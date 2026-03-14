শনিতে বাড়বে পদ-সম্মান-অর্থ, রাশিফল বলছে এই রাশিদের সৌভাগ্য উপচে পড়বে
শনিবার বিশেষ একটি দিন ৷ এইদিনে গ্রহের গতিবিধি বিবেচনায় কোন রাশির কেমন কাটবে জানুন ইটিভি ভারতের রাশিফলে ৷
Published : March 14, 2026 at 12:02 AM IST
মেষ (ARIES): আপনি প্রিয়তমের সঙ্গে অনেকটা ভালো সময় কাটাতে না পারলেও, যেটুকু সময় একসঙ্গে কাটাবেন তাই আপনাকে চনমনে করে তুলবে। সাথীর জন্য ছোট্ট একটি চিন্তা হলেও আপনি আরও ভালো কথাবার্তা বলতে পারবেন। সব মিলিয়ে আজকে আপনার ভাগ্য খুবই ভালো যাবে। উপার্জন বাড়ানোর নতুন রাস্তা আপনি খুঁজে বার করতে পারবেন। তার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য আপনি জোগাড় করতে পারবেন। নক্ষত্রেরা আপনাকে পেশার ক্ষেত্রে সমর্থন জোগাবে।
বৃষ (TAURUS): ব্যক্তিগত জীবনে যা যা ঘটছে তা নিয়ে আপনি হয়তো খুশি থাকবেন না। মতপার্থক্য হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ধৈর্য সহকারে সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা ও অবিলম্বে তা মিটমাট করে ফেলা আদর্শ। আপনার রাগকে নিয়ন্ত্রণে রাখুন, সম্পর্কও মসৃণভাবে এগোবে। আজকে আপনার আর্থিক পরিস্থিতি ভালোর দিকে পাল্টাবে। আজকে আপনার মেজাজ লোকজনের কাছে রহস্যময় মনে হবে। এরকম হতে পারে যে এই কারণে অফিসে অযাচিত আলোচনা শুরু হবে।
মিথুন (GEMINI): আজকের দিনটি খুশি ও আনন্দে ভরা। আপনার প্রেম জীবন একদম আদর্শ কাটবে। লোকজন আপনাকে নিয়ে ঈর্ষাণ্বিত হতে পারে ও তার প্রভাব আপনার শক্তির ওপর পড়তে পারে। তুচ্ছ মন্তব্যে বিব্রত না হওয়ার চেষ্টা করুন। আজকে আপনাকে সজাগ থাকতে হবে, নতুবা রুটিন কাজে আপনার অনেক সময় নষ্ট হবে। আরও চ্যালেঞ্জিং কাজ হাতে নেওয়ার জন্য আপনার অনুপ্রেরণার প্রয়োজন হবে এবং দৈনন্দিন কার্যকলাপ আপনাকে কখনোই সেই প্রেরণা দেবে না।
কর্কট (CANCER): আপনি আজকে নিজের স্বামী/স্ত্রী-কে সঙ্গে করে শপিংয়ে গিয়ে আনন্দের জোয়ারে ভাসতে পারেন। আজকে আপনার সঙ্গীর সঙ্গে আপনি নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন।আপনার নতুন সুযোগগুলোকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসা উচিৎ। আপনি আজকে পরিবারের জন্য আরামদায়ক আসবাবপত্র কেনার জন্য খরচ করতে পেরে খুব খুশি থাকবেন। আজকে আপনার অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মোটামুটি থাকবে কিন্তু আপনার মানসিক সন্তুষ্টি থাকবে। সামগ্রিকাভাবে, আপনাকে আজকে নৈর্ব্যক্তিক থাকতে হবে এবং সব বিষয়কে গুরুত্ব দিতে যাবেন না কারণ, ভাবাবেগের প্রবাহ আপনার স্বাস্থ্য ও মেজাজের উপর প্রভাব ফেলতে পারে।
সিংহ (LEO): আজ আপনার কর্মস্থলে সারাদিন ভালোভাবে কেটে যাওয়ার পরে, আপনি আপনার প্রেয়সীর সঙ্গে সুন্দর কিছু মুহূর্ত কাটাতে চাইবেন। দিনের প্রথম অর্দ্ধে আপনি আপনার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিছুটা লাভবান হতে পারেন। সারাটাদিন আপনি কর্মচঞ্চল থাকবেন। আপনি বিভিন্ন কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থেকে নিজের কর্মশক্তিকে কাজে লাগাতে পারবেন। দিনের প্রথমার্দ্ধ ব্যস্ততার মধ্যে কাটবে। আপনি সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করবেন।
