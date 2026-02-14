প্রেমিকার সঙ্গে এ কী হবে আজ ! রইল দ্বাদশ রাশির LOVE রিপোর্ট
ভ্যালেনটাইন্স ডে'তে একাধিক সতর্কতা রাশিফলে ৷ গ্রহ-নক্ষত্রের পরিবর্তন অনুযায়ী কার কেমন কাটবে ভালোবাসার দিন? পড়ুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ৷
মেষ (ARIES): আজকে আপনি স্বাধীনতার স্বাদ পাবেন এবং মন-মেজাজ এরকম থাকার ফলে আপনি সেইসব কাজ করতে চাইবেন, যা আপনি ছোটবেলা করতে ভালোবাসেন। রোমান্টিক যোগাযোগের জন্য আপনি প্রস্তুত থাকবেন। আপনি যদি ইতিমধ্যে কোনও এরকম সম্পর্কে থেকে থাকেন, তাহলে প্রত্যাশা করতে পারেন যে, সেটি বিকশিত হবে। আপনার প্রকল্পে সহায়তা ও অর্থ সাহায্য করতে পারে, এরকম সঠিক সংস্থান আপনি খুঁজে বার করতে পারবেন। আজকে আপনি, সঠিক সময়ে সঠিক ব্যক্তিদের দেখা পাবেন এবং সঠিক সুযোগ পাবেন।
বৃষ (TAURUS): স্বাস্থ্যের দিক থেকে, সম্ভবত আজকের দিনটি আপনার জন্য খারাপ হবে। আপনি হয়তো বিশেষভাবে যত্ন নিতে চাইবেন এবং এরকম কিছু করতে চাইবেন না, যাতে অসুস্থতা বা অস্বস্তি হয়। আপনি অন্ততপক্ষে যা করতে পারেন, তা হল, অতিরিক্ত পরিশ্রম না করা এবং এরকম পরিস্থিতিতে না পরা, যাতে মানসিক চাপ ও উদ্বেগ । সম্পর্কগুলোকে, আজকের দিনে সতর্কতার সঙ্গে সামলাতে হবে। আজকের দিনটি আপনার জন্য খুবই চাপ যুক্ত হবে। সমস্যা সমাধান করতে আপনার বেশি সময় লাগতে পারে।
মিথুন (GEMINI): আপনার বন্ধুদের সঙ্গে যে সম্পর্ক, তা আজকে জোরালো হবে। আপনার প্রেমে পড়ারও সম্ভাবনা আছে। আপনি যদি ইতিমধ্যেই কোনও সম্পর্কে থেকে থাকেন, তাহলে আপনি বাগদান বা বিবাহের মাধ্যমে সেই সম্পর্ককে বৈধতা দিতে চাইবেন। আপনি আজকে আপনার ভাবমূর্তি, ব্যবসা এবং জাঁকজমকের পিছনে অর্থ বিনিয়োগ করবেন। অর্থ খরচ করে আপনি লোকজনকে মুগ্ধ করতে চাইবেন। আজকে, বস্তুগত জিনিসপত্র আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করবে।
কর্কট (CANCER): নতুন বাড়ি বা গাড়ি কেনার জন্য আজকে ভালো দিন। আপনার, শীঘ্রই কোনও নতুন বাড়িতে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। যোগাসন ও ধ্যানের মাধ্যমে আপনি মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারবেন। এর ফলে, আপনার মধ্যে নতুন শক্তি উৎসাহ এবং আশাবাদ দেখা দেবে। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে, আপনাকে আরও বেশি মানিয়ে চলতে হবে ও ক্ষমা করা শিখতে হবে। অন্য কথায় বলতে গেলে, শান্তি বজায় রাখার জন্য ব্যক্তিগত জীবনে আপনাকে আরও একটু বেশি সমঝোতা করে চলতে হবে।
সিংহ (LEO): আজকে আপনি অবসর এবং ঘুরে বেড়ানোর জন্য কিছুটা সময় বার করবেন। আপনার মনে হবে, পেশাগত জীবনের মতো, সম্পর্কেও সমন্বয় বজায় রাখার জন্য, আপনাকে লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ ধরে রাখার দক্ষতা তৈরি করতে হবে। আপনার সঙ্গীর আবেগের যেদিকগুলো আপনি জানেন না, তা বুঝতে চেষ্টা করার জন্য প্রস্তুত থাকলে, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। আজকে আপনার উদ্যম প্রবল বেশি থাকবে। আপনি খুব ভালো মেজাজে থাকবেন। স্বাস্থ্যের দিক থেকে কোনও সমস্যা হবে না।
কন্যা (VIRGO): অতীতে যা অর্জন করেছেন তার উপর ভরসা করলে চলবে না, আপনাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যেতে হবে। আপনাকে মনোযোগ স্থির রাখতে হবে এবং সম্প্রতি যে সাফল্য পেয়েছেন, সেই মাত্রায় সাফল্য পেতে গেলে আপনাকে অনেক বেশি শৃংখলাবদ্ধ থাকতে হবে। আপনাকে এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, সম্পর্কগুলোকে উপেক্ষা করবেন না, কেননা আপনার সাফল্য ও শান্তির তারাই ভিত্তিপ্রস্তর। এছাড়াও, আজকে আপনাকে পেশাগত জীবনের মনোযোগ দিতে হবে।
