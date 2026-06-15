এই রাশিদের আজ পর্দা ফাঁসের সম্ভাবনা, সতর্ক থাকার পরামর্শ
কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য, কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : June 15, 2026 at 12:30 AM IST
মেষ (ARIES) : হৃদয়ঘটিত বিষয়ে কল্পনাশক্তিকে কাজে লাগান । প্রিয়তমের কাছে অনুভূতির কথা প্রকাশ করার জন্য শব্দচর্চায় শান দিন । রোমান্টিক কিছু প্রকাশ করার সময়ে সৃজনশীল হন । আপনার আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে আপনি খুশি থাকবেন । আপনি হয়ত দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক সম্ভাবনার কথাও ভাববেন । আর্থিক ক্ষেত্রে আপনি সঠিক সিদ্ধান্তগুলি নিতে পারবেন । আজকের নাক্ষত্রিক শক্তি আপনাকে মনোযোগী থাকতে ও কাজে মনোনিবেশ করতে সাহায্য করবে ।
বৃষ (TAURUS) : এরকম সম্ভাবনা আছে যে আজকের দিনটি আপনার জন্য প্রবল অবাস্তব ও কল্পনাবাদী হবে । চুল কাটার জন্য আজ শুভ দিন । আজ সন্ধ্যাবেলা আপনি হয়ত কোনও রূপ চর্চা শুরু করবেন ও আপনার চেহারায় পরিবর্তন আনবেন । আপনার প্রিয়তমের জন্য বিশেষ মনোযোগ অপেক্ষা করে আছে । কিছু কেনার থাকলে সেখানে ভালো দরাদরি করতে পারবেন । দামি জিনিস কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি ভালো সময় ।
মিথুন (GEMINI) : আজকে দিনের বেলা আপনি হয়ত গুরুতর অর্থ খরচের সম্মুখীন হবেন । আপনাই এমন জিনিসের পিছনে অর্থ ব্যয় করবেন যা আপনার জন্য আবশ্যক নয় । আপনাকে অপ্রয়োজনীয় জিনিসের পিছনে টাকা খরচ করতে বারণ করা হচ্ছে । সকালের দিকে আপনার সিদ্ধান্ত নিতে অসুবিধা হবে । মনোনিবেশ করতে না পারার কারণে প্রথম ভাগে কাজে সমস্যা হবে । কিছুক্ষণ পরে, বিকালের দিকে আপনি কাজে মন লাগাতে পারবেন ।
কর্কট (CANCER) : ভালোবাসার মানুষের প্রতি আপনি প্রবল আবেগতাড়িত হয়ে পড়বেন, যিনি এক মুহূর্তেই আপনার মন আনন্দ ও উত্তেজনায় ভরিয়ে তুলবে । দিনের শুরু দিকে আপনি কিছু অর্থ পেতে পারেন । দিন এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে আপনি ভাবতে থাকবেন যে সেই টাকা কোথায় খরচ করা যায় । আজকে সঙ্গীসাথী ও সহকর্মীদের সঙ্গে মেলামেশা করার দিন । আপনি খুব সজাগ থাকবেন ও মিটিংয়ের সময়ে সোজাসাপটা মন্তব্য করবেন । এই সোজাসাপটা মন্তব্যে লোকে দুঃখ পেতে পারে ।
সিংহ (LEO) : সম্ভাবনা আছে যে আপনি দিনের শেষে কোনও অসাধারণ উপহার পেতে পারেন এবং আপনার প্রিয়তমের যত্নে ডুবে যেতে পারেন, কেননা আপনি তার খুব বেশি খাতির করেন । গ্রহের অবস্থান আপনার অনুকূলে আছে, কাজেই আপনার সুপ্ত প্রতিভা ব্যবহার করে অর্থ উপার্জন করুন । দিনের দ্বিতীয় ভাগে বিভিন্ন সূত্র থেকে আর্থিক লাভের সম্ভাবনা খুব বেশি । আপনার কাজের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বা চ্যালেঞ্জিং দিকটিতে হাত দিয়ে আপনি আজকের দিন শুরু করতে পারেন ।
কন্যা (VIRGO) : আজকে রোমান্সের সম্ভাবনা আছে । আপনার বহুদিনের কাঙ্ক্ষিত পছন্দের মানুষটিকে আপনি রোমান্টিক ডিনারে বসে বিবাহের প্রস্তাব দিতে পারেন । আপনি প্রেম হারাতে চাইবেন না ও সম্পর্ক মজবুত করা চেষ্টা করবেন । আপনি জীবনে স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার বোধ খুঁজে পাবেন । আর্থিক বিষয়গুলিকে আজ আপনি গুরুত্ব সহকারে দেখবেন, ফলে আর্থিক বিষয় সামলানোর ক্ষেত্রে ব্যর্থ হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই । আজকে সহকর্মীদের মধ্যে আপনার নামডাক হবে ।
