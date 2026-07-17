জাতীয় ট্রায়ালের আগে নিখোঁজ 15 বছরের শ্যুটার, 24 ঘণ্টা পরও সন্ধান নেই

জাতীয় ট্রায়ালের আগে নিখোঁজ 15 বছরের শ্যুটার, 24 ঘণ্টা পরও সন্ধান নেই
বৃহস্পতিবার রাতে শ্রীরামপুরে দময়ন্তীকে দেখা গিয়েছে বলে খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা সেখানে ছুটে যান । পরে বালিতে খোঁজ করলেও কোনও সূত্র মেলেনি ।
Published : July 17, 2026 at 3:23 PM IST
কলকাতা, 17 জুলাই: জাতীয় দলের ট্রায়ালে সুযোগ পাওয়া 15 বছরের প্রতিভাবান রাইফেল শ্যুটার দময়ন্তী সেনের খোঁজ মিলছে না। একদিনের বেশি কেটে গেলেও তাঁর সন্ধান না পাওয়ায় উদ্বেগ পরিবার, সতীর্থ এবং ক্রীড়ামহলে। তদন্ত শুরু করেছে হাওড়া থানার পুলিশ।
মধ্য হাওড়ার উমাচরণ ভট্টাচার্য লেনের বাসিন্দা দময়ন্তী বৃহস্পতিবার সকালে কেনাকাটার কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল ৷ তারপর আর খোঁজ মেলেনি ৷ পরিবারের দাবি, সকাল 10 টা নাগাদ হাওড়া স্টেশনের 4 ও 5 নম্বর প্ল্যাটফর্মে তাকে শেষবার দেখা গিয়েছিল ৷
দময়ন্তীর বাবা ধ্রুবজ্যোতি সেন শিক্ষক । তিনি বলেছেন, "জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার জন্য প্রতিদিন ভোরে প্র্যাকটিসে যেত । হঠাৎ এভাবে কোথাও চলে যাবে, বিশ্বাস করতে পারছি না । 24 ঘণ্টার বেশি কেটে গিয়েছে ৷ হাওড়া স্টেশনের সিসিটিভি ফুটেজে ওকে দেখা গিয়েছে । তদন্তের স্বার্থে রেলের ফুটেজ দ্রুত পাওয়া জরুরি ।"
পরিবারের দাবি, নিখোঁজ হওয়ার আগে কোনও পারিবারিক অশান্তি বা মানসিক চাপের লক্ষ্মণ দেখা যায়নি দময়ন্তীর মধ্যে ৷ মোবাইল ফোনও বাড়িতে ছিল । নিয়মিত ডায়েরি লেখার অভ্যাস ছিল তার ৷ ধ্রুবজ্যোতির দাবি, "ডায়েরিতে এমন কিছু পাওয়া যায়নি, যা থেকে কোনও সন্দেহ হতে পারে । কোচদের সঙ্গেও নিয়মিত যোগাযোগ ছিল । তাঁরাও অস্বাভাবিক কিছু পরিবর্তনের কথা বলেননি ।"
বৃহস্পতিবার রাতে শ্রীরামপুরে দময়ন্তীকে দেখা গিয়েছে বলে খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা সেখানে যান । পরে বালিতেও খোঁজ করা হয়। কিন্তু কোনও সূত্র মেলেনি। পরিবারের অভিযোগ, বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে খোঁজখবর চললেও তদন্তে তেমন কোনও অগ্রগতি হয়নি ।
মেয়ের খোঁজ পেলে জানানোর আবেদন করেছেন দময়ন্তীর মা । সামাজিক মাধ্যমে তিনি লিখেছেন, নিখোঁজের সময় দময়ন্তীর পরনে ছিল গোলাপি রঙের হাফ টি-শার্ট ও হাফ প্যান্ট। কেউ তার সম্পর্কে কোনও তথ্য পেলে দ্রুত পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা বলেছেন মা ৷
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