তুলা (LIBRA): আপনার ব্যক্তিগত জীবন অবিচলিত থাকবে । আপনার সঙ্গীর যদি দিনটি ভালো না কেটে থাকে, তাহলে তাঁর মেজাজের দিকে খেয়াল রাখবেন ৷ তাঁর সঙ্গে মনোমালিন্যে জড়াবেন না ৷ আপনি শুধুমাত্র আপনার সঙ্গীকে শান্ত হতে সাহায্য করতে পারেন । আর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটি মোটামুটি কাটবে ৷ আর্থিক উৎসগুলি ভালো-মন্দ মিশিয়ে থাকবে, তাই আজ আপনি খুব বেশি লাভ কিংবা লোকসান নিয়ে ভাবনা চিন্তা করবেন না ৷ যদিও কর্মক্ষেত্রে মিটিংএর জন্য আজকের দিনটি শুভ ।
বৃশ্চিক (SCORPIO): আজকের দিনে, আপনাকে ব্যক্তিগত ও পেশাগত দুই ক্ষেত্রেই, কিছু কিছু বিষয় সাবধানে সামলাতে হবে। আপনার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য যৌথ আর্থিক পরিকল্পনার কথা আপনি ভাববেন এবং সম্ভবত তা আপনার প্রিয়তমর সঙ্গে আলোচনা করবেন। আজকে হয়তো আপনি, অন্যদের সম্মুখীন হওয়ার জন্য বা তাদেরকে কিছুতে রাজি করানোর পিছনে আপনার শক্তি বিনিয়োগ বা অপচয় করবেন। আপনি যা বলছেন, তা যদি অন্যরা বিশ্বাস না করে, তাহলে তা নিয়ে বেশি মাথা ঘামাবেন না। ভালো দিক হলো এই যে, আপনার আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে আপনি খুবই আনন্দিত থাকবেন।
ধনু (SAGITTARIUS): আজ আপনাকে, ভালোবাসার মানুষের জরুরি চাহিদার দিকে অতিরিক্ত মনোযোগ দিতে হবে। নতুন কোনও জিনিস বা বিষয়ের ব্যাপারে আপনি আপনার সঙ্গীর দ্বারা খুব বেশিরকম প্রভাবিত হবেন। যদিও আপনার সম্পর্ক মসৃণ থাকবে। আজকের দিনে অনেকরকম কাজ করতে হবে। আপনার স্বাস্থ্য ও উদ্যম খুব ভালো থাকায় আপনি অসাধারণভাবে সবকিছু সামলাবেন। আপনার খেলোয়াড়সুলভ মনোভাবের কারণে আজ আপনি অনেকের মন জয় করে নেবেন।
মকর (CAPRICORN): আপনি, আপনার প্রয়োজনগুলিকে অগ্রাধিকার অনুযায়ী সাজাবেন এবং দেখবেন যে ভবিষ্যতের সঞ্চয়ের জন্য টাকা পয়সা সামলানোই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও, আপনি ব্যক্তি হিসেবে কীরকম, তা আপনি সঙ্গী হিসেবে কাদের বেছে নিয়েছেন তা দেখে বোঝা যায়। কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবেন, তা নিয়ে সতর্ক থাকুন। আজকে হয়তো আপনার খুব বেশি চাপ না নেওয়ার মানসিকতা থাকবে। এর ফলে, আপনি আপনার আবেগপ্রবণতাকে সামলে রাখতে পারবেন আধ্যাত্মিক কোনও ক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগ করার জন্য, এটি আদর্শ সময়।
কুম্ভ (AQUARIUS): আপনি কি নতুন গাড়ি বা সম্পত্তি পেতে চান? তাহলে আজকেই তার জন্য টাকা জমা দিন, কেননা এই রকম কেনাকাটার জন্য আজকের দিনটি ভালো। আপনি আপনার প্রয়োজনগুলিকে প্রাধান্য অনুযায়ী সাজাবেন এবং আপনার কাছে কতটা অর্থ আছে তা বিবেচনা করবেন, যাতে আপনি আপনার স্বপ্নের গাড়ি বা বাড়ি পেতে পারেন। সম্পর্ক নিয়ে আপনাকে, গুরুত্ব সহকারে ভাবনাচিন্তা করতে হবে। সব মিলিয়ে, স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজকের দিনটি ভালো। লক্ষ্য অর্জন করার দিকেই, আজকে আপনার সবথেকে বেশি মনোযোগ থাকবে।
মীন (PISCES): যারা রোমান্টিক সম্পর্ক খুঁজছেন, তাদের জন্য আজকের দিনটি ভালো। একাকীত্ব একঘেয়েমির অনুভূতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য, আপনি আপনার প্রিয়জনের সান্নিধ্য চাইবেন। অবিবাহিত ব্যক্তিরা সোনা খুঁজে পাবেন, কেননা আপনি প্রেমাষ্পদের মন জয় করার জন্য যে প্রচেষ্টা করছেন, তাতে ভাগ্যদেবী প্রসন্ন হয়েছেন। দেখবেন, আপনার কর্মব্যস্ত জীবন যেন, প্রেম জীবনকে পিছনে ঠেলে না দেয়। মোটের ওপর, আজকে আপনি লক্ষ্যগুলির দিকে বেশি মনোযোগ দেবেন।