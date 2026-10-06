সুমিত রায়ের জামিনের আবেদন খারিজ, 14 দিনের জেল হেফাজতে অভিষেকের আপ্তসহায়ক

সুমিত রায়ের জামিনের আবেদন খারিজ, 14 দিনের জেল হেফাজতে অভিষেকের আপ্তসহায়ক
Salboni Government Land Scam: শালবনীর বালি ব্যবসায়ীর থেকে প্রোটেকশন মানি নেওয়ার অভিযোগ ৷ সেই মামলায় এবার জেল হেফাজত ৷
Published : October 6, 2026 at 12:30 AM IST
মেদিনীপুর, 5 অক্টোবর: শালবনীতে সরকারি জমি দুর্নীতি ও বালি ওভার লোডিংয়ের একটি মামলায় জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে গেল সুমিত রায়ের ৷ দু’দিনের সিআইডি হেফাজত শেষে মঙ্গলবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ককে মেদিনীপুর আদালতে তোলে সিআইডি ৷ তাঁকে 14 দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন মেদিনীপুর জেলা আদালতের বিচারক ৷
এনিয়ে সরকারি আইনজীবী জানান, বালি ওভার লোডিংয়ের জন্য শালবনীর ব্যবসায়ীর থেকে 50 লক্ষ টাকা প্রোটেকশন মানি নেওয়ার অভিযোগে সুমিত রায়কে আদালত প্রথমে নয় দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া দেয় ৷ এই মামলায় পরবর্তী সময়ে 2 দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠানো হয় সুমিতকে ৷ সেই হেফাজত শেষ হওয়ার পর এদিন সুমিতকে ফের জেল হেফাজতে পাঠানো হল ৷
সরকারি আইনজীবী নাজিম হাবিব বলেন," সুমিত রায়কে সোমবার মেদিনীপুর আদালতে পেশ করা হয় ৷ এদিন সুমিতের আইনজীবী জামিনের আবেদন করেন ৷ কিন্তু, সেই জামিনের আবেদন বাতিল করে দেন বিচারক ৷ সব শোনার পর 14 দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন তিনি ৷ যদিও আমাদের কাছে তিনদিনের এখনও পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে ৷ আমরা এই তিনদিনের হেফাজত পরে নেব ৷ কারণ সুমিত অনেকগুলি সিমকার্ড ব্যবহার করতেন ৷ কয়েকজন এসে সাক্ষী দিয়ে গিয়েছেন ৷ আরও কয়েকজন আসার বাকি আছে ৷ এছাড়াও এই নতুন সিম কার্ডগুলো কারা কারা ইউজ করতেন সেই নিয়েও তদন্ত চলছে ৷"
উল্লেখ্য, গত 10 সেপ্টেম্বর সিআইডি কলকাতা থেকে সুমিতকে গ্রেফতার করে ৷ অভিযোগ, মেদিনীপুরের তৃণমূলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি সুজয় হাজরা এক ব্যক্তিকে সরকারি জমির রেকর্ড বদল করে বিক্রি করেছিলেন ৷ জমি বিক্রির নাম করে তাঁর থেকে 10 লক্ষ টাকা নেন সুজয় ৷ এই ঘটনায় নামম জড়ায় সুমিতের ।
রাজ্যে পালাবদলের পর প্রতারিত ব্যক্তি পুলিশের দ্বারস্থ হন ৷ এরপর সেই মামলা সিআইডি-র হাতে যায় ৷ সেই মামলায় সুজয় হাজরাকে খড়গপুর স্টেশন থেকে পুলিশ গ্রেফতার করে ৷ তাঁকে জেরা করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়ের নাম উঠে আসে ৷ সেই মামলায় আগেই সুমিতকে 14 দিনের পুলিশ হেফাজত দিয়েছিল আদালত ৷