তুলা (LIBRA) : আজকে আপনার কাছে সবথেকে প্রাধান্য পাবে প্রেম, কাজেই আপনি অন্যদিনের থেকে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে সঙ্গীর সান্নিধ্য পেতে দৌড়োবেন । আপনার প্রিয়তমের সব চাহিদা পূরণ করতে আপনি ব্যস্ত থাকবেন । এখনই হয়ত আপনি আপনার অতীতের বিনিয়োগগুলি থেকে প্রত্যাশিত অর্থ ফেরত পাবেন না । যদিও, আজকে নক্ষত্রের অবস্থান আপনাকে কঠিন সমস্যা সমাধানের নৈপুণ্য প্রদান করবে । আজকে আপনার মানসিক শক্তি খুবই জোরালো থাকবে । অফিসে যে কোনও কারওর সঙ্গেই আপনি মানিয়ে নিতে পারবেন ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : আজকে আপনি কাজের প্রতি আপনার অঙ্গীকার ও পরিবারের প্রতি একনিষ্ঠতা দেখাবেন । কর্মক্ষেত্রে, সঠিক কাজটি সঠিক লোকের কাছেই এসেছে, আপনার কাছে । আপনাকে সেইসব রুটিন কাজগুলি সেরে ফেলতে বলা হচ্ছে যাতে বেশি বুদ্ধি খরচ হয় না । নতুন নতুন আপডেটের খবর রাখুন । কঠিন কাজ বুঝতে আপনার সহকর্মীরা আপনাকে সাহায্য করবে । প্রেমের ক্ষেত্রে আজকে একটি চ্যালেঞ্জিং দিন আপনার জন্য অপেক্ষা করছে ।
ধনু (SAGITTARIUS) : গুপ্ত বিষয়ের পর্দা সরে যাবে ও যে রহস্য আপনাকে বিগত কিছুদিন ধরে হতবাক ও বিব্রত করে রেখেছিল তা উন্মোচিত হবে ৷ যা যা আপনার বোঝা প্রয়োজন তা আপনার সামনে খুলে যাবে । আজকে যে সব যোগাযোগ আপনার হবে তা ভবিষ্যতে আপনার জন্য লাভজনক হবে । দিনের প্রথম ভাগে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি করে নিন । দিনের প্রথম ভাগে আপনি জীবনের সব দিকেই ভালো করে কাজ করতে পারবেন ।
মকর (CAPRICORN) : আজকে আপনি যাই দেখবেন ও করবেন তার পিছনেই যুক্তি ও কারণ খুঁজবেন । কাজের চাপে আজ আপনি চিন্তিত ও ক্লান্ত থাকবেন, কিন্তু ভবিষ্যতে আরও ভালো কিছু পাওয়ার আশা আপনাকে কাজ করে যেতে অনুপ্রাণিত করবে, সে যত চাপই আসুক না কেন । প্রেম জীবনে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন । আপনার ভালোবাসার মানুষ যদি আপনার কোনও নেতিবাচক দিক সম্বন্ধে সচেতন করে দেন, তাহলে রেগে যাবেন না । কাজের জায়গায় ও বাড়িতে সবার প্রতি সহানুভূতিশীল থাকুন ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : আজকে রাতে আপনার কল্পনাশক্তি চরম সীমায় পৌঁছবে । আপনি অতি অবশ্যই আপনার সঙ্গীকে মুগ্ধ করতে পারবেন । আপনার অন্তর থেকে লেখা মধুর ভাষ্য আপনার প্রিয়তমের পাওয়া সর্বকালের সেরা উপহার হবে । আপনি হয়ত বই, যোগাযোগ স্থাপনের সরঞ্জাম, অবকাশের কার্যকলাপ ও সাশ্রয়ী মূল্যের জিনিসের পিছনে খরচ করবেন । আজকে কোনও কিছুতে আর্থিক বিনিয়োগ করার আগে আপনি প্রচুর চিন্তা করবেন । আপনার প্রাথমিক দায়িত্বগুলি পূরণ করার ব্যাপারে আপনি হয়ত চিন্তিত থাকবেন ।
মীন (PISCES) : আপনার ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে আপনি এক অসাধারণ রোমান্টিক পরিবেশ তৈরি করবেন । সম্ভবত আজকে আপনার মন/উদ্যম আর্থিক বিনিয়োগ বা বিলাসবহুল জিনিস কেনার দিকে ঝুঁকবে না । আপনি আর্থিক বিষয় নিয়ে খুব বাস্তববাদী হবেন এরকম নয়, কিন্তু একই সঙ্গে নিজের ওপর লাগাম টেনে রাখবেন । যত তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে ফেলার জন্য আপনি কাজ করতে ঝাঁপিয়ে পড়বেন । প্রতিটি পদক্ষেপেরই ভালো-মন্দ বিচার করে দেখুন ।