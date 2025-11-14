আজ বড় ক্ষতির সম্ভাবনা, এই কাজটি করলে মিলবে মুক্তি; মিলিয়ে দেখুন রাশিফল

আজ বড় ক্ষতির সম্ভাবনা, এই কাজটি করলে মিলবে মুক্তি; মিলিয়ে দেখুন রাশিফল
কোন রাশির ভাগ্য খুলবে আজ ? কাদের থাকতে হবে সাবধান ? কী বলছে গ্রহ-নক্ষত্রের হালচাল ? ইটিভি ভারতের রাশিফলে দেখুন মেষ থেকে মীনের ভাগ্য ।
Published : November 14, 2025 at 12:06 AM IST
মেষ: পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবনে, আপনার খেলোয়াড়সুলভ মনোভাবের ছাপ দেখতে পাওয়া যাবে। আজকে আপনার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন হতে পারে এবং আপনাকে আপনার বিশেষ গুণগুলো ভুলে গেলে চলবেনা। অবিবাহিত জাতকদের, সম্পর্কের ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার জন্য, আজকে একটি ভালো দিন। শেয়ারবাজারে লেনদেন করা বা ফাটকা জাতীয় কার্যকলাপ করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আজকে ভালো দিন হতে পারে। যদিও এই ক্ষেত্রগুলিতে খুব বেশি আত্মবিশ্বাসী হওয়া এড়িয়ে চলতে হবে।
বৃষ: আজকে, আপনি জীবনের ইতিবাচক দিকগুলোকে প্রশ্রয় দেওয়ার দিকে মন দেবেন। সবকিছু ঠিক করার চেষ্টায় আপনি মানসিকভাবে নিজেকে ক্লান্ত করে ফেলবেন। নিকট কোনও ব্যক্তির সঙ্গে একসঙ্গে বসে মাথা ঘামানো বা যে সকল ব্যক্তির সঙ্গে আপনার মতপার্থক্য আছে তাদের সঙ্গে কথা বলা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে, আপনাকে আত্মকেন্দ্রিকতার সমস্যাগুলি সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে হবে। ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে আপনি যে সিদ্ধান্ত নেবেন, তা হয়তো খুবই দৃঢ় হবে এবং আপনার জীবনে তার দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব পড়বে। সেরা ফল পাওয়ার জন্য, কঠোর পরিশ্রম করার দিকে আপনি মনোযোগ দেবেন।
মিথুন: কর্মক্ষেত্রে একটি ব্যস্ত দিন আপনাকে আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে দেখা করতে বাধ্য করতে পারে। আপনি আপনার আবেগকে অবাধে প্রকাশ করার মেজাজে থাকতে পারেন যা একটি রোমান্টিক সম্পর্কের পথ প্রশস্ত করতে পারে। অর্থনৈতিক দিকে একটি সাধারণ দিন। টাকাপয়সা সংক্রান্ত বড় কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। কর্মস্থলে একটি ব্যস্ত দিন আপনি হয়তো আপনার সিনিয়রদের সঙ্গে বৈঠকে ব্যস্ত থাকবেন। সাফল্যকে মাথায় তুলবেন না, অধস্তন কর্মীদের সঙ্গে ভালো আচরণ করুন।
কর্কট: প্রেমকে আবার জাগিয়ে তুলুন। প্রেমের যাদু ফিরে পেতে কিছু মজাদার বাড়ির ভিতরে খেলা যায় এমন খেলার আশ্রয় নিন। আজকে আপনি কিছু ভালো আর্থিক লাভ করতে পারেন। ভাগ্য আপনার সহায় তাই আর্থিক স্থিতিশীলতা ভালো হতে পারে। কাজের জায়গায়, আপনাকে কাজের দিকে মনোনিবেশ করতে হবে কারণ আপনি হয়তো রটনা নিয়ে বেশি মাতামাতি করবেন। ব্যবহারিক জ্ঞানের উপর নির্ভর করুন। যদিও, কীভাবে আপনার সতীর্থদের সঙ্গে কাজ করবেন তার উপর ফলাফল নির্ভর করবে।
সিংহ: অহংকে আলাদা করে রাখলে সফল জীবনে প্রেমে সাফল্য পাবেন। আনুগত্য এবং বিশ্বস্ততা দিয়ে আপনার প্রিয়জনের সমর্থন জিতে নেবেন। আর্থিক ক্ষেত্রে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে আপনার বড় বিনিয়োগগুলিতে সতর্ক থাকুন।। কর্মক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস এবং ইতিবাচকতা দেখানোর দিন আজ। আপনার ভালো কাজ সহকর্মীদের মধ্যে হিংসা তৈরি করতে পারে। আপনার কথা এবং কাজে সতর্ক থাকুন। সিনিয়র থেকে আজকের দিনে সমর্থন পেতে পারেন।
কন্যা: আজ আপনার সঙ্গীকে প্রলুব্ধ করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে পারে। আপনার প্রিয়জনের থেকে বরং এটি শিখে নিন। আজকের গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান থেকে জানা যায় যে অর্থ সাশ্রয়ের চেষ্টা করলেও আপনি আজ অনেক খরচা করে ফেলবেন। তবে এটি হয়তো একটি সাময়িক ব্যাপার যা শীঘ্রই অতিক্রান্ত হয়ে যাবে। শুধুমাত্র কাজের জায়গাতেই নয়, ব্যক্তিগত জিবনেও আপনাকে একজন যোদ্ধার মনোভাব দেখাতে হতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্ব আপনার সমস্ত প্রচেষ্টা।
