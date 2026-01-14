ETV Bharat / state

আজ মকর সংক্রান্তি, ভুলেও এই কাজগুলি নয়

মকর সংক্রান্তিতে রয়েছে বিরল চতুর্গ্রহী যোগ ৷ 6 রাশির ভাগ্য খুলবে আজ ৷ সেইসঙ্গে রাশিচক্র জানান দিচ্ছে, বুধবার একদমই এই কাজগুলো একদমই করবেন না ৷

Today's Horoscope in Bangla
আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 14, 2026

5 Min Read
মেষ: আজ আপনার কোথাও বেড়িয়ে আসার ইচ্ছে হবে। সেটা এমন কোনও ঐতিহাসিক স্থান হতে পারে যেখানে আপনি আগে কখনও যাননি। তবে, সংসারের দায়িত্ব সম্পর্কেও খেয়াল রাখতে হবে, প্রিয়জনদের চাহিদাগুলির খোঁজ রাখুন। তাই কাছাকাছি কোনও পার্কে ঘুরে আসা বেশি বাঞ্ছনীয় হবে।

বৃষ: আজ বাবা-মায়ের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে যাতে ভুল বোঝাবুঝি বা মতামতের পার্থক্য আপনাদের মাঝে কোনওরকম ব্যবধান তৈরি করতে না-পারে। যদি তা ঘটেও, তাহলে সরাসরি তাদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা দূর করুন। হতে পারে আপনি নিজের ধারণা ও অনুভূতি অন্যের উপর চাপিয়ে দিচ্ছেন।

মিথুন: আজকে আপনি স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আরেকটু সচেতন হওয়ার সিদ্ধান্ত নেবেন। আপনি হয়তো জিম-এ যোগ দেবেন না বা ক্যালোরি মাপবেন না, কিন্তু আপনি অবশ্যই আপনার জীবনযাপন ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের দিকে নজর দেবেন। নতুন চাকরিরও সম্ভাবনা আছে, যার ফলে আপনার জীবনের নতুন অধ্যায় খুলে যাবে। সম্পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

কর্কট: আজকে আপনি সম্ভবত যা ঘটতে চলেছে তার একটি পূর্বাভাস পাবেন। বিস্ময়ের ব্যাপার হল, এই পূর্ব-ধারণাগুলি সত্য থেকে খুব দুরে হবে না। আজকে আপনার সবকটি ইন্দ্রিয়, বিশেষ করে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় খুবই সক্রিয় থাকবে। আপনার পেশার দিক থেকে আজকে একটি ভালো দিন। আপনার ওপরওয়ালারা হয়তো আপনার কাজের দক্ষতায় মুগ্ধ হবেন। কিন্তু কাজের চাপের কারণে, আপনি একটু মানসিকভাবে বিব্রত থাকবেন।

সিংহ: ব্যস্ত থাকায় একেই বলে! আজকে হয়তো আপনাকে, জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই করতে হবে। সম্ভাবনা এই যে, আপনার দিনটি কাজ এবং ব্যবসা নিয়ে প্রবল ব্যস্ততায় কাটবে। আপনি হয়তো অফিশিয়াল কথাবার্তা এবং লেনদেনে ব্যস্ত থাকবেন। উপরওয়ালাদের সঙ্গে তর্ক করা এড়িয়ে চলুন। আজকে খুব মারাত্মক আর্থিক লাভের সম্ভাবনা নেই। আর্থিক বিষয় নিয়ে আজ আপনি সম্ভবত খুব বেশি মাথা ঘামাবেন না।

কন্যা: আজকে আপনি খুবই শক্ত সমর্থ থাকবেন, কিন্তু আপনার মনে উষ্ণতার অভাব হবে না। ধৈর্য, ইতিবাচকতা এবং অসাধারণ শৈল্পিক দক্ষতা প্রাধান্য পাবে। আপনাকে কলা বিভাগের বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করতে বলা হচ্ছে। আপনার গভীর জীবনবোধ সমাজের সেবা করতে আপনাকে সাহায্য করবে। আপনার সঙ্গীর ওপর কর্তৃত্ব ফলাবেন না, কেননা তা আপনার প্রিয়তমের দম বন্ধ করে দিতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ মিটিং-এ আপনি আপনার ভাবনাচিন্তা স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করতে পারবেন।

