শুধু হবিবপুরেই এক মাসে ধৃত 15 বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী
সীমান্তে বেড়া নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ভোটের মুখে রাজনীতি গরম হওয়ার সম্ভাবনা ৷
Published : January 28, 2026 at 6:23 PM IST
মালদা, 28 জানুয়ারি: অনুপ্রবেশ হয়েছে ৷ অন্তত মালদা জেলা দিয়ে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ ঘটেছে ৷ গত এক মাসে ভারত ও বাংলাদেশে যাতায়াতের পথে শুধুমাত্র হবিবপুর থানা এলাকায় 15 জনের ধরা পড়াই যেন তার প্রমাণ ৷ ঠিক যে সময় কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ আগামী 31 মার্চের মধ্যে অরক্ষিত ইন্দো-বাংলা সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জমি সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে, সেই সময়ই হবিবপুর থানার এলাকার এই পরিসংখ্যান অবশ্যই চিন্তার বিষয় ৷
মালদা জেলায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত রয়েছে 172 কিলোমিটার ৷ এর মধ্যে প্রায় 34 কিলোমিটার এলাকায় নদী কিংবা জলাভূমি রয়েছে ৷ প্রায় 18 কিলোমিটার এলাকা সম্পূর্ণ অরক্ষিত ৷ জমি সমস্যায় এখনও সেখানে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া যায়নি ৷ কিছুদিন আগে কালিয়াচক 3 নম্বর ব্লকে বিএসএফ কর্তৃপক্ষ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার উদ্যোগ নিলে বাধা দেয় বর্ডার গার্ডস অফ বাংলাদেশ ৷ শুধু তাই নয়, অভিযোগ, বিজিবির উসকানিতে বাংলাদেশের নাগরিকরা বিএসএফ ও ভারতীয়দের দিকে মারমুখি হয়ে তেড়ে আসেন ৷ এনিয়ে একাধিকবার দু'দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে বৈঠক হলেও জট এখনও কাটেনি ৷
হবিবপুর থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, কিছুদিন আগেই ওই থানার দাল্লা সীমান্ত থেকে এক বাংলাদেশি ধরা পড়ে ৷ ঠিক তার পরদিন মালুমভিটা সীমান্ত থেকে আরও একজন বাংলাদেশি নাগরিককে ধরা হয় ৷ এরপর টিকাপাড়া সীমান্তে তিনজন এবং কেদারিপাড়া সীমান্ত থেকে পাঁচজন ধরা পড়ে ৷ গত সোমবার গভীর রাতে পান্নাপুর সীমান্ত থেকে আরও পাঁচ বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী ৷ তাদের পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ৷ এরা চার বছর আগে ভারতে প্রবেশ করে ৷ এতদিন চেন্নাইয়ে থাকত ৷
ধৃতদের নাম মহম্মদ কাউসার, মহম্মদ রাজাব আলি, মহম্মদ রবিউল, মহম্মদ আলামন নবী এবং রকি শেখ ৷ প্রত্যেকের বাড়ি বাংলাদেশের চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার বিভিন্ন গ্রামে ৷ এদের জেরা করে পান্নাপুর গ্রামেরই রিপন বিশ্বাস নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ রিপন লিংকম্যানের কাজ করত ৷ মঙ্গলবারই মালদা জেলা আদালতের মুখ্য দায়রা বিচারকের নির্দেশে রিপন ও মহম্মদ রাজাব আলিকে তিনদিনের হেফাজতে নিয়েছে হবিবপুর থানার পুলিশ ৷ বাকিদের 14 দিনের জেল হেফাজতে পাঠানো হয়েছে ৷
পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "পাঁচ বাংলাদেশিকে জেরা করে একজন লিংকম্যানকেও গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ ধৃতরা ভারতে এসে কী করত, কোথায় থাকত সেসব জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ ধৃত ভারতীয় যুবককেও দফায় দফায় জেরা করা হচ্ছে ৷"
এদিকে মঙ্গলবারই একটি জনস্বার্থ মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, দেশের সুরক্ষার স্বার্থে সীমান্তে ইতিমধ্যে অধিগ্রহণ করা জমি আগামী 31 মার্চের মধ্যে বিএসএফকে হস্তান্তর করতে হবে রাজ্য সরকারকে ৷ যেসব জমি এখনও অধিগ্রহণ করা হয়নি অথচ তার প্রক্রিয়া চলছে, সেই জমিও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাজ্যকে অধিগ্রহণ করতে হবে ৷ তার রিপোর্ট আদালতে জমা দিতে হবে ৷ এছাড়া প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণের জন্য কেন্দ্র অর্থ বরাদ্দ না করলে এবং রাজ্য সরকার পদক্ষেপ না করে থাকলে আগামী 2 এপ্রিল এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন দু'পক্ষকে হলফনামা পেশ করার নির্দেশ দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ ৷
রাজনৈতিক মহলের পর্যবেক্ষণ, এই বিষয়টি আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের মুখে বিজেপি-তৃণমূলের ইস্যু হয়ে উঠতে পারে ৷ বিজেপির রাজ্য থেকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বারবার অভিযোগ করেছে, রাজ্যের অসহযোগিতায় কেন্দ্র ইন্দো-বাংলা সীমান্তের অরক্ষিত এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া দিতে পারছে না ৷ সম্প্রতি রাজ্য সফরে এসে একই অভিযোগ তুলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও ৷ হাইকোর্টের নির্দেশের পর রাজ্য সরকার কী অবস্থান নেয়, সেদিকেই এখন তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল ৷