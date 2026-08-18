একসময়ে জ্যোতি বসু-অমিতাভ বচ্চন কিনতেন, আজ অস্তিত্ব সংকটে বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের চিনা জুতো

একসময়ে জ্যোতি বসু-অমিতাভ বচ্চন কিনতেন, আজ অস্তিত্ব সংকটে বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের চিনা জুতো
150 বছরের পুরনো বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের একদা জনপ্রিয় চিনা জুতো ৷ বাজার ও জনপ্রয়িতা দুই হারিয়েছে চামড়ার এই শিল্প ৷ সাহাজান পুরকাইতের প্রতিবেদন ৷
Published : August 18, 2026 at 5:40 PM IST
কলকাতা, 18 অগস্ট: কাঠের পুরনো তাকজুড়ে এখনও যত্ন করে সাজানো চামড়ার ব্রোগ, অক্সফোর্ড আর লেস-আপ জুতো ৷ দোকানের ভিতরে ঢুকলেই নাকে আসে ট্যান করা চামড়ার পরিচিত গন্ধ ৷ কিন্তু, ক্রেতার ভিড় আর নেই ৷ দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলেও দোকানে ঢোকেন না-প্রায় কেউই ৷ দোকানের কর্মীরা অপেক্ষা করেন - হয়তো আজ অন্তত দু'একজন পুরনো ক্রেতা আসবেন ৷ এ যেন কলকাতার এক হারিয়ে যেতে বসা ইতিহাসের শেষ কয়েকটি অধ্যায় ৷
মধ্য কলকাতার ঐতিহাসিক বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে একসময়ে ছিল চিনা জুতোর ব্যবসায়ীদের রাজত্ব ৷ সারি দেওয়া দোকানে বিক্রি হতো হাতে তৈরি উন্নতমানের চামড়ার জুতো ৷ শুধু কলকাতা নয়, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেও মানুষজন আসতেন এখানে ৷ দোকানের কর্মীদের দাবি, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু থেকে শুরু করে বলিউডের মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চন, শাবানা আজমির মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরাও এখানে আসতেন জুতো কিনতে ৷
আজ সেই গৌরব যেন শুধুই স্মৃতি ৷ অধিকাংশ দোকানের ঝাঁপ চিরতরে নেমে গেছে ৷ যেগুলি এখনও খোলা রয়েছে, সেগুলিও টিকে থাকার জন্য প্রতিদিন লড়াই করছে ৷ এই চিনা জুতোর ইতিহাসের শিকড় অনেক গভীরে ৷ অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে চিনা পরিযায়ীরা বাংলায় এসে বসতি গড়তে শুরু করেন ৷ হাক্কা সম্প্রদায়ের বহু মানুষ চামড়া শিল্প, ট্যানারি ও জুতো তৈরির কাজে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেন ৷ বউবাজার এবং পরে ট্যাংরাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে ট্যানারি, জুতোর কারখানা, স্কুল ও সামাজিক সংগঠন ৷ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে পরিবারের মধ্যে হাতবদল হতে থাকে জুতো তৈরির সেই সূক্ষ্ম কারিগরি শিল্প ৷
কলকাতা গবেষক হরিপদ ভৌমিকের মতে, "স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের চিনা জুতোর দোকান ছিল শহরের অন্যতম পরিচিত ব্যবসায়িক কেন্দ্র ৷ হাতে তৈরি জুতোর গুণমান ও স্থায়িত্বের জন্য এই দোকানগুলির আলাদা পরিচিতি তৈরি হয়েছিল ৷" তবে সময় বদলেছে ৷ বিদেশি ব্র্যান্ডের আগমন, শপিং মলের বিস্তার, বড় কারখানায় ব্যাপক উৎপাদন এবং অনলাইন কেনাকাটার অভ্যাস—সব মিলিয়ে চিনা জুতোর দোকানগুলির ব্যবসা দ্রুত কমতে শুরু করে ৷
বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের শতাব্দী প্রাচীন WAH CHONG CO.-এর প্রবীণ ম্যানেজার ইন্তেখাব আলম আক্ষেপের সুরে বলেন, "এখনকার তরুণরা খুব কমই চামড়ার জুতো পরে ৷ স্কুল বা অফিসের প্রয়োজন ছাড়া চাহিদা নেই বললেই চলে ৷ বেশিরভাগ মানুষ বড় বড় ব্র্যান্ড বা অনলাইন থেকেই জুতো কিনছেন ৷ সারাদিনে দু'জোড়া জুতো বিক্রি হলেও সেটাকেই ভালো দিন বলতে হয় ৷"
দোকানের আরেক কর্মী বলছেন, "আমাদের মালিক এখন বয়সের কারণে খুব একটা আসতে পারেন না ৷ তাঁর ছেলে বিদেশে থাকেন ৷ দিনে দুই-তিন জোড়া জুতো বিক্রি হলেও ভাগ্য ভালো বলতে হয় ৷ শুধুমাত্র পারিবারিক ঐতিহ্যের কারণেই দোকানটি এখনও খোলা ৷"
এই অবক্ষয়ের পিছনে আরেকটি বড় কারণ 1996 সালের সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ৷ সেই নির্দেশে ট্যাংরার ট্যানারিগুলিকে বানতলা লেদার কমপ্লেক্সে সরিয়ে নিয়ে যেতে বলা হয় ৷ অনেক চিনা পরিবার নতুন জায়গায় ব্যবসা স্থানান্তর না-করে ট্যানারি বন্ধ করে দেন ৷ কেউ আবার পুরনো কারখানাকে রেস্তোরাঁয় রূপান্তরিত করেন ৷ ধীরে ধীরে চামড়া শিল্পের বদলে খাবারের ব্যবসাই হয়ে ওঠে বহু চিনা পরিবারের নতুন জীবিকা ৷
তবুও, কয়েকটি প্রতিষ্ঠান এখনও ঐতিহ্য আঁকড়ে টিকে রয়েছে ৷ তাদের মধ্যে অন্যতম WAH CHONG CO. ৷ এখানকার বিশেষত্ব কাস্টম-মেড জুতো ৷ ক্রেতার পায়ের মাপ নিয়ে হাতে তৈরি করা হয় জুতো ৷ একসময় 15 নম্বর সাইজ পর্যন্ত জুতো তৈরি হতো এখানে ৷ এখনও 10 থেকে 12 নম্বর সাইজ সহজেই পাওয়া যায় ৷ আর একটি জুতো তৈরি করতে সময় লাগে ছয় থেকে আট ঘণ্টা ৷ প্রতিটি কাটিং, সেলাই এবং ফিনিশিং হয় দক্ষ কারিগরের হাতে ৷
কিন্তু প্রশ্ন একটাই, এই শিল্প আর কতদিন বাঁচবে ?
দোকানের পুরনো কাঠের কাউন্টার, ধুলোমাখা পুরনো বিলবই আর দেওয়ালে ঝোলানো বিবর্ণ ছবি যেন সাক্ষী এক হারিয়ে যাওয়া সময়ের ৷ নতুন প্রজন্মের ক্রেতারা যদি আর ফিরে না-আসে, তবে হয়তো খুব শীঘ্রই বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের শেষ কয়েকটি চিনা জুতোর দোকানও ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই নেবে ৷ কলকাতার ঐতিহ্যের এই নীরব অবসান শুধু কয়েকটি দোকান বন্ধ হয়ে যাওয়ার গল্প নয়; এটি এক সম্প্রদায়ের কয়েক প্রজন্মের শ্রম, দক্ষতা ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের ধীরে ধীরে হারিয়ে যাওয়ার কাহিনি ৷