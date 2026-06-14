রবিতে রোম্যান্টিক রাত আপনার অপেক্ষায়, ছুটির দিন ভরবে পকেটও

রবিতে রোম্যান্টিক রাত আপনার অপেক্ষায়, ছুটির দিন ভরবে পকেটও
জুন মাস বেশ কয়েকটি রাশির জাতক-জাতিকাদের ভাগ্য় বদলে দেবে বলে জানাচ্ছেন অভিজ্ঞ জ্যোতিষীদের ৷ ছুটির দিনও সাফল্যের স্বাদ পাবেন অনেকে ৷
Published : June 14, 2026 at 5:30 AM IST
মেষ (ARIES) : আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে উত্তেজনাপূর্ণ উপহারগুলি বিনিময় করা আপনার প্রেমের জীবনকে চাঙ্গা করে তুলতে পারে। আপনার ভাগ্যে আছে রোমাঞ্চে ভরা একটি রাত। আপনার বিশাল অভিজ্ঞতার কারণে যুক্তিসঙ্গতভাবে যথেষ্ট উপার্জনের সম্ভাবনা থাকায় অর্থনৈতিক বিষয়গুলি একটি শুভ মোড় নিতে পারে। আপনার মেধার সাহায্যে আপনি কিছু বাড়তি লাভ করতে পারেন। কাজের জায়গায় কিছু দ্রুত আয়ের ইঙ্গিত দেখা যায়। যদিও এটি স্পষ্ট নয়, তবে অবশ্যই আপনার পিএমআর শীটে ব্রাউনি পয়েন্ট যুক্ত করবে!
বৃষ (TAURUS) : আপনি কল্পনাপ্রবণ হয়ে উঠতে পারেন এবং আপনার প্রিয়তমকে খুশি করার জন্য অন্য রকম কিছু পরিকল্পনা করতে পারেন। আপনার প্রিয়জনের মন ভুলিয়ে হয়তো আপনারা আরও কাছাকাছি চলে আসবেন। আপনি হয়তো একটু বেশী জাঁকজমক করতে এবং আশাতীত বেশী খরচা করতে পারেন শুধুমাত্র নিজের প্রাধান্য দেখানোর জন্য। কর্মক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সমস্যাগুলি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য উপযুক্ত দিন। সামনে আসা সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য আপনাকে হয়তো নিজের অনমনীয় প্রকৃতি ত্যাগ করতে হবে।
মিথুন (GEMINI) : আজ আপনি একটু বিষণ্ণ ও মনমরা বোধ করতে পারেন। আজ একাকীত্ব বোধ আপনাকে চেপে ধরতে পারে। আপনার চেপে রাখা আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা, এমনকী আপনার বুদ্ধিগত শিক্ষাও সামনে বেরিয়ে আসবে। এই চ্যালেঞ্জিং দিনে আপনাকে হয়ত পরিশ্রম করতে হবে। কিন্তু অবিলম্বে ফল চাইলে, আপনাকে হতাশ হতে হবে। আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন, কিন্তু গ্রহগুলি ততটা অনুকূলে নেই। ভালো কাজ করা চালিয়ে যান – আগামীকাল ভালো হবে।
কর্কট (CANCER) :অন্য লোকজনের সম্ভবত আপনাকে খিটখিটে ও কপট মনে হবে। নিজের সুস্থির স্বভাব ধরে রাখুন। যদি নিজের সুনাম ধরে রাখতে চান এবং সম্পর্কগুলিকে বাঁচাতে চান, তাহলে অন্যদের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করবেন না। ওপরওয়ালা এবং সহকর্মীদের সঙ্গে বিবাদ এড়িয়ে চলুন। যখনই মনে হবে আবেগের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছেন, তখনই লম্বা শ্বাস নিন ও দেখবেন তা থেকেও বেরিয়ে আসছেন! আজকে কাজের চাপ বেশি থাকবে ঠিকই, কিন্তু আপনার উদ্ভাবনী ক্ষমতাও অন্যদিনের থেকে বেশি কাজ করবে।
সিংহ (LEO) :ঘর সাজিয়ে বা সংস্কারের কাজ হাতে নিয়ে, আপনি নিজের বাড়িকে এক নতুন রূপ দিতে চাইবেন। আপনি ফেলে দেওয়া আবর্জনাগুলিকে অসাধারণ কাজে লাগাবেন ও আপনার বাসার পরিবেশ উন্নত করার জন্য দারুণ কিছু শৈল্পিক জিনিস তৈরি করবেন। আপনি কিছু অর্থ সঞ্চয় করতে সক্ষম হবেন। আপনার একাগ্রতা ও আত্মবিশ্বাস দুইই তুঙ্গে থাকার ফলে, আগে থেকে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই আপনি কাজ শেষ করে ফেলতে পারবেন।
