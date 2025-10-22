150 বছর আগে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিপ্লবীদের একজোট করতে শুরু হয় নায়েক বাড়ির কালীপুজো

150 বছর আগে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিপ্লবীদের একজোট করতে শুরু হয় নায়েক বাড়ির কালীপুজো
নিজের হাতে পুজো শুরু করেছিলেন প্রমিলাবালা নায়েক ৷ কথিত আছে, পুজো শেষে ভোরবেলা ভক্তদের আশীর্বাদ হিসেবে ফুল ছোড়েন কালী মা !
মেদিনীপুর 22 অক্টোবর: ভারত তথা অবিভক্ত বাংলায় তখন ব্রিটিশদের একছত্র রাজ ৷ সাধারণ মানুষের উপর ব্রিটিশদের অত্যাচার ছিল সীমাহীন ৷ এমনকি বিপ্লবী কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে নানান বিধিনিষেধ আরোপ ছিল নিত্যদিনের ঘটনা ৷ তেমনই বিপ্লবীদের রুখতে কালীপুজো বন্ধ করে দেয় ব্রিটিশরা ৷ সালটা ছিল 1875, ব্রিটিশদের ফতোয়া উপেক্ষা করার সাহস দেখিয়েছিলেন মেদিনীপুরের নায়েক বাড়ির কর্ত্রী প্রমিলাবালা নায়েক ৷ বাড়িতেই কালীপুজো শুরু করেছিলেন তিনি ৷ সেই পুজো এবার 150 বছর পূরণ করল ৷
মূলত, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিপ্লবীদের একজোট করার মাধ্যম ছিল কালীপুজো ৷ সেই উদ্দেশ্যেই এই কালীপুজোর শুরু ৷ তবে, ব্রিটিশ শাসকদের ভয়ে কোনও পুরোহিত এই পুজো করতে চাননি ৷ এমনকি কোনও পটুয়া মূর্তি গড়ে দেননি ৷ সেই সময় প্রমিলাবালা নায়েক নিজের উদ্যোগে দক্ষিণা কালীর মূর্তি তৈরি করেন এবং নিজের হাতে পুজো করেছিলেন ৷
এই পুজোর বিশেষত্ব হল, নায়েক বাড়ির সদস্যদের বিশ্বাস রাতভর পুজো শেষে ভোরবেলা দেবী খুশি হয়ে ভক্তদের দিকে ফুল ছুড়ে দেন ৷ চারপুরুষ ধরে এই কালীপুজো করে আসছেন নায়েকরা ৷ বর্তমানে এই কালীপুজো করছেন বিশ্বেশ্বর নায়েক ৷ তিনি মেদিনীপুর পুরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলর ৷ বর্তমানে তাঁর স্ত্রী অর্পিতা নায়েক 14 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদে রয়েছেন ৷
পুজোর রীতি নিয়ে বিশ্বেশ্বর নায়েক বলেন, "আমাদের পুজোর দিন গভীর রাতে নতুন কাপড় দিয়ে ঘিরে মা কালীর চক্ষুদান করা হয় ৷ তারপর শুরু হয় পুজো ৷ সারারাত ধরে চলে আমাদের পুজো ৷ চালকুমড়ো বলি হয় ৷ সন্ধিপুজো করা হয় ৷ 108টা প্রদীপ জ্বালানো হয় সন্ধিপুজোর সময় ৷ আমাদের পরিবারের সদস্যরা ছাড়াও আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়া-প্রতিবেশীরাও পুজোয় অংশ নেন ৷"
পুজো নিয়ে কাউন্সিলর অর্পিতা নায়েক বলেন, "যুগ-যুগ ধরে চলে আসা এই পুজোয় বিশেষত্ব রয়েছে ৷ যখন শুরু হয়েছিল, তখন যাতে মানুষ পুজো করতে না-পারে তার জন্য ব্রিটিশরা একচ্ছত্রভাবে নানান ফতোয়া জারি করেছিল ৷ শুনেছি সেই সময় আমাদের পরিবারের পূর্বপুরুষরা ফতোয়াকে উপেক্ষা করে এই পুজোর সূত্রপাত করেন ৷ তার যাবতীয় রীতিনীতি এখনও আমরা বজায় রেখেছি ৷ সারারাত ধরে পুজো চলে, আর ভোরবেলায় মা খুশি হয়ে ফুল ছুঁড়ে দেন আশীর্বাদ হিসেবে ৷ এরপর দুপুরবেলায় আমাদের অন্নকূটের ব্যবস্থা করা হয় সবার জন্য ৷"