তুলা: কাজের জায়গায় আগে কখনও দেখতে না পাওয়া আপনার দৃঢ় ব্যক্তিত্ব নিজে থেকে সম্মান আদায় করে নেবে। নতুন ও সফল ব্যবসায়িক কৌশল তৈরি করার মত জেদ আপনার আছে। তবে, আজকের দিনটা শুধুই কাজে কাটবে না, আমোদ-প্রমোদের সুযোগও থাকবে।

বৃশ্চিক: সামাজিকভাবে আপনি মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা পছন্দ করেন, কেননা সকল দৃষ্টি আপনার ওপরে নিবন্ধ থাকে। কিন্তু অশুভ দৃষ্টি সম্বন্ধে সতর্ক থাকুন, তাদের অভিপ্রায় ভালো হবে না। আপনি প্রবল একাগ্রতার সঙ্গে কাজ করবেন, ফলে নিজের সেরাটা দিতে পারবেন। পুরোদমে কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে, আপনাকে আপনার প্রতিহিংসাপরায়ণ দিকটির উপরে নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে। আপনার প্রতিযোগিতামূলক স্বভাবের কারণে, অন্যদের উন্নতি আপনাকে বেশি অর্থ উপার্জনের জন্য অনুপ্রাণিত করবে।

ধনু: আপনি যতটা ভেবেছিলেন, দিনটি তার থেকেও বেশি চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়াবে। আপনি খুবই স্বাধীনচেতা, ফলে অপ্রীতিকর আর্থিক বিষয়ে আপনার হাত বাঁধা পড়ে যাওয়াতে আপনি খুবই বিরক্ত বোধ করবেন। কিন্তু এটিও জীবনের অঙ্গ; কাজেই যে কোনও পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করুন। কাজের জায়গায় অনেক চাহিদা থাকলেও, ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে কাটানোর জন্য কিছুটা সময় বার করুন। দিনের প্রথমভাগে আপনি হয়তো খুবই অলস বোধ করবেন।

মকর: আপনি ইঞ্জিনিয়ার হলে, আপনার স্বপ্নের প্রকল্প বা ব্যবসায়িক উদ্যোগে টাকা বিনিয়োগ করার কথা বিবেচনা করুন। ক্রীড়াবিদদের জন্য আজকের দিনটি, স্বাস্থ্য ও অর্থ দু'দিক থেকেই ভালো হবে। সামাজিক ক্ষেত্রে, আপনি সুনাম তৈরি করবেন। আপনার প্রিয়তম আপনাকে নিয়ে কী ভাবেন, সেই চিন্তা আজকে আপনাকে একটু বিহ্বল করবে। জীবন নিয়ে আপনি কী ভাবেন, তা প্রকাশ করার সময় এসে গিয়েছে।

কুম্ভ: আপনি পালিশ করা হীরের মতো। প্রতিকূলতা আসে এবং যায়, কিন্তু তা আপনার মনের শান্তি বিঘ্নিত করতে পারে না। আজকে আপনি আপনার কর্মকর্তাকে এবং প্রিয়তমকেও খুশি করতে পারবেন, কি অসাধারণ কৃতিত্ব! আজকে আবার একটি সন্তোষজনক দিন। সব মিলিয়ে, এটি একটি চক্রকার পদ্ধতি, এটি আপনাকে আপনার সেরাটা দেওয়ার জন্য আবার পুনরুজ্জীবিত করবে। কাজের দিকে আপনি এত মনোযোগ দেবেন, যে তা আপনাকে প্রেম জীবন উপভোগ করায় বাধা দেবে। সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে, সময়কে ঠিক ভাবে কাজে লাগানোই মূল চাবিকাঠি।

মীন: আজ হঠাৎ করে আপনার কোনও পুরনো বন্ধু বা দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা হবে। অনেকদিন আগে যিনি আপনার খুব কাছের লোক ছিলেন, সেরকম ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হওয়ার ফলে, আপনার মন স্মৃতিকাতরতায় উষ্ণ হয়ে উঠবে। আপনি, প্রাত্যহিক কাজের চাপের থেকে ছুটি নিয়ে, ছোটবেলার স্মৃতিচারণ করে সময় কাটাতে চাইতে পারেন। অফিসে আপনার কাজ প্রশংসিত হবে এবং তা অন্যদের অনুপ্রাণিত করবে। আপনি যদি শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করে থাকেন, তাহলে তার থেকে সন্তোষজনক পরিমাণে রিটার্ন পাবেন।