কন্যা (VIRGO) : মন উদার রাখুন এবং আপনার কল্পনাশক্তিকে মুক্তভাবে বইতে দিন। আজকে আপনি সৃজনশীল বোধ করবেন ৷ আপনার উদ্ভাবনী ধারণাগুলিকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করবেন। ভাগ্য আপনার সহায় থাকবে ৷ আগে ঝুঁকি নিয়েছিলেন, এরকম কিছু কিছু বিষয়ে ফল পাবেন। যা যা কাজ করবেন, সেগুলির ব্যাপারে আপনি খুবই উৎসাহী ও উদ্যমী থাকবেন। আর্থিক বিষয়ে আজকে ভাগ্য আপনার অনুকূলে থাকবে। খরচ সম্বন্ধে ইতিবাচক মনোভাব থাকায় আপনার সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য হবে। কিছু জিনিস কেনা ও বেচার আগে আপনি ভালো করে গবেষণা করবেন।
তুলা (LIBRA) : আজকে আপনি ব্যস্ত থাকবেন ও কাজের ক্ষেত্রে লক্ষ্যগুলি অর্জন করতে পারবেন। আপনার উদ্যমের মাত্রা উচ্চতার শিখরে থাকবে। সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে আপনি সঠিক ভারসাম্য নিয়ে আসতে পারবেন। যদিও শারীরিকভাবে ক্লান্তিকর কাজ করার জন্য আজকের দিনটি ভালো নয়। আর্থিক বিষয়ের ক্ষেত্রেও আজকের দিনটি শুভ নয়। আগ্রাসী হয়ে অর্থ বিনিয়োগ করতে আপনাকে বারণ করা হচ্ছে।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : আপনার সঙ্গীর প্রভাবশালী ও কর্তৃত্ব ফলানো স্বভাব আজকে আপনার বিরক্তির কারণ হতে পারে। সে ক্ষেত্রে আপনি ধৈর্য হারিয়ে ফেলবেন। যদিও আপনাকে এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে বৃহত্তর বিষয়ের দিকে নজর রেখে, একসাথে বসে ব্যক্তিত্বের কারণে হওয়া দ্বন্দ্ব ও ঝগড়াগুলিকে মিটিয়ে ফেলুন। কর্মক্ষেত্র চাপের সময় আসার সম্ভাবনা আছে। ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে সঠিক ভারসাম্য আপনাকে চাপের পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করবে।
ধনু (SAGITTARIUS) : বেশি রাতের হুল্লোড় ও আনন্দোৎসবের প্রস্তাব আনা একটি ফোন কল প্রত্যাশা করতে পারেন। কিন্তু আপনি সব ছেড়েছুড়ে ফুর্তি করার মেজাজে থাকবেন না। যতই লোভনীয় হোক না কেন, আপনার চরিত্রের গুরুগম্ভীর দিকটি প্রধান হয়ে উঠবে ও আপনি প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করবেন। স্বাভাবিক যে আপনার বিচক্ষণ মাথাটি লোকজনের পছন্দ। আপনার নিঃশেষিত শক্তি পুনুর্জীবিত করার জন্য সময় উতসর্গ করা প্রয়োজন। আপনার ক্লান্ত মাথাও এই একঘেয়ে রুটিন থেকে বিরতি চায়।
মকর (CAPRICORN) : আপনার সম্পর্কের বন্ধন আরো দৃঢ় করতে সক্ষম হবেন। লম্বা সময়ের জন্য বাজেটের পরিকল্পনা করার জন্য আজকের দিনটি ভালো। যদিও নক্ষত্রের অবস্থান জমিজমায় বিনিয়োগ করার জন্য অনুকূলে নেই। অবসর কাটানোর কার্যকলাপের পেছনে অর্থ খরচ হবে। অফিসিয়াল মিটিং বিচক্ষণতার সাথে সামলাতে বলা হচ্ছে। সিদ্ধান্ত নিতে পারা আপনার বিশেষ একটি গুণ। আপনি হয়ত নতুন কোনো পেশাগত দক্ষতা লাভ করবেন, যে কারণে আপনি উচ্চাকাংখী কোনো প্রকল্প শুরু করতে চাইবেন।
কুম্ভ (AQUARIUS) : সৌভাগ্যক্রমে আপনি পরিবারের লোকজন বা আপনার প্রিয়তমের সাথে ভালো সময় কাটাবেন। আপনার সাংসারিক জীবনযাত্রায় আপনি অনেক পরিবর্তন আনবেন। সত্যিকারের ভালোবাসা ও অঙ্গীকারের অর্থ বুঝতে আপনার সঙ্গী আপনাকে সাহায্য করবে। আজ হয়ত আপনি ঘর সাজানোর জন্য হস্তশিল্পের জিনিস কিনবেন। বন্ধু ও আত্মীয়দের সঙ্গে বাড়িতে সিনেমা দেখার আয়োজন করতে পারেন বা তাদেরকে দুপুরে বা রাতে খেতে ডাকতে পারেন। গুণগত মানকেই আপনি প্রাধান্য দেবেন।
মীন (PISCES) : আজকে হয়ত আপনি কৌতুহলী হয়ে উঠবেন ও তথ্যের বদলে কী ও কেন নিয়ে আলোচনা করবনে। প্রিয় মানুষটির সাথে বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা আপনার জ্ঞানের পিপাসা মেটাবে। আপনি হয়ত কোনো আকর্ষণীয় পরিহাস এবং উত্তেজক মন্তব্য দিয়ে আলোচনাটি শেষ করবেন। কোনো প্রকল্প বা কাজের পেছনে অর্থ খরচ করা যুক্তিযুক্ত হবে। আপনার সৃজনশীলতা উচ্চতার শিখরে থাকবে এবং আপনার বাকপটুত্ব চরম হবে, কাজেই আর্থিকভাবে উপকারী কিছু করার এটাই ভালো সময়।