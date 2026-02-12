প্রথম ধাপে জেলায় 1,500 পথকুকুরকে ভ্যাকসিন দেবে প্রশাসন

প্রথম ধাপে জেলায় 1,500 পথকুকুরকে ভ্যাকসিন দেবে প্রশাসন
জেলাশাসকের দফতর থেকে একটি ট্যাবলো বের করা হয়। জলপাইগুড়ির জেলাশাসক শামা পারভিন ট্যাবলোটিকে সবুজ পতাকা দেখিয়ে উদ্বোধন করেন।
Published : February 12, 2026 at 7:04 PM IST
জলপাইগুড়ি, 12 ফেব্রুয়ারি: জেলাজুড়ে পথকুকুরদের ভ্যাকসিন দেবে প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগ। জেলায় আট হাজার পথ কুকুর রয়েছে ৷ প্রথম ধাপে 1,500 পথকুকুরকে ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ শুরু হবে ৷ জলাতঙ্ক দিবসের প্রাক্কালে জলপাইগুড়ি জেলা বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে ৷
এই উপলক্ষ্যে জেলাশাসকের দফতর থেকে একটি ট্যাবলো বের করা হয়। জলপাইগুড়ির জেলাশাসক শামা পারভিন ট্যাবলোটিকে সবুজ পতাকা দেখিয়ে উদ্বোধন করেন ৷ শুক্রবার থেকে জলপাইগুড়ি জেলাজুড়ে বিনামূল্যে পথ কুকুরকে ভ্যাকসিন দেওয়া হবে ৷ ট্যাবলোটি জেলাজুড়ে ঘুরে ঘুরে জলাতঙ্ক রোগ সম্পর্ক সচেতন করার পাশাপাশি লিফলেটও বিলি করা হবে বলে জানা গিয়েছে ৷ কুকুর কামড়ালে কী করণীয়, কীভাবে চিকিৎসা নিতে হবে সব প্রচার করা হবে।
এই প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ির জেলাশাসক শামা পারভিন বলেন, "প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগের পক্ষ থেকে সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা করছি। কুকুরে কামড়ালে অনেকেই ওঝা'র কাছে চলে যায় ৷ সেটা যাতে আর না-হয়, সেই বিষয়ে আমরা সচেতেন করব মানুষকে ৷ যত পথ কুকুর আছে সেই কুকুরগুলিকে জলাতঙ্কের টিকা দেওয়া হবে ৷ আগামিকাল থেকে জেলাজুড়েই এই ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু হবে। এই ট্যাবলো জেলাতে ঘুরবে ৷ সাধারণ মানুষকে সচেতন করার জন্য লিফলেট বিলি করা হবে।"
তিনি আরও বলেন, "পথকুকুরদের নিয়ে অনেকেই ভয়ে থাকে। পথকুকুরের কামড়ের ভয়ে অনেকেই আতঙ্কে থাকেন । বাড়ির পোষা কুকুরদের ভ্যাকসিন দেওয়া থাকলেও পথকুকুরদের ভ্যাকসিন দেওয়া থাকে না। তাই আমরা পথ কুকুরদেরও ভ্যাকসিন দেব।" প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগের ডাক্তার সুবোধ পাল বলেন, "আগামিকাল থেকে জলপাইগুড়ি জেলাজুড়ে পথকুকুরদের ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু হবে ৷ জলপাইগুড়ি জেলায় 8 থেকে 10 হাজার পথ কুকুর রয়েছে ৷ আমরা প্রাথমিকভাবে 1400 থেকে 1500 পথকুকুরকে ভ্যাকসিন দেব ৷ আমরা প্রাথমিকভাবে মেডিক্যাল কলেজ থেকে শুরু করে পুরসভা এলালায় প্রথম ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ শুরু করব।"
এদিন জেলাশাসকের দফতর থেকে ট্যাবলোর সূচনা করেন জেলাশাসক শামা পারভিন, অতিরিক্ত জেলাশাসক ধীমান বারুই, অতিরিক্ত জেলাশাসক রাজেশ রাঠোর, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক স্বরূপ বিশ্বাস-সহ অন্যান্যরা।