তুলা: কিছু আকর্ষণীয় ভাবের আদানপ্রদান আপনার প্রেমের সম্পর্ককে মধুর করে তুলতে পারে। আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে কিছু উৎপাদনশীল সময় কাটানোর মেজাজ থাকতে পারে আজ। একটি নতুন উদ্যোগ শুরু করার জন্য একটি ভালো সময়। সংক্ষেপে, আপনার আর্থিক অবস্থান শক্তিশালী করার জন্য, কিছু অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের জন্য একটি রাস্তা তরিই করা। কাজের জায়গায়, আপনাকে উচ্চ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলতে হবে এবং তাদের মন জুগিয়ে কথা বলতে হতে পারে। আত্মবিশ্বাসী থাকুন, কারণ আজকে কাজের চাপের জন্য আপনার প্রয়োজন কঠোর মনোযোগ, উপস্থিত বুদ্ধি, এবং নিষ্ঠা।
বৃশ্চিক: প্রিয়জনের সঙ্গে কথা বলার সময় কাজের বিষয়গুলি দূরে রাখুন। আপনার প্রণয়ীর কাছ থেকে আবেগপূর্ণ সমর্থন প্রেমের বন্ধনকে আরও দৃঢ় করবে। কিছু অতিরিক্ত উপার্জনের জন্য আজ চাকরী থেকে ব্যবসায় যাওয়ার আদর্শ সময়। আরও ভালো সম্ভাবনার জন্য আপনি আপনার বর্তমান কাজের পরিবর্তন করতে পারেন। কাজের জায়গায়, নেশাগ্রস্তের মতো কাজ করবেন এবং অতিরিক্ত কাজের বোঝায় চাপা পড়ে যাবেন। তবে আক্রমণাত্মক পদ্ধতির নিলে কাজ অনেক দ্রুত হতে পারে। আরও ভালো কাজ করার জন্য ধ্যান করুন।
ধনু: আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে দূরের কোনও জায়গায় ঘুরতে যাওয়ার জন্য আজ ভালো দিন। প্রকৃতির সঙ্গে সময় কাটানো আপনাকে আকর্ষণ করে এবং আপনি আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে কিছু অন্তরঙ্গ মুহূর্ত কাটানোর মেজাজে থাকতে পারেন। আপনার অর্থ উপার্জনের ইচ্ছা এতোটাই প্রবল যে আপনি ঝুঁকি নিতে পিছপা হন না। অর্থনৈতিক দিকে শুভ দিন যদি আপনার সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত হয়। পেশাগতভাবে ঝুঁকি নিলে ইতিবাচক ফল পাবেন এবং আপনি জিনিসগুলি নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করার আরও পথ খুঁজে পাবেন।।
মকর: কর্মক্ষেত্রে একটি ক্লান্তিকর দিন পরে, আপনার প্রিয়জনের কাছ থেকে মালিশ পাওয়া আপনাকে সজীব করে তুলবে। আপনার সঙ্গী আপনার যত্ন নেবেন এবং তার উপস্থিতিতে আপনি শক্তি এবং উৎসাহে পূর্ণ হয়ে উঠবেন। আর্থিকভাবে সন্দেহ এড়াতে আপনার যৌথ অ্যাকাউন্ট করা উচিৎ নয়। প্রযুক্তিগত সমস্যা কাজের জায়গায় আপনার দিনটি নষ্ট করবে। সময় এবং দক্ষতার ব্যবস্থাপনা করা বড় সমস্যা হয়ে উঠতে পারে। তবে যথাযথ পরিকল্পনা এবং কৌশলগুলি আপনাকে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে রাখতে পারে।
কুম্ভ: আপনার সঙ্গীর সঙ্গে ভালো সময় কাটাবেন আজ। তাদের উপর নিজের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দেওয়ার থেকে বরং একসঙ্গে উপভোগ করুন। ভালো সংগীত এবং বইগুলি আপনার সন্ধ্যাকে আলোকিত করে তুলবে। অনুমানমূলক বিনিয়োগের জন্য এটি ভালো দিন না। ভাগ্য অনুকূল না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে শিখুন। কাজের জায়গায় সিনিয়রদের দায়িত্ব নিতে দিন। সহকর্মীদের সঙ্গে তর্কাতর্কি এড়িয়ে যান এবং মাথা ঠান্ডা রেখে প্রত্যেকের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখুন। কন্যা সংক্রান্তির কারণে আপনার স্বাস্থ্য খারাপ হতে পারে। আপনি অসুস্থও হয়ে পড়তে পারেন। প্রতিদ্বন্দ্বীদের সম্বন্ধে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে।
মীন: আপনার সঙ্গীকে উপেক্ষা করা দৃঢ় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে কারণ আপনার প্রিয়জন আপনার উদ্দেশ্য এবং প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সন্দেহ করতে পারে। আপনার প্রেমের বন্ধনকে শক্তিশালী করতে ঝগড়াগুলি এড়িয়ে চলুন। অর্থনৈতিক দিকে, আপনি যুক্তিযুক্ত হতে পারেন। এটি কার্যকর হিসাবে প্রমাণিত হতে পারে কারণ আপনি আপনার মস্তিষ্ক দিয়ে আর্থিক সিদ্ধান্ত নেবেন এবং হৃদয় দিয়ে নয়! কাজের জায়গায়, আপনি স্থির থাকবেন এবং মনঃসংযোগ বজায় রাখবেন। আপনার সমস্ত সমস্যা সমাধান করে ফেলবেন, যদিও, সময়ের আগে আপনাকে বাকি থাকা কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে।