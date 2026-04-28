দ্বিতীয় দফার সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট প্রকাশ কমিশনের ! সুপ্রিম নির্দেশে 1468 নতুন ভোটার, বাদ কত

দ্বিতীয় দফার সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট প্রকাশ কমিশনের ! সুপ্রিম নির্দেশে 1468 নতুন ভোটার, বাদ কত
দ্বিতীয় দফায় কলকাতা ও শহরতলির 142টি আসনে ভোট ৷ প্রথম দফার মতোই কি দ্বিতীয় দফাও হিংসামুক্ত হবে ? কৌতূহল সব মহলে ৷
Published : April 28, 2026 at 2:32 PM IST
কলকাতা, 28 এপ্রিল: দ্বিতীয় দফার ভোটের ঠিক আগে ভোটার তালিকায় রদবদল ! সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে ফের অতিরিক্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন । নতুন তালিকায় যুক্ত হলেন 1468 জন 'পাশ' করা ভোটার, বাদ পড়ল 6 জনের নাম । ফলে বুধবারের ভোটে নতুন করে যুক্ত হওয়া এই ভোটাররাও অংশ নিতে পারবেন গণতন্ত্রের উৎসবে ।
মঙ্গলবার প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, কলকাতা দক্ষিণে সবচেয়ে বেশি 677 জনের নাম যুক্ত হয়েছে । কলকাতা উত্তরে জুড়েছে 596 জন । একইভাবে হাওড়ায় 77, নদিয়ায় 39, উত্তর 24 পরগনায় 34, দক্ষিণ 24 পরগনায় 30, পূর্ব বর্ধমানে 8 এবং হুগলিতে 7 জন নতুন ভোটারের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ।
বুধবার সাত জেলার 142টি আসনে দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ । সাধারণ নিয়মে ভোটের আগেই ভোটার তালিকা 'ফ্রিজ' হয়ে যায় । কিন্তু শীর্ষ আদালতের নির্দেশে এবার ব্যতিক্রম । সূত্রের খবর, সোমবার পর্যন্ত ট্রাইবুনালে নিষ্পত্তি হওয়া আবেদনগুলির ভিত্তিতেই তৈরি হয়েছে এই অতিরিক্ত তালিকা । এর আগে প্রথম দফার ভোটের আগেও একই ভাবে 139 জনের নাম যুক্ত করা হয়েছিল, যদিও তখন বাদ গিয়েছিল 8 জনের নাম ।
উল্লেখযোগ্য, বিশেষ নিবিড় সংশোধনের পর রাজ্যের ভোটার তালিকায় প্রায় 60 লক্ষ নাম বিচারাধীন ছিল । সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির তত্ত্বাবধানে বিচারবিভাগীয় আধিকারিকেরা সেই তালিকার যাচাই করেন । যাঁরা অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিলেন, তাঁদের ট্রাইবুনালে আবেদন করার সুযোগ দেওয়া হয় । সেই প্রক্রিয়ার ফলেই ধাপে ধাপে প্রকাশিত হচ্ছে অতিরিক্ত তালিকা । গত 28 ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পর থেকে এটাই সবচেয়ে বড় সংযোজন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।
এ দিকে, প্রথম দফার ভোটে প্রায় 93 শতাংশ ভোটদানের নজির গড়েছিল রাজ্য, যা মূলত মফস্বল কেন্দ্রিক ছিল । দ্বিতীয় দফায় কলকাতা ও শহরতলির 142টি আসনে ভোট, তাই এবারও কি সেই উচ্চ হার বজায় থাকবে, তা নিয়ে কৌতূহল রয়েছে সব মহলে ৷ একই সঙ্গে আরও একটি বড় প্রশ্ন ঘুরছে জনমানসে, প্রথম দফার মতোই কি দ্বিতীয় দফাও হিংসামুক্ত হবে ? নির্বাচন কমিশন আশ্বাস দিয়েছে, সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন । কেন্দ্রীয় বাহিনীর মোতায়েন থেকে শুরু করে কড়া নজরদারি, সব দিকেই কড়াকড়ি থাকছে ।
