিয়ে আজকের দিনটি আনন্দ ও মনোরঞ্জনে ভরা থাকবে। নিশ্চিত থাকুন, ভালো কাজ সবসময়েই বাস্তব ও অলীক উপায়ে পুরষ্কৃত হয়। আপনি যদি জমিজমায় বিনিয়োগ করে থাকেন, তাহলে আজকে আপনি তার ভালো দাম পেতে পারেন।

কর্কট: আজকে, সম্ভবত আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলকে পৌঁছবেন। মনে রাখবেন যে, আপনার সাফল্য কিছু লোককে ঈর্ষান্বিত করে তুলবে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো আপনার ক্ষতিও করতে চাইবে। আপনার কাছে দুটি বিকল্প আছে, হয় তাদেরকে তাদের সমস্যা এবং দুর্ভাগ্য থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করুন, অথবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। আজকের দিনটি সামলাতে সমস্যা হতে পারে। আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির দিকে মনোযোগ দিতে বলা হচ্ছে।

সিংহ: পুরনো পরিচিতিগুলিকে নতুন করে বাঁচিয়ে তোলা ও নতুন সম্পর্ক তৈরি করার জন্য ভালো দিন। আর্থিক ক্ষেত্রে আজকে একটি মিশ্র দিন হবে। আপনার আর্থিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করার জন্য আপনি অনেক হিসাবনিকাশ করবেন, কিন্তু কোনও সমাধান দেখতে পাবেন না। আজকে আপনার প্রতিযোগী মনোভাব জেগে উঠবে। আজকে আপনি তাড়াতাড়ি কাজ গোটাতে চাইবেন ও এই তাড়াহুড়োর ফলে আপনার মানসিক চাপ হবে। সৌভাগ্যক্রমে আপনার যৌক্তিক ও বিশ্লেষক ক্ষমতাগুলি আজ বিকশিত হবে।

কন্যা: আজকে ভালো-মন্দের মিশ্রণ আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। আবেগপ্রবণ মানুষদের আপনাকে অপরিণতমনস্ক ও অসঙ্গত মনে হবে। যাই হোক, আপনার রসিকতার ঝুলি কখনোই খালি থাকে না, আর আপনি রোজকার মতো আজকেও পরিহাস করতে থাকবেন। আপনার প্রতিভাগুলিকে ঠিকপথে চালিত করার জন্য, আপনাকে ধ্যান করতে ও আধ্যাত্মিক কার্যকলাপে লিপ্ত হতে বলা হচ্ছে। আজকে যে আর্থিক সিদ্ধান্তগুলি নেবেন তা আপনার জন্য খুব ভালো হবে। আপনার কাজের পরিধি বাড়িয়ে আপনি খুবই খুশি হবেন। আপনি সম্ভবত বিবাদ ও ভুল বোঝাবুঝি এড়িয়ে চলবেন ও লোকের সঙ্গে মসৃণ সম্পর্ক রাখা নিশ্চিত করবেন।

তুলা: কাজের জায়গায় আজ আপনাকে দুটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে; যোগাযোগ স্থাপন ও ভাব প্রকাশ। আপনি দুটিই খুব ভালো করেন, তার সে ফোনে ব্যবসায়িক কথোপকথনই হোক, বা লেখা বা মিটিং। লোকের কাছে পৌঁছনো আজকে কোনও সমস্যাই নয়। আপনি এমন একজন মানুষ যে সব কাজেই ভারসাম্য খোঁজে এবং আজকের গ্রহের অবস্থানও তা সমর্থন করছে। আপনার তুখর স্মৃতি, কাজের জায়গার আগেকার ত্রুটি শুধরোতে আপনাকে সাহায্য করবে।

বৃশ্চিক: নক্ষত্রের ইঙ্গিত এই যে আজ আপনি প্রচুর অর্থ খরচ করবেন। আর এবারে আপনি তা করবেন কাছের প্রিয় লোকদের জন্য। খুব বেশি বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করার মানসিকতা সমস্যায় ফেলতে পারে। এরকম করার কোনও দরকার নেই। জীবনে যা যেভাবে আসছে সেভাবে গ্রহণ করতে শিখুন। মানুষের পক্ষে ভুল করা স্বাভাবিক ও তা শুধরে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। আপনি যদি বুঝতে পারেন যে ভুল দিকে এগোচ্ছেন, অবিলম্বে থেমে যান ও দিশা পরিবর্তন করুন।

ধনু: আজকে আপনার নক্ষত্রেরা শক্তিশালী ও নিজের জন্য মনোরম দিনের পরিকল্পনা করুন। আপনি খুবই পেশাদারী ও এই স্বভাবের জন্য লোকের প্রশংসা পান। কাজের জায়গায় আপনি সাধারণত খুব সহজেই সমস্যা পার করতে পারেন। জমজমাট রোমান্টিক সময়ের পূর্বাভাস আছে। সহকর্মীদের প্রশংসা আপনার মনোবল বাড়িয়ে তুলবে। আজকে আপনি পৈতৃক সম্পত্তি মারফত ভালো উপার্জন করবেন। রুটিন কাজ ছাড়াও, আপনি কাজ সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু গবেষণা ও উন্নতি করতে চাইবেন।

মকর: আপনাকে আজ সাফল্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, কিন্তু সতর্ক থাকুন ও নিজেকে নিঃশেষিত করে ফেলবেন না। আপনি কাজে ব্যস্ত থাকবেন বলে আপনার সম্পর্ক একটু ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ব্যবসায়ীরা উপার্জনের নতুন রাস্তা খুঁজে পাবেন। পণ্য বা পরিষেবার মান বজায় রাখার দিকেই বেশি নজর থাকবে। কোনও উচ্চাভিলাষী প্রকল্প শুরু করার জন্য এটি সঠিক সময়। আজকের দিনটি সৃজনশীলতা ও প্রযুক্তির মিশ্রণ সমর্থন করে। আপনার সৃজনশীলতা, বাস্তববাদিতাকে পুরোপুরি উড়িয়ে দেবে না।

কুম্ভ: আজকে ভালো খবর আসতে পারে। পদোন্নতি, মুনাফা, স্কলারশিপ, যা নিয়েই আপনি কাজ করছেন তাই সম্ভবত বাস্তবে পরিণত হবে। আপনি প্রতিভাধর ও আপনি কঠিন থেকে কঠিন সমস্যারও অনায়াসেই সমাধান করে ফেলেন। মহাজন ও ব্রোকারদের দিন ভালো যাবে। আপনার প্রিয়জনের উদাসীনতার কারণে আপনি হয়তো মর্মাহত থাকবেন। কিন্তু এর ফলে আপনি একা থাকার ও স্বস্তিতে সময় কাটাতেও উৎসাহ পাবেন। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজকের দিনটি অসাধারণ।

মীন: পেশাগত দিক থেকে দিনটি ক্লান্তিকর ও মন্থর কাটলেও আপনি রোমান্সের ক্ষেত্রে কিছু উত্তেজনা নিয়ে আসতে চাইবেন। কেউ আপনার থেকে টাকা ধার চাইলে দেওয়ার আগে দুবার ভাবুন, কেননা আপনার উদারতার লোকে যথাযথ মূল্য নাও দিতে পারে। কোনও কিছুতে অর্থ বিনিয়োগ করার জন্য এটি সঠিক সময় নয়। কাজের ক্ষেত্রে আপনি তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করার ও ভুলত্রুটির প্রভাব কমানোর রাস্তা খুঁজতে হন্যে হয়ে পড়বেন।