কন্যা (VIRGO): কন্যা আপনার প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনাকে আরও বেশি মনোযোগী এবং ধৈর্য্যশীল হতে হবে। আপনি আপনার সঙ্গীর কাছে কিছু একান্ত সময় চাইতে পারেন। আপনি নিজের প্রেমের গভীরতা প্রকাশ করতে সচেষ্ট হবেন। আপনাকে হয়তো নিজের সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে মানিয়ে চলতে হতে পারে। আজ, আপনি সংসার খরচের ক্ষেত্রে কোনও কাটছাঁট করবেন না। আপনি সময়ের সদ্ব্যবহার করবেন। দিনের প্রথম ভাগে, নিজের কাছের এবং প্রিয়জনদের জন্য প্রচুর খরচ করবেন।
তুলা (LIBRA): আপনি আজ সান্ত্বনাপূর্ণ এবং সহিষ্ণুভাবে থেকে একটি অপরূপ আবহের অভিজ্ঞতা লাভ করবেন। আজ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রটি গড়পড়তা থাকবে। আপনি পূর্বের লগ্নিকৃত জায়গা থেকে খুব বেশি টাকা উপার্জন করতে পারবেন না আবার আপনার বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও অখুশি হবেন না। স্বাস্থ্যের দিক বিচার করে দিনটি শুভ বলা যায়। কর্মক্ষেত্রে আপনাকে দায়িত্বশীল হতে হবে এবং আপনি কঠোরভাবে নিজের কাজে মগ্ন থাকবেন।
বৃশ্চিক (SCORPIO): আজ আপনার সঙ্গে এমন কারোর দেখা হতে পারে যিনি আপনার মনকে প্রশমিত করতে পারেন। আপনার কর্মচাপযুক্ত মন আপনার প্রিয় মানুষের সঙ্গলাভ করে এবং দীর্ঘক্ষণ তার সঙ্গে আলাপচারিতা করে আনন্দলাভ করবে। আপনি হয়তো ভবিষ্যতের পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারেন। দিনের শুরুতে, আপনি ভালোভাবে আয় করবেন। আপনার সমস্ত পরিকল্পনা সাবলীল গতিতে এগোবে, আপনার অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা ইতিবাচক হবে। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কোনও সমস্যা দেখা যাচ্ছে না।
ধনু (SAGITTARIUS): আপনি আজ সুখের সাগরে ভাসবেন ঠিক যেন বাতাসে প্রেম ভেসে বেড়াচ্ছে। আপনি আপনার প্রিয়তম-র সঙ্গে একটি দারুণ সান্ধ্যসময় অতিবাহিত করবেন। দিনের শুরুতে, অপ্রয়োজনীয়ভাবে আপনি টাকা ওড়াবেন উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে। আপনি এমন কিছু কিনতে মনস্থ করবেন যেটা আপনার মনে হচ্ছে পরে আর পাওয়া যাবে না। আজ আপনি আপনার স্বাস্থ্যের বিষয়ে সচেতন থাকবেন। আপনার আত্মবিশ্বাসের মাত্রা থাকবে উচ্চপর্যায়ে।
মকর (CAPRICORN): আপনি যাই করেন, তাতেই মনপ্রাণ ঢেলে দেন। এই একনিষ্ঠতার সাহায্যেই আপনি সেরা ফলটি পান। যদিও এতে আপনি নিজের সব শক্তি নিঃশেষ করে ফেলেন, কাজেই আপনাকে কাজ ভাগ করে নেওয়া শিখতে হবে। এর ফলে যে শুধু আপনার কাঁধের বোঝাই হালকা হবে তা নয়, চূড়ান্ত ফলের মানও উন্নত হবে। দিন এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে আপনি আর্থিক বিষয় নিয়ে অনেক বেশি বাস্তববাদী হয়ে পড়বেন।
কুম্ভ (AQUARIUS): সতর্ক থাকুন! আপনার বসের রাগ হয়তো দুর্ভাগ্যবশত আপনার ওপরেই প্রকাশ পাবে। আপনি আরও হতাশ হবেন, কেননা আপনার সহকর্মীরা হয়তো আপনাকে পুরোপুরি মন থেকে সমর্থন করবেন না। কিন্তু সন্ধ্যাবেলাটি আপনি পুরোপুরি নিজের পছন্দ অনুযায়ী কাটাতে পারবেন। মদ্যপান করুন, ভালো খাবার খান, নাচে-গানে আরাম করুন। আপনাকে ভালো ও খারাপ দুই সময়েই ধীর-স্থির থাকতে শিখতে হবে, বিশেষত আর্থিক বিষয়ের ক্ষেত্রে। আজকে যদিও টাকার দিক থেকে গড়পড়তা দিন, কিন্তু সামনে ভালো সময় আসতে চলেছে।
মীন (PISCES): আপনার ভালো সময় আসতে চলেছে, তা পদোন্নতি বা বেতনবৃদ্ধি যা খুশি হতে পারে। সব মিলিয়ে আপনি খুশি থাকবেন ও হয়তো কাজের মান উন্নত করার চেষ্টা করবেন। অন্যের থেকে প্রশংসা পেলে আপনার মনোবল বৃদ্ধি পাবে। দিনের শুরুর দিকে আপনি পেশাগত লক্ষ্যের পেছনে ছুটবেন। আর্থিক বিষয়ের দিকে আপনি মনোযোগ দিতে পারবেন না।